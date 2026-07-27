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Live Text Parlamentul a intrat în sesiune extraordinară pentru jaloanele din PNRR. Ce legi ar putea fi adoptate până vineri

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Sesiune extraordinară a Parlamentului României și ședinta comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaților, 27 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Comisia pentru sănătate a aprobat amendamentul privind deblocarea posturilor din spitale Grindeanu: PSD va vota unele jaloane din PNRR doar dacă vor include amendamentele partidului Aviz favorabil pentru amânarea majorării TVA la locuințe Mecanism de recompensare pentru angajații ANAF și modificări în administrație Codul Urbanismului, unul dintre cele mai importante proiecte

Senatul și Camera Deputaților se reunesc, în perioada 27-31 iulie, într-o sesiune extraordinară convocată pentru adoptarea mai multor proiecte necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Printre cele mai importante se numără Codul Urbanismului, modificările privind cariera funcționarilor publici, mecanismul de recompensare a angajaților ANAF și ai Autorității Vamale și acordul de împrumut SAFE dintre România și Uniunea Europeană.

Comisia pentru sănătate a aprobat amendamentul privind deblocarea posturilor din spitale

ACTUALIZARE 12:05 Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților a aprobat, luni, amendamentul depus de PSD care prevede deblocarea schemei de personal din spitale.

Potrivit fostului ministru al Sănătății Alexandru Rogobete, proiectul va intra miercuri la votul final în plenul Camerei Deputaților. „Amendamentul depus de PSD în Comisia de Sănătate a fost aprobat. Este un amendament care va permite spitalelor să pornească angajările pentru locurile vacante, evident, în limita bugetului aprobat, atât pentru medici, asistente și infirmiere, cât și pentru personalul nemedical. De ce am făcut acest lucru? Pentru că, deși pe masa premierului Bolojan există un memorandum cu aproximativ 7.000 de posturi de aproape trei săptămâni, el nu a fost aprobat și consider că este nedrept ca spitalele care duc greul, unde secțiile de ATI, Anestezie și UPU sunt încărcate, să nu poată angaja personal suplimentar. Odată cu acest amendament, care va fi discutat miercuri în plenul Camerei Deputaților, problema liniilor de gardă va fi rezolvată, pentru că nu este normal ca un medic să facă 10-12 gărzi pe lună tocmai pentru că nu există personal medical. Deficitul nu poate fi calculat în sistemul de sănătate doar într-un tabel contabil și atât”, a declarat Rogobete, la Parlament.

Citește și: VIDEO Alexandru Rogobete: Amendamentul PSD privind deblocarea posturilor în spitale, aprobat în comisia de Sănătate. Când ajunge la vot final

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Sesiune extraordinară a Parlamentului României și ședinta comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaților, 27 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Sesiune extraordinară a Parlamentului României și ședinta comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaților, 27 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Grindeanu: PSD va vota unele jaloane din PNRR doar dacă vor include amendamentele partidului

ACTUALIZARE 11:55 Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat, la scurt timp după începerea sesiunii extraordinare a Parlamentului, că social-democrații vor vota o parte dintre proiectele aflate pe agenda legislativă doar dacă acestea vor include amendamentele propuse de partid.

Potrivit acestuia, PSD va susține proiecte precum Codul Urbanismului, legea privind decarbonizarea și mecanismul de recompensare a angajaților ANAF.

În schimb, Legea integrității va fi votată doar în forma agreată cu Agenția Națională de Integritate (ANI) și în concordanță cu deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene, iar viitoarea lege a salarizării va fi susținută doar dacă vor fi preluate amendamentele formulate de organizațiile sindicale.

Citește și: Sorin Grindeanu anunță ce legi va susține PSD în sesiunea extraordinară a Parlamentului

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Sesiune extraordinară a Parlamentului României, 27 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Sesiune extraordinară a Parlamentului României, 27 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Sesiune extraordinară a Parlamentului României, 27 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Aviz favorabil pentru amânarea majorării TVA la locuințe

ACTUALIZARE 11:45  Proiectele care prevăd amânarea majorării TVA la 21% pentru locuințe au primit, luni, aviz favorabil în comisiile de specialitate ale Senatului. Atât inițiativa depusă de PSD, cât și cea depusă de AUR au fost avizate favorabil, însă în forma finală urmează să fie adoptat proiectul social-democraților, care prevede amânarea aplicării cotei de 21% până la 1 octombrie 2026.

Știrea inițială

Sesiunea extraordinară se va desfășura în format hibrid, iar cele două Camere vor lucra atât în plen, cât și în comisii pentru adoptarea proiectelor.

La Camera Deputaților, prima ședință de plen a fost programată azi, de la ora 10:00, urmând ca în următoarele două zile activitatea să se desfășoare în principal în comisii. Miercuri, deputații sunt așteptați să voteze proiectele care vor ajunge între timp de la Senat.

Și Senatul începe lucrările azi, cu ședințe ale comisiilor, urmate de plenul programat de la ora 14:00. Ulterior, senatorii vor analiza și proiectele adoptate de Camera Deputaților, în cazul actelor normative pentru care sunt cameră decizională.

Mecanism de recompensare pentru angajații ANAF și modificări în administrație

Printre proiectele care intră în dezbaterea Senatului se află legea care introduce un mecanism de recompensare a performanței personalului din administrația fiscală și vamală. Proiectul prevede că angajații ANAF și ai Autorității Vamale vor putea primi recompense în funcție de încasările suplimentare aduse la bugetul de stat. Camera Deputaților va avea votul final asupra inițiativei.

Tot la Senat va fi dezbătut și proiectul de modificare a Codului administrativ, care vizează cariera funcționarilor publici și gestionarea personalului contractual din administrația publică.

Pe agenda senatorilor se află și două propuneri legislative care modifică Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Acestea urmăresc rezolvarea problemelor apărute după blocajul sistemului ANCPI, care a afectat aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

Codul Urbanismului, unul dintre cele mai importante proiecte

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, va dezbate și Codul Urbanismului, unul dintre proiectele importante incluse pe agenda sesiunii extraordinare. Actul normativ a fost adoptat tacit de Senat.

Tot la Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, vor intra în dezbatere proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, proiectul pentru consolidarea legislației în domeniul integrității și cel privind aprobarea Acordului de împrumut SAFE dintre Uniunea Europeană și România. După votul deputaților, toate cele trei inițiative vor merge la Senat, care este for decizional.

Pe ordinea de zi se mai află și un proiect de modificare a OUG nr. 39/2026 privind acordarea primei de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și un proiect de modificare a articolului 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Editor : A.D.

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