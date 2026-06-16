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Parlamentul European a aprobat aplicarea acordului tarifar UE-SUA. Ce produse vor beneficia de facilități

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USA and EU flags on a concrete wall. USA and European Union trade and tariffs war
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Regulamentul va expira în 2029, dacă nu va fi prelungit UE își rezervă dreptul de a suspenda facilitățile acordate SUA Mecanism de protecție pentru industria europeană Ce urmează

Parlamentul European a aprobat marți două acte legislative care pun în aplicare angajamentele tarifare asumate de Uniunea Europeană în cadrul acordului comercial convenit cu Statele Unite în august 2025. Noile reguli prevăd eliminarea taxelor vamale pentru toate produsele industriale din SUA, acces preferențial pe piața europeană pentru numeroase produse agricole și fructe de mare americane, dar și mecanisme care permit UE să reacționeze dacă Washingtonul nu își respectă angajamentele.

Principalul regulament a fost adoptat cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri.

Acesta elimină taxele vamale pentru toate produsele industriale importate din Statele Unite și acordă acces preferențial pe piața europeană pentru o gamă largă de produse agricole și fructe de mare provenite din SUA.

În același timp, un al doilea regulament, adoptat cu 444 de voturi pentru, 152 împotrivă și 54 de abțineri, prelungește perioada în care importurile de homar din Statele Unite sunt scutite de taxe vamale și extinde facilitatea și pentru homarul prelucrat.

Regulamentul va expira în 2029, dacă nu va fi prelungit

Eurodeputații și statele membre au convenit introducerea unei clauze de încetare a efectelor, care nu figura în forma inițială propusă de Comisia Europeană.

Astfel, regulamentul privind importurile industriale și agroalimentare va expira la 31 decembrie 2029. Până la 30 iunie 2029, Comisia Europeană va trebui să realizeze o evaluare amplă a impactului măsurilor asupra industriei, agriculturii și întreprinderilor mici și mijlocii din Uniunea Europeană, precum și a modului în care s-au modificat relațiile comerciale cu țările terțe.

Dacă va considera necesar, Executivul european va putea propune prelungirea aplicării regulamentului.

UE își rezervă dreptul de a suspenda facilitățile acordate SUA

Parlamentul European a introdus și prevederi suplimentare privind produsele derivate din oțel și aluminiu, după ce Statele Unite au extins, în august 2025, lista bunurilor vizate de taxe vamale cu încă 407 categorii de produse.

Potrivit noilor reguli, Comisia Europeană va putea suspenda preferințele tarifare acordate Statelor Unite dacă, până la 31 decembrie 2026, Washingtonul continuă să aplice taxe de peste 15% pentru produsele europene derivate din oțel și aluminiu.

Executivul european va trebui să prezinte până la 1 decembrie 2026 un raport privind tarifele aplicate acestor produse.

Totodată, Comisia va putea suspenda facilitățile comerciale și în cazul în care Statele Unite nu răspund preocupărilor Uniunii privind tratamentul tarifar aplicat exporturilor europene care beneficiau, până la 24 februarie 2026, de plafonul tarifar de 15%.

Mecanism de protecție pentru industria europeană

Legislația introduce și un mecanism de salvgardare care permite Uniunii Europene să intervină dacă facilitățile tarifare acordate Statelor Unite determină o creștere a importurilor care riscă să provoace prejudicii grave industriei europene, inclusiv sectorului agricol.

În aceste situații, Comisia Europeană va putea deschide investigații din proprie inițiativă sau la solicitarea unuia sau mai multor state membre ori a Parlamentului European.

De asemenea, Executivul european va transmite Parlamentului și Consiliului rapoarte trimestriale privind evoluția volumului și valorii exporturilor americane de produse care beneficiază de noile facilități.

Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European, Bernd Lange, a declarat că eurodeputații au obținut garanții suplimentare față de forma inițială a propunerii.

„Prin transpunerea în legislație a angajamentelor UE din declarația comună, acest regulament devine parte a setului de instrumente defensive al UE: pe de o parte, consolidează și stabilizează relațiile comerciale UE-SUA, dar și oferă UE capacitatea de a răspunde dacă Statele Unite nu își respectă angajamentele. Datorită poziției ferme a Parlamentului, textul final conține acum o plasă de siguranță mult mai puternică, inclusiv o clauză de suspendare robustă, o clauză de încetare a efectelor, o clauză de salvgardare, mecanisme de revizuire consolidate și o supraveghere democratică mai puternică”, a declarat Lange.

Acesta a avertizat că Parlamentul European va monitoriza aplicarea acordului și va cere Comisiei să utilizeze toate instrumentele disponibile dacă partea americană nu își respectă obligațiile.

Ce urmează

După votul Parlamentului European, cele două regulamente trebuie aprobate formal și de Consiliul Uniunii Europene. Legislația va intra în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite a fost convenit la 27 iulie 2025, la Turnberry, în Scoția, în urma discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pe 28 august 2025, Comisia Europeană a prezentat propunerile legislative necesare pentru punerea în aplicare a înțelegerii.

Editor : A.D.

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