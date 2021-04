În afaceri nu mergi la sigur, dar poți merge mai departe când ești asigurat

Viitorul este imprevizibil. A dovedit-o cu prisosință anul 2020, în care antreprenorii au fost nevoiți să-și adapteze afacerile noilor condiții generate de pandemie. Neprevăzutul poate să ne ia prin surprindere - însă, în același timp, îl putem transforma într-o oportunitate.

În 2019, România ajunsese la performanța de a avea cel mai mic număr de insolvențe din istorie (6,5 mii), respectiv cu 21% mai mic față de 2018 și cu 67% față de 2009. Mai mult decât atât, și cifra totală a entităților economice active (companii și PFA-uri) a atins în același an un nivel record, fiind înregistrate 1,36 milioane de entități.[ Studiu KeysFin “Trending Business”, 2019]

În 2020 însă, aproape 61% dintre companiile private mici și mijlocii și-au redus activitatea, mediul de afaceri resimțind efectele pandemiei de COVID-19.[ Potrivit informațiilor din „Carta Albă a IMM-urilor din România 2020“, a Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).]

În acest context, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România vine în sprijinul antreprenorilor cu un plan #BusinessSOS prin care pune la dispoziție informații utile despre asigurările pentru bunuri, răspunderi civile, asigurări pentru riscuri financiare și riscuri cibernetice. Acestea pot reprezenta o soluție potrivită în cazul producerii unor riscuri care pot afecta activitatea unui business.

Asigurările pentru bunuri și proprietăți au scopul de a proteja clădirile cu destinația de sediu administrativ, producție, depozitare sau alt tip de activitate. Adițional, se poate prelua în asigurare conținutul clădirilor, cum ar fi: utilaje, mașini, echipamente (inclusiv diverse instalații de prevenire și alarmare), mobilier, aparatură electronică, mărfuri și materiale, iar lista poate continua. Riscurile de bază acoperite de această asigurare sunt și ele numeroase: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, cutremur, inundație, furtună, alunecare și / sau prăbușire teren, greutatea zăpezii. De asemenea, se pot adăuga și alte riscuri, cum ar fi: avarii ale instalațiilor de apă, canalizare sau încălzire centrală, inundație, furt, lovirea de către vehicule, undă sonică etc.

Asigurarea de răspundere civilă oferă protecție financiară în cazul prejudiciilor provocate terțelor persoane, inclusiv de către angajații companiei, prin fapte săvârșite accidental în desfășurarea activității. Mai exact, pagube materiale, vătămări corporale sau deces, putând include și acoperirea cheltuielilor de judecată, în cazul unui eventual proces.

În plus, în ultimul an, deși digitalizarea a venit cu o mulțime de beneficii și oportunități pentru afaceri, aceasta a accelerat și expunerea la noi riscuri, cum ar fi atacurile cibernetice. Cu toate că, în România, acesta este un segment în curs de dezvoltare, există deja soluții de asigurare care să răspundă amenințărilor cibernetice care pot afecta la un moment dat activitatea companiei. Asigurarea pentru riscuri cibernetice reprezintă o soluție, mai ales pentru companiile care gestionează mari cantități de date – furnizori de utilități, magazine online, companii de servicii financiare, furnizori de servicii medicale, companii IT, dar nu numai.

Pentru mai multe informații despre toate acestea accesați gratuit Broșura #BusinessSOS, oferită de Asiguropedia.ro, cu sprijinul UNSAR.