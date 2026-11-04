Între 150 și 200 de angajați ai Institutului Național de Statistică (INS) protestează miercuri în fața Ministerului Finanțelor, cerând plata drepturilor obținute prin hotărâri judecătorești definitive. Sindicaliștii reclamă și lipsa unui răspuns la solicitările transmise autorităților încă din luna mai.

Tranșele restante ajung la 15.000 de lei pentru fiecare angajat

ACTUALIZARE 13:00 Sumele reprezintă două sau aproape trei salarii Tranșa anuală restantă este cuprinsă între 12.000 și 15.000 de lei pentru fiecare salariat, a declarat, pentru Agerpres, președintele Sindicatului din Institutul Național de Statistică București, Dan Iliescu.

Drepturile salariale au fost obținute prin hotărâri judecătorești definitive și ar trebui achitate eșalonat, pe parcursul a cinci ani. Sumele aferente anului 2025 au fost însă înghețate, iar cele pentru 2026 nu au fost incluse în bugetul instituției.

„Solicităm punerea în plată a drepturilor câștigate în instanță. Aceste sume, conform legii, sunt eșalonate pe o perioadă de cinci ani, pentru că nu există suficiente resurse la buget. Pentru anul 2025, sumele au fost înghețate, iar pentru anul 2026 nu sunt prinse în buget. Probabil va fi încă un an în care sumele vor fi înghețate, cu toate că acestea, conform legii, sunt eșalonate pe cinci ani. Tranșa anuală ar fi undeva în jur de 12.000-15.000 de lei pe angajat, ceea ce pentru sistemul statistic este foarte important, pentru că se ridică la două sau aproape trei salarii”, a precizat liderul sindical.

Potrivit acestuia, drepturile restante nu au fost incluse în bugetul INS, deoarece Ministerul Finanțelor nu a pus la dispoziție creditele bugetare necesare. Protestatarii au depus la registratura ministerului un memoriu prin care solicită punerea în plată a sumelor. Sindicatul urmează să decidă ce alte acțiuni va întreprinde dacă revendicările nu vor fi soluționate.

„În perioada următoare, vom lua o decizie la nivelul sindicatului, să vedem ce decidem dacă astăzi nu se va rezolva absolut nimic. Este o lipsă totală de dialog între sindicatul nostru și Ministerul Finanțelor. Avem solicitări depuse încă din luna mai, la care nu am primit răspuns de niciun fel”, a adăugat Dan Iliescu.

Știrea inițială

Sindicatul din Institutul Național de Statistică București (SINSB) solicită achitarea integrală a tranșelor restante aferente anilor 2025 și 2026, în baza hotărârilor judecătorești definitive, și alinierea grilei de salarizare a personalului INS la cea aplicabilă angajaților Secretariatului General al Guvernului (SGG).

Potrivit unui comunicat al SINSB, transmis marți, autoritățile au amânat plata unor drepturi salariale stabilite de instanțe. Sindicaliștii susțin că această situație afectează stabilitatea angajaților și activitatea instituției.

„Considerăm inacceptabilă nerespectarea unor drepturi recunoscute de instanțele de judecată”, se arată în comunicatul transmis marți. Sindicatul afirmă, de asemenea, că angajații INS au „cele mai mici salarii din rândul instituțiilor publice”.

Editor : A.D.