Până la finalul anului, România va avea propriile drone. Ministrul Economiei: O să avem și RDX şi TNT

România va avea, până la finalul acestui an, propriile drone şi se va lucra la modernizarea liniilor de producţie pentru RDX şi TNT, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Bogdan Ivan.

„În momentul de faţă, ceea ce o să avem sigur până la final de an, e faptul că o să avem dronele noastre, că o să avem RDX-ul şi TNT-ul, lucrăm la remodernizarea liniilor de producţie pe aceste două componente extrem de importante. O să avem, în aproximativ doi ani şi jumătate, propriile noastre pulberi, într-un joint venture cu o mare companie din afara României, şi, de asemenea, avem mecanismul FMS pentru muniţie calibrul 155", a precizat Ivan, potrivit Agerpres.

El a menţionat că în prezent se lucrează cu Ministerul Apărării pentru a se putea acoperi cât mai mult din necesarul Armatei române prin industria naţională de apărare.

„Avem două paliere, o dată necesarul intern, în care Ministerul Apărării vine şi face comenzi. Ei ne-au transmis Planul de înzestrare a Armatei Române. În momentul de faţă, colegii mei la nivel tehnic lucrează cu cei din MApN pe această analiză - necesarul Armatei române, pentru a vedea la modul foarte concret ceea ce putem să producem şi să livrăm mâine, pe de o parte, iar, pe de altă parte, acolo unde putem să facem investiţii, de exemplu, la Făgăraş, linia de producţie de TNT, de RDX, cum e situaţia fabricii de pulberi Victoria, la care deja am câştigat procesele de expropriere a terenului şi am intrat deja. Acum analizăm la modul foarte clar unde investim foarte ţintit şi unde putem să şi producem până la finalul acestui an - de la muniţie de calibrul 155, compatibilă NATO, până la tot ce înseamnă TNT, RDX. Suntem pregătiţi să extindem capacităţile de producţie şi acum lucrăm, împreună cu Ministerul Apărării, la acest mecanism de asigurare a cât mai mult din necesarul intern al României", a explicat ministrul Economiei.

Bogdan Ivan s-a referit, totodată, la modul în care România poate să intre în mecanismul SAFE de 150 de miliarde de euro privind înarmarea Uniunii Europene.

„Avem deja o altă dinamică europeană, (...) avem acel mecanism SAFE de până la 150 de miliarde de euro şi analizăm modul în care putem să intrăm cu necesarul României şi cu capacităţile de producţie publice şi private ale României, în parteneriat cu alte state, tocmai pentru a produce ceea ce alţii nu pot să o facă foarte bine. România are deja un profil extrem de interesant în tehnologie avansată, în securitate cibernetică, în AI, în drone, pentru că acest segment reprezintă două din cele şase puncte esenţiale din mecanismul SAFE al UE. Am avut deja întâlniri de lucru cu ministrul Apărării, cu ministrul Finanţelor, toţi specialiştii noştri deja lucrează, iar la finalul acestei săptămâni o să avem o întâlnire pentru a stabili ce facem, în ce termen şi cu ce surse de finanţare", a transmis ministrul.

