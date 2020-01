(P) 100.000 de lei oferiți de Sigillum Moldaviae în cadrul campaniei naționale „Când ceilalți caută, tu câștigi!”

La doi ani de la lansarea brandului Sigillum Moldaviae pe piață, VINCON Romania, unul dintre cei mai mari producători de vinuri din țară, a decis să răsplătească consumatorii cu o campanie națională - „Când ceilalți caută, tu câștigi!”. Participanții la concurs au avut la dispoziție două luni și jumătate pentru a se înscrie și a câștiga premii constând în: sticle de vin din gama Sigillum Moldaviae, seturi de accesorii pentru vin, laptopuri, telefoane și televizoare.

„Vinurile Sigillum Moldaviae au fost apreciate de către consumatori încă de la lansarea acestei game în toamna anului 2017, numărul acestora crescând constant de la an la an. În anul 2019 ne-am propus să fidelizăm consumatorii și să le oferim șansa de a câștiga premii însemnate. Astfel, am oferit în total peste 150 de premii, iar la final a fost extras câștigătorul marelui premiu în valoare de 100.000 de lei. Campania a avut peste 50.000 de înscrieri valide, cu participanți din toată țara. Felicitări câștigătorilor și le mulțumim tuturor pentru încrederea acordată vinurilor noastre.” (Livia Scrab – Brand Manager VINCON ROMANIA)

Astăzi, Sigillum Moldaviae a ajuns să fie apreciat de peste 1 milion de români, prin cele patru sortimente disponibile în gamă: Muscat Ottonel demisec, Tămâioasă Românească dulce, Busuioacă de Bohotin demidulce și Pinot Noir demidulce. Această gamă se adresează tuturor consumatorilor, fiind recunoscută pentru raportul calitate-preț foarte bun și medaliile obținute la competițiile naționale și internaționale. Cel mai remarcabil premiu a fost obținut de sortimentul Busuioacă de Bohotin care a primit în doi ani consecutivi distincția de Best Value (cel mai bun raport calitate-preț) în cadrul International Rose Championship 2018 și 2019.

Vinurile din gama Sigillum Moldaviae se găsesc în magazinele de proximitate și în cele de retail precum Carrefour, Auchan, Kaufland, Cora, Mega Image, Lidl, Profi, Metro și Selgros.



Despre VINCON Romania

Înfiinţată în anul 1949, VINCON Romania este unul dintre cei mai mari producători de vinuri din România.

Compania exploatează peste 1.500 de hectare cultivate cu viţă de vie nobilă, amplasate în renumitele podgorii Cotești, Odobești, Panciu și Huși. Cea mai renumită dintre crame este Crama Beciul Domnesc, construită în secolul al XV-lea, cramă monument istoric, inclusă în patrimoniul cultural al României.

Portofoliul VINCON Romania cuprinde produse din categoriile vin, vinars, băuturi spirtoase și oţet. Printre brandurile de vin din portofoliul companiei se numără Mirabilis Machina, Sempre Rose, Vinoteca, Comoara Pivniţei, Oenoteca, Egregio, Rosé Vérité, Beciul Domnesc, Beciul Domnesc Grand Reserve, Sigillum Moldaviae și altele, iar portofoliul de vinarsuri este format din brandurile Mioriţa și Jad.

Calitatea produselor a fost recunoscută de către specialiştii din întreaga lume, astfel vinurile și vinarsurile din portofoliul VINCON Romania au caștigat numeroase medalii la competițiile naționale și internaționale la care au participat.