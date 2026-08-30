În ciuda rezervelor importante de petrol, prețurile carburanților din România sunt printre cele mai mari din regiune. Aproximativ 60% din prețul de la pompă reprezintă taxe. Surprinzător, țări care au prețuri mai mici ca țara noastră, precum Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și Serbia, depind în mare măsură de importuri pentru necesarul de carburanți.

Toate țările din jurul României, chiar și Ucraina, o țară aflată în plin război cu Rusia, au prețuri mai mici la carburanți. Diferențele ajung chiar și la 2 lei pe litru de motorină.

„Dacă ne raportăm la vecinii maghiari, aceștia plătesc cu 1 leu mai putîn pentru litrul de benzină și motorină, asta în ciuda faptului că TVA-ul in Ungaria este 27%, față de 21% la noi. La un plin de 50 de litri, economia este deja una semnificativă”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

Prețuri la litrul de benzină

sursa: Economedia

România: 1,80 €

Bulgaria: 1,53 €

Ungaria: 1,61 €

Serbia: 1,69 €

Republica Moldova: 1,50 €

Prețuri la litrul de motorină

sursa: Economedia

România: 2,03 €

Bulgaria: 1,74 €

Ungaria: 1,86 €

Serbia: 1,94 €

Republica Moldova: 1,59 €

„Se poate interveni, statul, pe accize și pe TVA. S-ar putea face mult mai mult pentru oameni”, e de părere un șofer.

„Nu se simte nicio diferență din așa-numita rezolvare a situației. Cu siguranță Guvernul mai trebuie să facă ceva și domnul președinte sa intervină și să-și asume poziția”, susține altcineva.

România produce până la 3 milioane de tone de țiței pe an, de aproape trei ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Cu toate acestea, prețul mai ridicat de la noi este puternic influențat de taxe.

„România pierde teren, pentru că alte țări merg pe o acciză minimă. Bulgaria merge pe o acciză minimă, Ungaria are TVA-ul mai mare și prețul mai mic. Mai trebuie să ne raportăm și la acel preț, de cât te costă să faci litrul de motorină. Ce produci tu domestic nu contează atât de mult, pentru că este prea puțin. Dacă tu produci 20-25% și 75-80% imporți, tu n-ai un cost de producție al litrului de motorină foarte avantajos”, explică Eugenia Gușilov, expert în energie.

Prețul ridicat al carburanților are o influență directă și asupra inflației din România, care în luna iulie a fost de 8,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În aceeași lună, conform datelor INS, motorina și benzina au fost cu 30,7%, respectiv 23,15% mai scumpe, față de aceeași perioadă a anului trecut.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia