Pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10% până la finalul lunii, pe fondul creșterii prețurilor carburanților. Ce spun producătorii

Prețul pâinii și al produselor de panificație din România ar putea crește cu până la 10% până la finalul acestei luni, pe fondul scumpirii carburanților și al lipsei unor măsuri de sprijin pentru industria alimentară, a declarat, joi, pentru Agerpres, președintele Rompan, Aurel Popescu.

Potrivit acestuia, creșterea costurilor de producție, în special cele legate de energie și transport, pune presiune tot mai mare asupra producătorilor.

„Se pare că da, pentru că, din păcate, Guvernul nu s-a gândit la industria alimentară și este foarte grav ceea ce se întâmplă. Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetățeanului. Avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preț de cost și nu putem susține această situație mult timp”, a explicat Aurel Popescu.

Creșterea ar putea fi de până la 10%

Reprezentantul industriei de morărit și panificație a precizat că majorarea ar urma să fie de „o cifră”, însă nu exclude creșteri mai mari în funcție de evoluția prețurilor la carburanți.

„În momentul de față cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează că motorina va ajunge la 12 - 15 lei litrul, se schimbă datele problemei”, a spus acesta.

Popescu a estimat că decizia privind scumpirea ar putea fi luată în perioada următoare, cel mai probabil până la sfârșitul lunii.

Costurile cu energia apasă tot mai mult asupra producătorilor

Cheltuielile cu energia reprezintă între 15% și 20% din costurile totale de producție, ceea ce face dificilă menținerea actualelor prețuri, potrivit liderului Rompan.

„Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut și foarte curând o să trebuiască să ieșim să facem ce trebuie”, a subliniat acesta.

Pentru a limita impactul asupra consumatorilor, Rompan a transmis Guvernului mai multe propuneri, precum reducerea accizelor și a TVA pentru combustibil, accesul industriei alimentare la energie la preț de producător și acordarea de scheme de sprijin similare celor pentru alte sectoare.

„Este foarte simplu. Am propus Guvernului reducerea accizei și a TVA pentru combustibil, acces la energie la preț de producător și acordarea unor scheme de sprijin pentru industria alimentară”, a explicat Aurel Popescu.

Potrivit acestuia, astfel de măsuri ar putea ajuta la menținerea prețurilor la alimente și la evitarea unor scumpiri mai accentuate în perioada următoare.

Editor : A.D.