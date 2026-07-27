Live TV

Video Parlamentul discută măsuri pentru reducerea prețului carburanților. Acciza ar putea fi redusă cu până la 25%

Data actualizării: Data publicării:
pompa carburanti
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Nazare: Introducem pentru prima dată o „acciză dinamică”

Comisia economică a Senatului a adoptat, luni, un raport de admitere pentru proiectul de lege privind măsurile de reducere a prețului carburanților, după ce ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, au convenit asupra unei forme comune a inițiativei legislative. Proiectul trebuie să primească și votul plenului Senatului pentru a continua parcursul legislativ. Dacă va fi adoptat, va introduce, în premieră, un mecanism de „acciză dinamică”, prin care acciza la carburanți va putea fi redusă între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă.

Noua formă a proiectului renunță la reducerea TVA, propusă inițial, și păstrează doar mecanismul de reducere a accizei, după ce Ministerul Finanțelor a avertizat că o diminuare a TVA nu ar fi fost compatibilă cu legislația europeană și ar fi transmis un semnal negativ agențiilor de rating.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că proiectul creează cadrul legal pentru intervenția Guvernului în situații de criză pe piața carburanților, prin reducerea progresivă a accizei la motorină.

„Este un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instituirea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră și crearea unui cadru general pentru acest lucru, astfel încât el să poată fi actualizat ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre de Guvern. La nivelul actual al prețului motorinei la pompă, vorbim despre o reducere cu 34 de bani pe litrul de motorină. În situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale ale prețului motorinei și al petrolului, vorbim despre o reducere care va putea să crească până la 68 de bani, în funcție de prețul final”, a declarat Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, scopul măsurii este ca prețul motorinei standard să fie menținut în jurul pragului de 10 lei pe litru, chiar și în cazul unor noi scumpiri pe piața internațională: „Toate aceste măsuri ar trebui să ducă la obținerea unui preț mai redus în țara noastră, cu aproximativ 60 de bani pentru fiecare litru de motorină, comparativ cu prețul real din piață. Acest lucru ar reprezenta un avantaj atât pentru consumatorul final, persoană fizică, cât și pentru companii, pentru că, în situația în care avem un preț ridicat al carburanților, automat vorbim despre costuri care se regăsesc și în produsele de bază și în tot ceea ce înseamnă produse economice pentru populația României”.

Măsurile ar urma să fie aplicate inițial pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de Guvern. În plus, Ministerul Finanțelor va putea actualiza nivelul accizei o dată la două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale Brent și Platts.

Citește și: LIVE TEXT Parlamentul a intrat în sesiune extraordinară pentru jaloanele din PNRR. Ce legi ar putea fi adoptate până vineri

Nazare: Introducem pentru prima dată o „acciză dinamică”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că forma comună a proiectului este mai adaptată contextului actual și introduce, în premieră, un mecanism de „acciză dinamică”.

„Această formă a inițiativei legislative este mult mai adaptată realităților de astăzi. Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. Forma de acciză dinamică înseamnă că, în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5% și 25%. Este o variantă mult mai flexibilă, care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul următoarelor trei luni de la promulgare, prin hotărâre de Guvern, iar, la fiecare două săptămâni, Ministerul Finanțelor va analiza cuantumul accizei și va acționa”, a declarat Nazare.

Acesta a explicat că s-a renunțat la reducerea TVA deoarece măsura nu era compatibilă cu legislația europeană și ar fi afectat evaluările pe care România le așteaptă în perioada următoare din partea agențiilor de rating.

„Cred că trebuie să le mulțumesc pentru că au renunțat la propunerea privind reducerea TVA, în compensare cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european. Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână și raportul Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului”, a mai spus ministrul.

Nazare a precizat că mecanismul va fi aplicat pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitatea prelungirii, iar impactul bugetar este estimat la aproximativ 100 de milioane de lei pe lună, în funcție de evoluția prețurilor. Totodată, acesta a avertizat că orice măsură de plafonare implică și riscuri privind aprovizionarea, motiv pentru care autoritățile sunt în contact permanent cu operatorii din domeniu.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
Avion F-16
3
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au...
avion f-16
4
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
raed arafat
5
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”
Digi Sport
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Platforma Neptun Alpha
Cât a avansat construcția platformei „Neptun Alpha” din Marea Neagră. Bogdan Ivan: „Neptun Deep nu mai e un proiect pe hârtie”
grafic urcare bancnote lei
Deficitul bugetar a scăzut la 2% din PIB în primul semestru, față de 3,64% anul trecut. Alexandru Nazare: „Nu avem motive de relaxare”
Spitalul Marie Curie
Guvernul a aprobat deblocarea a 22 de posturi la Spitalul „Marie Curie”. Cseke Attila: „Problema deficitului de personal rămâne”
bogdan ivan la o sedinta
Bogdan Ivan vrea taxe mai mici la carburanți. Ce măsuri propune fostul ministru al Energiei
alexandru nazare guvern
Alexandru Nazare, despre deblocarea posturilor pentru Spitalul „Marie Curie”: „Așteptăm acest memorandum și-l avizăm pe loc”
Recomandările redacţiei
F-16 avioane
Trei drone doborâte în trei zile. Cât a cheltuit Armata României
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Rusia respinge speculațiile despre o nouă propunere de pace pentru...
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
„Scut danubian” în cadrul Santinelei Estice a NATO. Generalul (r)...
INSTANT_CDEP_SESIUNE_EXTRAORDINARA_039_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Parlamentul a intrat în sesiune extraordinară pentru jaloanele din...
Ultimele știri
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru venituri obținute în străinătate
Medicii avertizează că testarea testosteronului în Armata SUA poate duce la tratamente inutile: risc de infertilitate și AVC
Zi crucială pentru frații Tate: Ei vor afla când vor fi extrădați în Marea Britanie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care au intrat în cea mai bună perioadă a vieții lor. Jupiter le aduce noroc, bani și oportunități
Cancan
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
Fanatik.ro
Neluțu Varga se bate pentru calificare cu un miliardar apropiat de Vladimir Putin! Omul de afaceri şi-a...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Ce încasări are soția lui Cristi Manea din afacerea sa. Irina este una dintre cele mai urmărite influencerițe
Adevărul
Cine predă, de fapt, în școlile din România? Adevăruri și mituri despre profesorii titulari și suplinitori
Playtech
Ce pensie primești dacă ai lucrat doar 15 ani. Calcul simplu, pe înțelesul tuturor
retele 6G
SUA își mobilizează aliații în cursa pentru 6G. România, printre țările participante la inițiativa menită să...
Digi Sport
Denis Alibec și Anca Surdu, dați de gol de mama fotbalistului
Pro FM
După nunta de vis, Dua Lipa face spectacol pe străzile din New York City. Combinația vestimentară care a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Harrison Ford a fost a doua opțiune pentru Indiana Jones. Ce actor faimos a ratat rolul. „Noi l-am vrut, dar...
Adevarul
Pensia nu se pregătește la bătrânețe. Greșeala care îi poate costa scump pe români
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația, ajutorul de șomaj în august? Care sume au crescut
Digi FM
Mihaela Rădulescu, copleşită de emoţii în locul în care a murit Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat după ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
De ce a părăsit Julia Roberts Hollywood-ul. Actrița trăiește de peste 30 de ani la o fermă din New Mexico
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”