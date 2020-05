Orban: Renault nu va face concedieri în România. Activitatea de aici este profitabilă

Premierul Ludovic Orban a declarat că, din toate discuţiile pe care le-a avut cu managementul Grupului Renault din România, nu a tras nicio concluzie prin care să existe vreo decizie la nivelul managementului companiei din România „privitor la restrângerea vreunor activităţi sau la intenţia de a face concedieri”.

Orban a adăugat că în România producătorul auto are „o activitate extrem de profitabilă, o activitate benefică”.

Renault a anunțat un plan pentru reducerea costurilor fixe cu peste 2 miliarde de euro pe parcursul a trei ani. Printre măsurile anunțate de companie se află suspendarea proiectelor în România și Maroc și ajustarea a 4.600 de posturi în Franța a peste 10.000 de alte posturi în restul lumii, unde Grupul este prezent.

„Asta este o decizie a managementului companiei, în ceea ce ne priveşte pe noi, ca şi Guvern, avem o colaborare foarte apropiată cu managementul din România al Grupului Dacia-Renault. Practic, Grupul Renault în România are peste 2.000 de ingineri care lucrează în proiectare, are partea de testare, de verificare, care este unică şi care funcţionează în România la Titu, de asemenea, avem partea de producţie care funcţionează la Mioveni. Din toate discuţiile pe care le-am avut cu managementul companiei din România nu am tras nicio concluzie prin care să existe vreo decizie la nivelul managementului companiei din România privitor la restrângerea vreunor activităţi sau la intenţia de a face concedieri”, a declarat Ludovic Orban, vineri, într-o conferinţă de presă la Târgu Mureş, citat de Agerpres.

Premierul a adăugat că „totul depinde de piaţă, de comenzile existente” şi a afirmat că „în România, Grupul Renault are o activitate extrem de profitabilă, o activitate benefică”.

„Este o activitate care, din punctul nostru de vedere, trebuie să continue. Se ştie că deciziile care au fost luate sau, mă rog, ce se hotărăşte la nivelul Grupului e la nivelul Grupului Renault ca urmare a unei perioade în care au existat anumite probleme, dar convingerea mea e că problemele care au existat, ale Grupului Renault, nu sunt provocate de activitatea din România, pentru că activitatea din România este o activitate extrem de profitabilă, o activitate bine organizată şi o activitate care avantajează Grupul Renault în ansamblul său”, a declarat Orban.

El a răspuns astfel după ce a fost întrebat despre intenţiile Grupului Renault de a concedia 15.000 de angajaţi la nivel mondial şi dacă a discutat pe acest subiect cu responsabilii producătorului auto din România.

Redactor: Robert Kiss