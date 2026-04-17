Live TV

Pas important pentru energia verde la Otopeni: proiectul parcului fotovoltaic de la aeroport intră în faza de implementare

Data actualizării: Data publicării:
aeroportul otopeni
Aeroportul Otopeni. Foto: Profimedia

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat lansarea procedurii de achiziţie a serviciilor de supervizare pentru proiectul „Instalarea de panouri fotovoltaice şi racordarea lor la uzina electrică de la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti (AIHCB)”.

Serviciile de supervizare vizează etapele de proiectare şi execuţie, precum şi perioada de garanţie, pe o durată de 60 de luni – dintre care 18 luni sunt alocate proiectării şi execuţiei – în corelare cu implementarea investiţiei. Valoarea estimată a contractului este de 1.210.000 lei, scrie News.ro.

Aceste servicii fac parte integrantă din proiectul „Instalarea de panouri fotovoltaice şi racordarea lor la uzina electrică de la AIHCB”, finanţat prin Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de peste 213 milioane lei.

Citește și: Lucrări de modernizare la Aeroportul Henri Coandă: Ce modificări vor fi făcute

Procedura de atribuire este una simplificată, criteriul de selecţie fiind „cel mai bun raport calitate–preţ”. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 4 mai.

„Construirea acestui parc fotovoltaic reprezintă un pas esenţial în procesul de modernizare a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Investiţiile în producerea de energie din surse regenerabile contribuie direct la creşterea autonomiei energetice a aeroportului, diminuarea costurilor de operare, integrarea într-un sistem complex de monitorizare şi control, reducând, totodată, impactul asupra mediului”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Citește și: Pasaj subteran nou la Aeroportul Henri Coandă: proiectul CNAB pentru fluidizarea traficului spre București

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan inquam octav ganea
1
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
2
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
nava pe apa
3
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
simina tanasescu la ccr
4
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Agulhas Current, illustration
5
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
Digi Sport
Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aeroport henri coanda
Pasaj subteran nou la Aeroportul Henri Coandă: proiectul CNAB pentru fluidizarea traficului spre București
Aeroportul Henri Coandă
Lucrări de modernizare la Aeroportul Henri Coandă: Ce modificări vor fi făcute
OTOPENI - AEROPORT - REPATRIERE CETATENI ROMANI - ORIENTUL MIJLOCIU - 3 MAR 2026
MAE: 250 de români au revenit în țară din Emiratele Arabe Unite. O a treia cursă a decolat din Dubai cu destinația București
Avioane la Aeroportul Henri Coandă.
35 de zboruri din sau spre București sunt anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Destinațiile vizate
aeronava hisky in zbor
Aeronava întoarsă de urgență pe Otopeni a decolat spre Egipt: 180 de pasageri au petrecut noaptea în aeroport
Recomandările redacţiei
pompa benzina
Ce spune FMI despre reducerea taxelor pe combustibili pentru a frâna...
drona ruseasca
O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. Unde s-a...
oameni cu umbrela in ploaie
Alerte de vreme rea: ANM anunță ploi torențiale, vijelii și vânt...
soigu si putin foto kremlin ru
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice...
Ultimele știri
Conducerea UDMR intră în ședință după alegerile din Ungaria și criticile aduse lui Kelemen Hunor (surse)
Bucureștenii pot vizita Primăria Capitalei în weekend. Program de tururi gratuite și acces în clădirea istorică
„Polonia este o țară minunată”. Donald Trump a invitat oficial Varșovia să se alăture reuniunilor G20
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Răzvan Zamfir, omul cheie în succesul de la U Cluj! Dezvăluiri despre conducătorul ardelenilor: “Ar fi primul...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alexandru Cumpănașu: de la candidat la prezidențiale, la proces pentru facturi neplătite. Ce...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre motivul pentru care singurul ei fiu nu-i mai vorbește: „A zis că am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
În ce județe pensiile nu se pot plăti? Cifrele arată că sistemul de pensii e în colaps în umătate din România
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...