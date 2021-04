(P) Societe Generale Global Solution Centre: Oportunități de carieră într-o companie globală, alături de 10.000 de colegi

2021 vine cu noi provocări pentru angajatori și angajați deopotrivă, după un an în care totul s-a schimbat. Tranziția de la lucrul la birou la cel de la distanță devine, dintr-o soluție de moment, una pe termen mai lung. Totuși, indiferent de formula de lucru, o companie globală se află mereu în căutarea de noi talente, așa cum este Societe Generale Global Solution Centre.

Mai mult ca oricând, oameni de peste tot din lume au colaborat la distanță și și-au adaptat modul de lucru noilor condiții. Flexibilitate, creativitate, inovație – acestea au stat la baza soluțiilor lansate de angajați din diferite colțuri ale lumii, care demonstrează zi de zi că echipele multiculturale aduc plus-valoare oricărei organizații.

Anul 2021 a adus pentru Societe Generale Global Solution Centre (cunoscut anterior ca Societe Generale European Business Services) un nou nume și o viziune mai puternică, orientată spre multiculturalitate și incluziune. Dincolo de schimbarea numelui, procesul de rebranding a însemnat și reînnoirea angajamentului companiei față de echipele sale, Societe Generale Global Solution Centre evoluând foarte mult în ceea ce privește digitalizarea relației cu angajații și folosind tehnologii moderne pentru a menține o conexiune permanentă cu aceștia.

Compania vrea să aducă oportunitățile globale și proiectele de amploare mai aproape de angajații săi, creând astfel un mediu propice pentru dezvoltare profesională și creștere sustenabilă, pentru ca aceștia să poată valorifica pe deplin beneficiile aduse de diversitatea culturală.

Angajații Societe Generale Global Solution Centre colaborează cu parteneri de pe 5 continente și au ocazia de a lucra în echipe multiculturale, la proiecte internaționale, ceea ce îi determină să transforme diversitatea culturală existentă la nivelul companiei într-un avantaj competitiv.

Societe Generale Global Solution Centre vizează o dezvoltare sustenabilă și oferă un mediu de lucru incluziv, prin investiții în programe de training dedicate angajaților și în resursele necesare dezvoltării profesionale, creșterii eficienței operaționale și a calității serviciilor. În plus, ținând seama și de contextul impus de pandemie, compania și-a adaptat serviciile și mediul de lucru pentru a oferi posibilitatea desfășurării activității de acasă, iar interviurile de angajare sunt realizate online.

Toate aceste demersuri exprimă viziunea companiei, potrivit căreia multiculturalitatea generează diversitate în idei și soluții, în timp ce cultura organizațională rămâne una dinamică, în continuă transformare. Mai mult, diversitatea culturală existentă la nivelul Societe Generale Global Solution Centre facilitează creșterea eficienței organizației.

Angajații rămân cea mai valoroasă resursă a Societe Generale Global Solution Centre, iar schimbarea de paradigmă a dus la implementarea unor noi metode de lucru, mai agile și mai adaptate contextului actual, focusul companiei fiind pe dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale angajaților săi, întrucât investiția continuă în educație și formare profesională este foarte importantă atât pentru dezvoltarea companiei, cât și în ceea ce privește retenția angajaților.

Această diversitate, care a crescut odată cu unirea entităților din România și India sub același nume, poate genera și bariere, uneori, dar pentru a le depăși și a le limita, compania derulează periodic sesiuni de formare pe aspectele culturale ale celor două țări, astfel încât acestea să poată fi înțelese.

Societe Generale Global Solution Centre este un centru de servicii pentru Grupul Societe Generale, una dintre cele mai mari instituții financiare internaționale. În România, compania a fost înființată în anul 2011 și oferă servicii profesionale în diverse domenii de activitate pentru entitățile Grupului din întreaga lume: finanțe și contabilitate, resurse umane, IT, Know Your Customer, compliance și Business Advisory Unit.

Societe Generale Global Solution Centre înseamnă performanță, inovație și cei mai buni profesioniști. Mai mult, Societe Generale Global Solution Centre înseamnă oportunitatea de a lucra în proiecte la nivel global împreună cu alte echipe aflate pe 5 continente, cu oameni din culturi diferite, alături de care un viitor sustenabil devine posibil. În prezent, compania oferă servicii pentru toate liniile de business majore ale Grupului Societe Generale în 35 de țări.

Află mai multe despre companie: https://globalsolutioncentre.societegenerale.ro/