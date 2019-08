(P) Doar până pe 18 august, 850 de joburi pentru Juniori sunt disponibile în cadrul Târgului Virtual Hipo.ro pentru Absolvenți

Cea de-a 13 a ediție a Târgului Virtual Hipo.ro pentru Absolvenţi, un proiect adresat studenţilor, masteranzilor și celor care și-au finalizat studiile universitare în această vară se apropie de final, job-urile în peste 40 de companii de top putând fii accesate doar până pe 18 august 2019.

Experiența anterioară de muncă – criteriu important în recrutarea juniorilor

În urma unui raport cu privire la Piața Forței de Muncă în 2019, realizat de portalul de cariera Hipo.ro în ianuarie 2019 a reieșit că experiența de lucru anterioară (20.04%) și cea acumulată în urma unui program de internship sau stagiu de practică (18.76%) sunt cele mai importante criterii de recrutare.

Alte criterii pe care recruterii le urmăresc sunt specializarea de la facultatea sau masterul urmat și activitățile extracurriculare.

Pentru cei care se tem că lipsa experienței poate fi un impediment pentru a obține un internship sau job entry-level nu trebuie să considere acest lucru un obstacol. 96% dintre companii investesc în 2019 în programe de training sau dezvoltare profesională (workshop-uri internet/externe, training soft skills, participare la conferințe etc).

Interes din partea companiilor pentru a angaja tineri

50% dintre job-urile pe care companiile le au vacante în 2019 vor fi pentru Juniori (absolvenți, studenți, candidați cu experiență sub 3 ani), conform aceluiași studiu Hipo. Specialiștii în resurse umane sunt deschiși să integreze tineri fără experiență de muncă în cadrul organizațiilor, dezvoltând programe ce îmbină training-ul cu experiența practică.

Tinerii care își doresc un job pot alege din 850 de joburi care se adresează candidaților din întreaga țară cu experiență între 0 și 3 ani și sunt în domenii precum: Financiar - Bancar, IT&C, Servicii&BPO, Retail, Logistică, Consultanță, Construcții, Inginerie sau Marketing.

Ce companii recrutează juniori?

Angajatorii care recrutează tineri cu studii superioare sunt Automatic Data Processing (ADP) Romania, Banca Transilvania, Bookster, Coca-Cola HBC România, Deloitte România, Digi | RCS RDS, Euromaster, Groupe Renault România, Intralinks, KAMBI, Kaufland România, Kellogg Company, KPMG România, Leoni Wiring Systems, Libra Internet Bank SA, Meda, Meli Melo, Nobel Automotive, ProCredit Bank, Schlumberger, Smartx Net Apps, TELUS International Europe, THE ACCESS GROUP, TO THE TOP, Ubisoft România, Veeam Software, Visteon, Vodafone România.

Cei care sunt interesați să participe la Târgul Virtual Hipo.ro pentru Absolvenți trebuie să își creeze un cont și un CV pe portatul de carieră hipo. După logare, pot accesa platforma evenimentului și pot aplica la oportunitățile de carieră oferite de angajatorii din toată țara.

Joburile oferite în cadrul proiectului vor mai fi active doar până pe 18 august 2019 și sunt accesibile pe site-ul Târgului Virtual Hipo.ro pentru Absolvenți.