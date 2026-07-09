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Parlamentul European a aprobat noile reguli privind securitatea socială. Ce se schimbă pentru românii care lucrează în UE

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Călători în aeroport.
Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin
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Din articol
Reguli noi pentru prestațiile familiale și îngrijirea pe termen lung Criterii mai clare pentru persoanele care lucrează în mai multe state Gabriela Firea: „Vești bune pentru milioanele de români din diaspora” „Drepturile de securitate socială vor fi mai bine protejate”

Parlamentul European a adoptat marți revizuirea normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială din Uniunea Europeană, măsură care urmărește să asigure un acces mai clar și mai echitabil la prestațiile sociale pentru persoanele care locuiesc sau muncesc într-un alt stat membru. Noile reguli vizează indemnizațiile de șomaj, prestațiile familiale, lucrătorii detașați și persoanele care își desfășoară activitatea în mai multe state membre, precum și combaterea fraudelor în domeniul securității sociale.

Textul, convenit provizoriu între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, a fost adoptat cu 511 voturi pentru, 87 împotrivă și 61 de abțineri.

Una dintre cele mai importante modificări privește indemnizațiile de șomaj pentru persoanele care au lucrat într-un stat membru și își caută un loc de muncă într-un altul.

Noua legislație clarifică modul în care perioadele de muncă, activitate independentă sau asigurare realizate în diferite state membre sunt luate în calcul pentru stabilirea dreptului la indemnizația de șomaj.

Astfel, persoanele care se mută într-un alt stat membru pentru a-și căuta un loc de muncă vor putea primi indemnizația de șomaj din statul pe care l-au părăsit timp de șase luni, perioadă care poate fi prelungită până la expirarea dreptului la această prestație.

În cazul lucrătorilor transfrontalieri, dacă aceștia au fost angajați, au desfășurat activități independente și/sau au fost asigurați fără întrerupere timp de cel puțin 22 de săptămâni într-un alt stat membru decât cel de reședință, indemnizația va fi plătită de statul în care au lucrat.

Reguli noi pentru prestațiile familiale și îngrijirea pe termen lung

Regulamentul introduce, pentru prima dată, o definiție europeană a îngrijirii pe termen lung și stabilește o listă a prestațiilor care intră în această categorie, oferind mai multă siguranță juridică persoanelor care au nevoie de astfel de servicii și celor care le îngrijesc.

Totodată, noile reguli diferențiază mai clar prestațiile familiale acordate pentru compensarea pierderii veniturilor atunci când un părinte își reduce programul de lucru sau renunță la activitate pentru creșterea copilului de celelalte prestații familiale.

Potrivit Parlamentului European, măsura urmărește o împărțire mai echitabilă a responsabilităților parentale și eliminarea descurajărilor financiare pentru părinții care aleg să reducă timpul de lucru.

Lucrătorii salariați sau independenți detașați pentru o perioadă de până la 24 de luni vor rămâne asigurați în statul membru în care este stabilit angajatorul sau în care își desfășoară în mod obișnuit activitatea, cu condiția să nu înlocuiască un alt lucrător detașat anterior.

În plus, pentru combaterea fraudelor, aceștia vor trebui să fi fost asigurați în sistemul de securitate socială din statul de origine timp de cel puțin trei luni înainte de detașare.

Regulamentul introduce și un sistem obligatoriu de notificare prealabilă. Astfel, autoritățile competente din statul de origine trebuie informate înainte ca un lucrător să înceapă activitatea într-un alt stat membru. Excepția se aplică deplasărilor de afaceri și detașărilor de cel mult trei zile, însă nu și în sectorul construcțiilor.

Criterii mai clare pentru persoanele care lucrează în mai multe state

Pentru persoanele care își desfășoară activitatea în două sau mai multe state membre, noile norme stabilesc criterii clare pentru identificarea statului a cărui legislație în materie de securitate socială se aplică.

Printre criteriile avute în vedere se numără locul în care sunt luate deciziile esențiale ale companiei, unde este realizată cea mai mare parte a cifrei de afaceri și unde au loc adunările generale.

Totodată, regulamentul consolidează cooperarea dintre autoritățile naționale pentru depistarea fraudelor și a practicilor abuzive, inclusiv utilizarea companiilor de tip „letterbox”, înființate formal într-un stat membru fără a desfășura acolo o activitate economică reală.

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cetățenii UE care nu lucrează și nu își caută activ un loc de muncă nu vor putea fi împiedicați să contribuie la un sistem de asigurări de sănătate.

Gabriela Firea: „Vești bune pentru milioanele de români din diaspora”

Eurodeputata Gabriela Firea spune că noile reguli vor aduce beneficii directe românilor care lucrează în alte state membre și familiilor acestora, în special în ceea ce privește indemnizația de șomaj și prestațiile pentru copii.

„Vești bune pentru milioanele de români din diaspora și pentru familiile lor! Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de șase luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu dacă se întorc acasă, în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua alocația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. Milioane de români, care au plecat din țară pentru a munci și, mai ales, pentru a-și întreține familiile, au acum șansa de a beneficia de reguli mai clare și de o mai mare protecție a drepturilor sociale, indiferent în ce stat membru aleg să trăiască sau să muncească”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Potrivit acesteia, regulamentul adoptat de Parlamentul European introduce și alte modificări importante.

„Indemnizația de șomaj va fi plătită de țara unde s-a muncit și s-a contribuit prin cotizații la economia statului respectiv. O persoană care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru are dreptul să primească indemnizația de șomaj timp de șase luni în loc de trei, iar perioada poate fi prelungită atât timp cât legislația națională permite. Copiii beneficiază de alocații din țara în care părinții lucrează, indiferent dacă locuiesc împreună cu aceștia sau cu bunicii într-un alt stat membru. Sunt introduse, în premieră, reguli clare în contextul îmbătrânirii populației, oferind mai mult sprijin persoanelor în vârstă, bolnave și celor cu dizabilități care au atât de mare nevoie. Acest vot înseamnă mai multă protecție socială, mai multă siguranță și mai multă solidaritate pentru toți românii și europenii care muncesc cinstit în alte țări”, a concluzionat Firea.

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„Drepturile de securitate socială vor fi mai bine protejate”

Raportoarea dosarului, Gabriele Bischoff (S&D, Germania), a declarat că noile reguli vor simplifica aplicarea legislației și vor întări protecția socială pentru persoanele care se mută într-un alt stat membru.

„Astăzi ne asigurăm că drepturile de securitate socială ale persoanelor care se mută într-un alt stat membru sunt protejate în mod corespunzător. Normele vor fi mai clare, mai ușor de aplicat și mai simple atât pentru lucrători, cât și pentru companii. Cooperarea dintre instituțiile de securitate socială va fi consolidată pentru combaterea fraudelor și a utilizării companiilor de tip «letterbox». Pentru prima dată va exista o definiție europeană a îngrijirii pe termen lung, iar prestațiile familiale vor putea fi acordate mai ușor peste granițele UE. Uniunea Europeană simplifică regulile și garantează că drepturile de securitate socială dobândite într-o țară vor fi păstrate atunci când o persoană se mută sau locuiește într-un alt stat membru”, a declarat aceasta.

Potrivit Parlamentului European, aproximativ 16 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene locuiesc sau lucrează într-un alt stat membru.

Normele privind coordonarea sistemelor de securitate socială urmăresc să faciliteze libera circulație a persoanelor în interiorul Uniunii Europene și să garanteze continuitatea drepturilor sociale atunci când cetățenii se mută, lucrează sau locuiesc într-un alt stat membru.

După votul din Parlamentul European, regulamentul trebuie adoptat oficial de Consiliul Uniunii Europene, urmând să intre în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Editor : A.D.

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