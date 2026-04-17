Pas important pentru energia verde la Otopeni: proiectul parcului fotovoltaic de la aeroport intră în faza de implementare

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat lansarea procedurii de achiziţie a serviciilor de supervizare pentru proiectul „Instalarea de panouri fotovoltaice şi racordarea lor la uzina electrică de la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti (AIHCB)”.

Serviciile de supervizare vizează etapele de proiectare şi execuţie, precum şi perioada de garanţie, pe o durată de 60 de luni – dintre care 18 luni sunt alocate proiectării şi execuţiei – în corelare cu implementarea investiţiei. Valoarea estimată a contractului este de 1.210.000 lei, scrie News.ro.

Aceste servicii fac parte integrantă din proiectul „Instalarea de panouri fotovoltaice şi racordarea lor la uzina electrică de la AIHCB”, finanţat prin Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de peste 213 milioane lei.

Procedura de atribuire este una simplificată, criteriul de selecţie fiind „cel mai bun raport calitate–preţ”. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 4 mai.

„Construirea acestui parc fotovoltaic reprezintă un pas esenţial în procesul de modernizare a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Investiţiile în producerea de energie din surse regenerabile contribuie direct la creşterea autonomiei energetice a aeroportului, diminuarea costurilor de operare, integrarea într-un sistem complex de monitorizare şi control, reducând, totodată, impactul asupra mediului”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Editor : Ana Petrescu