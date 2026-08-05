Autoritățile locale din țară au anunțat diferite tipuri de măsuri pentru reducerea consumului de curent electric, în contextul secetei prin care trece România și a problemelor din Sistemul Energetic Național, provocate de scăderea nivelului Dunării la un record negativ istoric - 1.400 metri cubi pe secundă. Zilele următoare vor fi critice, având în vedere că România se află sub coduri de caniculă, iar reactorul 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă e la un pas să fie închis.

Iași

La Iași autoritățile au anunțat că opresc total iluminatul public după miezul nopții. Există și câteva zone de excepție. Curțile spitalelor, de exemplu, nu intră sub impactul acestor măsuri.

Oradea

La Oradea a fost amânată aprinderea iluminatului public cu o oră, după ora 22:00 în loc de orele stabilite anterior. Economia estimată ar fi de 3,3 MWh pentru fiecare oră de nefuncționare.

Arad

La Arad, autoritățile locale au luat decizia de a reduce cu 50% intensitatea luminoasă pe arterele compatibile și suspendarea iluminatului arhitectural. Clădirile nu vor mai fi iluminate.

Constanța

La Constanța, autoritățile spun că vor să reducă durata sau intensitatea iluminatului stradal pe parcursul nopții.

Sunt măsuri care sunt anunțate pe măsură ce autoritățile încep să se confrunte cu tot mai multe probleme provocate de această criză.

București

Primarul Capitalei a avut o ședință cu marii consumatori de curent și a stabilit și o serie de măsuri, inclusiv la STB, compania de transport public, dar și în ceea ce privește iluminatul.

Un set de 25 de măsuri ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, la nivelul tuturor companiilor municipale aflate în subordinea Consiliului General dar și a Primăriei Generale.

Poliția Locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie.

Aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor, mai ales că premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.

Transelectrica: Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat eficiența

Transelectrica anunță că, în ciuda stresului operațional la care este supus Sistemul Electroenergetic Național, în condițiile actuale, „nivelul actual de risc privind funcționarea sigură a sistemului și continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore”.

„Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat deja eficiența în menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național în ultimele zile și rămân importante pentru susținerea stabilității acestuia în perioada următoare”, mai arată un comunicat de presă transmis miercuri.

Editor : A.C.