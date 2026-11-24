România ar putea ajunge până în 2035 fie o economie care continuă să crească, dar rămâne dependentă de capitalul străin, fie o țară care sacrifică investițiile civile pentru securitate, una ieșită din Uniunea Europeană după o criză fiscală și politică sau un centru regional de inovare și energie, arată raportul privind competitivitatea țării realizat de Institutul Jacques Delors, condus de fostul premier italian Enrico Letta, împreună cu HorizonX.

Raportul pornește de la progresul înregistrat după anul 2000, când PIB-ul pe locuitor, calculat în funcție de puterea de cumpărare, reprezenta aproximativ 26% din media UE. În 2025, acesta ajunsese la 78%. Modelul bazat pe costuri mai mici ale muncii, capital străin și producția realizată pentru companii din alte țări începe însă să-și atingă limitele.

Primul scenariu presupune continuarea actualului model de dezvoltare, cu investiții străine, integrare europeană și modernizarea treptată a industriei. Al doilea descrie o țară care pune securitatea înaintea dezvoltării economice civile. Al treilea pornește de la o criză fiscală și politică și se încheie cu ieșirea României din UE. Ultimul scenariu presupune reformarea statului și trecerea la o economie bazată pe cercetare, inovare și tehnologii proprii.

Scenariile sunt denumite „Progres constant, bază în restrângere”, „Platoul protejat”, „Ruină după ieșire” și „Națiunea reconectată”.

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Primul scenariu: Economia crește, dar dependența de capitalul străin continuă

În primul scenariu, România continuă să se dezvolte prin integrarea europeană, investițiile străine și modernizarea treptată a industriilor existente. Nivelul de trai se apropie de cel al statelor occidentale, infrastructura se îmbunătățește, iar economia devine mai productivă și mai bine conectată. Deficitul bugetar scade sub 3% din PIB până în 2030, ceea ce îi permite României să iasă din procedura europeană de deficit excesiv.

Stabilizarea finanțelor publice aduce mai multă predictibilitate, însă plata dobânzilor limitează banii disponibili pentru investiții. Guvernul acordă prioritate cofinanțării proiectelor europene, în timp ce alte proiecte plătite din bugetul național sunt reduse.

Neptun Deep crește producția internă de gaze și reduce dependența de importuri. Investițiile în producția de electricitate, rețele, capacități de stocare și interconectări contribuie la securitatea energetică și ajută industria să-și țină costurile sub control.

Raportul ia în calcul, în acest scenariu, și un armistițiu durabil în Ucraina începând din 2028. Reconstrucția țării vecine creează oportunități pentru porturile românești, transportul pe Dunăre, infrastructura feroviară și firmele implicate în logistică și producție.

Finanțarea europeană pentru apărare susține anumite capacități industriale și proiecte de infrastructură. În același timp, cheltuielile mai mari pentru apărare și împrumuturile contractate în acest scop pun presiune asupra bugetului și a datoriei publice.

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România avansează, dar o parte redusă din valoare rămâne în țară

Principala problemă a acestui scenariu este că funcțiile cu cea mai mare valoare, precum proiectarea produselor, proprietatea intelectuală și deciziile strategice, rămân concentrate în afara României.

Productivitatea crește în special datorită investițiilor străine, automatizării și introducerii inteligenței artificiale în multinaționale, bănci și companii mari de tehnologie. Firmele românești se dezvoltă, dar multe continuă să lucreze ca furnizori sau subcontractori și păstrează o parte limitată din valoarea finală a produselor.

Pe măsură ce salariile cresc mai repede decât productivitatea, o parte dintre activitățile industriale bazate pe costuri reduse își pierd avantajul. Mutarea unei fabrici sau a unei linii de producție într-o altă țară afectează atât locurile de muncă, cât și furnizorii locali.

Lipsa angajaților este acoperită parțial prin automatizare, imigrație și creșterea participării femeilor și persoanelor în vârstă pe piața muncii. Aceste măsuri nu compensează însă complet scăderea populației active.

Investițiile și locurile de muncă bine plătite se concentrează în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Constanța și de-a lungul principalelor coridoare de infrastructură. Orașele mici și comunitățile rurale continuă să piardă populație și servicii.

În 2035, România este mai aproape de media UE, dar rămâne dependentă de fondurile europene, capitalul străin și deciziile companiilor multinaționale.

Al doilea scenariu: Securitatea primește prioritate în fața dezvoltării

În scenariul „Platoul protejat”, situația din regiunea Mării Negre rămâne instabilă, iar România își concentrează resursele asupra apărării, securității cibernetice, infrastructurii energetice și pregătirii pentru situații de criză.

Partidele principale încheie în perioada 2027-2028 un pact național pentru securitate și stabilitate. Guvernele continuă reducerea deficitului, respectă angajamentele față de NATO și acordă prioritate protejării infrastructurii critice.

Deficitul scade, iar România iese din procedura de deficit excesiv în jurul anului 2030. Stabilitatea bugetară este obținută însă prin limitarea și prioritizarea strictă a cheltuielilor publice.

Proiectele de transport urmăresc în special mobilitatea militară și logistica strategică. Investițiile în energie sunt orientate către siguranța aprovizionării, construirea unor capacități de rezervă și protejarea rețelelor împotriva atacurilor fizice și cibernetice.

Producția de armament, reparațiile navale, securitatea cibernetică și logistica militară atrag investiții. Constanța și alte centre industriale și logistice capătă o importanță strategică mai mare.

Aceste domenii rămân însă insule de dezvoltare într-o economie care crește lent și nu reușesc să readucă România pe o traiectorie rapidă de apropiere față de statele occidentale.

Mai puțini bani pentru educație, sănătate și investiții civile

Prețul stabilității este reducerea resurselor disponibile pentru investițiile care nu au o legătură directă cu securitatea. Educația și cercetarea primesc finanțare mai ales în domenii precum ingineria, securitatea cibernetică și tehnologiile militare. Celelalte programe educaționale și serviciile publice sunt dezvoltate mai lent.

Sistemul energetic devine mai rezistent, dar costurile rețelelor, ale capacităților de rezervă și ale protejării infrastructurii pun presiune asupra tarifelor plătite de gospodării și companii.

Inteligența artificială și automatizarea reduc numărul locurilor de muncă din serviciile IT de rutină și din activitățile externalizate. Investițiile insuficiente în educație, cercetare și antreprenoriat limitează apariția unor activități noi care să înlocuiască locurile de muncă pierdute.

România devine mai sigură, dar nu mai recuperează diferența economică față de statele mai bogate ale UE. Serviciile publice rămân subfinanțate, iar nemulțumirea populației crește pe fondul resurselor transferate către apărare și securitate.

Al treilea scenariu: Criza fiscală și politică se încheie cu un RoExit

Cel mai dur scenariu, denumit „Ruină după ieșire”, începe cu efectele măsurilor adoptate în perioada 2026-2027 pentru reducerea deficitului.

Scăderea veniturilor populației, presiunile asupra bugetelor locale și deteriorarea serviciilor publice alimentează nemulțumirea. Partidele suveraniste prezintă reformele și condițiile pentru accesarea banilor europeni drept decizii impuse României din exterior.

După alegerile din 2028, o coaliție suveranistă ajunge la guvernare și anulează o parte dintre măsurile fiscale. Intervențiile asupra independenței justiției agravează conflictul cu instituțiile Uniunii Europene.

Disputele privind statul de drept conduc la restricționarea unor fonduri europene. Credibilitatea fiscală scade, costurile împrumuturilor cresc, iar investitorii încep să-și retragă capitalul.

Dificultățile economice alimentează discursul împotriva Uniunii Europene, în timp ce instabilitatea politică și instituțională îndepărtează investițiile de care țara ar avea nevoie pentru redresare.

La începutul anilor 2030, un referendum național decide, la limită, retragerea României din UE. Țara părăsește Uniunea înainte de jumătatea deceniului, fără acorduri suficiente pentru tranziția unei economii profund legate de piața europeană.

Ce ar pierde România în cazul ieșirii din UE

Procedurile vamale, barierele de reglementare și noile reguli privind originea produselor afectează industria auto, producătorii de componente, utilaje și celelalte companii orientate spre export. Multinaționalele mută o parte din producție în interiorul UE, amână investițiile sau renunță la proiectele din România. Furnizorii locali pierd contracte, iar unele fabrici se închid.

Plecarea capitalului și prăbușirea încrederii investitorilor provoacă deprecierea puternică a leului și accelerarea inflației. Datoriile în valută devin mai greu de plătit.

Retrogradarea ratingului suveran limitează accesul statului la împrumuturi accesibile. Scăderea activității economice reduce veniturile bugetare, iar guvernele recurg la tăieri de urgență, amânarea plăților și măsuri pe termen scurt.

Proiectele publice rămân neterminate, furnizorii statului nu își mai primesc banii la timp, iar spitalele, școlile și administrațiile locale se confruntă cu întreruperi repetate ale finanțării.

Șomajul crește în fostele centre industriale și în activitățile de servicii afectate de automatizare. Medicii, profesorii, inginerii, cercetătorii și funcționarii continuă să plece.

Unele spitale închid secții, școlile funcționează cu un deficit cronic de profesori, iar accesul la servicii administrative și medicale depinde tot mai mult de veniturile fiecăruia și de regiunea în care locuiește.

Energie mai scumpă și posibile raționalizări

România continuă să producă gaze, inclusiv prin Neptun Deep, dar lipsa investițiilor, degradarea rețelelor și slăbirea instituțiilor împiedică transformarea acestor resurse într-o sursă de energie stabilă și accesibilă.

Prețurile cresc, penele de curent devin mai frecvente, iar întreruperile afectează fabricile și serviciile esențiale. Sărăcia energetică se extinde.

Companiile și orașele mai puternice reușesc să-și asigure energia prin contracte private. Gospodăriile, firmele mici și regiunile mai sărace se confruntă cu întreruperi mai frecvente, costuri ridicate și, în unele zone, raționalizări periodice.

România rămâne membră NATO, însă instabilitatea fiscală, slăbirea instituțiilor și deteriorarea infrastructurii îi reduc influența și credibilitatea regională.

Potrivit raportului, încercarea de a recâștiga suveranitatea prin ieșirea din UE produce efectul opus: țara pierde o parte dintre resursele economice și instituționale necesare pentru a lua și aplica propriile decizii.

Al patrulea scenariu: România dezvoltă produse și tehnologii proprii

În scenariul „Națiunea reconectată”, România nu se mai bazează în principal pe salarii reduse, subcontractare și producția controlată de companii străine.

Presiunile bugetare, reducerea populației și dezvoltarea inteligenței artificiale obligă instituțiile și firmele să caute un alt model economic.

Mai multe orașe încep să testeze servicii publice digitale, achiziții transparente și infrastructuri informatice comune. Rezultatele obținute în localitățile mai bine administrate creează presiune pentru extinderea reformelor.

În 2028, partidele încheie un „Pact pentru stat”, care stabilește digitalizarea administrației, conectarea bazelor de date, creșterea transparenței cheltuielilor și acordarea unei autonomii mai mari administrațiilor locale.

Inteligența artificială și automatizarea reduc cererea pentru serviciile IT de rutină și activitățile externalizate. Tranziția provoacă restructurări și pierderi de locuri de muncă, dar o parte dintre specialiști înființează firme care dezvoltă software, tehnologii industriale și produse bazate pe inteligență artificială.

Companiile românești trec de la subcontractare la inginerie specializată, software industrial, producție avansată și produse proprii. O parte mai mare din profit și din proprietatea intelectuală rămâne în România.

Energia devine unul dintre motoarele economiei

Neptun Deep consolidează aprovizionarea internă cu gaze, iar investițiile în energie regenerabilă, capacități de stocare, rețele inteligente și interconectări creează oportunități pentru companiile românești.

Firmele de inginerie, software și tehnologie dezvoltă soluții pentru optimizarea rețelelor, integrarea bateriilor, gestionarea consumului și protejarea infrastructurii. Produsele sunt testate în România și apoi exportate.

Țara devine un centru regional de cercetare, inovare și tehnologii energetice. Cooperarea cu Republica Moldova și Ucraina se extinde către infrastructură, logistică, servicii publice digitale și tehnologii cu utilizare civilă și militară.

Un „Fond pentru viitor”, creat în 2028 și alimentat inițial dintr-o parte a veniturilor publice obținute din energie, finanțează modernizarea rețelelor, capacitățile de stocare, cercetarea regională, adaptarea la schimbările climatice și agricultura care utilizează mai eficient apa.

Diaspora ar putea deveni parte a economiei, nu doar o sursă de bani

În 2030 este lansat un program denumit „Cetățenie în rețea”, prin care românii din străinătate pot folosi serviciile publice digitale, participa la consultări și investi în proiecte naționale și regionale.

Scenariul nu presupune revenirea în masă a diasporei. Unii români se întorc definitiv, alții circulă între România și țările în care locuiesc, iar o parte contribuie de la distanță prin investiții, mentorat, cercetare și relații comerciale.

La începutul anilor 2030, numărul persoanelor care vin în România îl depășește pe cel al persoanelor care pleacă. Scăderea naturală a populației continuă însă.

Nici acest scenariu favorabil nu elimină inegalitățile. Companiile inovatoare, specialiștii și orașele bine administrate câștigă cel mai mult. Angajații din activitățile de rutină, subcontractorii tradiționali și comunitățile slab conectate riscă să rămână în urmă.

Datele care arată de ce actualul model nu mai este suficient

România ocupă locul 29 din 130 de economii în clasamentul complexității exporturilor, ceea ce arată că industria poate produce mărfuri sofisticate. În clasamentul general al competitivității realizat de IMD, țara se află însă pe locul 61 din 70 și pe penultimul loc între statele UE.

Aproximativ o treime dintre firmele românești au capitaluri proprii sub pragul legal. Capitalizarea companiilor listate la bursă reprezintă numai 16,5% din PIB, iar investițiile de capital de risc au ajuns la doar 0,008% din PIB în 2025, față de 0,06% la nivelul Uniunii Europene.

Cheltuielile publice și private pentru cercetare și dezvoltare se mențin în jurul valorii de 0,5% din PIB, comparativ cu 2,24% în UE. România înregistrează aproximativ 2,57 brevete internaționale la un milion de locuitori, cel mai redus nivel din Uniune.

Deși peste 96% dintre gospodării au acces la internet prin fibră optică, România este ultima în UE la serviciile publice digitale pentru cetățeni și firme. Numai aproximativ 20% dintre companii au un nivel ridicat sau foarte ridicat de digitalizare.

În educație, cheltuielile ajung la 4% din PIB, față de media europeană de 4,7%. Aproximativ 20% dintre tineri nu lucrează și nu studiază, cea mai ridicată rată din UE, iar ponderea adulților cu studii superioare este de 17%, față de 34% la nivel european.

România a pierdut aproape 20% din populație din 1990. Față de 2025, numărul locuitorilor ar urma să scadă cu încă 4% până în 2035 și cu 10% până în 2050. Aproximativ 4,5 milioane de români trăiesc în străinătate.

Prețul mediu al energiei electrice a fost în ultimii ani cu aproximativ 20% mai mare decât media UE, deși România dispune de gaze, hidroenergie, energie nucleară și capacități eoliene și fotovoltaice.

Ce ținte propune raportul pentru 2035

Pentru ca România să se apropie de scenariul transformării, raportul propune o serie de obiective orientative pentru anul 2035:

PIB-ul pe locuitor să ajungă la 95% din media UE, față de 78% în prezent;

deficitul bugetar să scadă la 2% din PIB;

ponderea firmelor care nu îndeplinesc cerințele privind capitalurile proprii să coboare de la aproximativ 33% la 11%;

capitalizarea bursieră să crească de la 16,5% la 27,5% din PIB;

investițiile de capital de risc să ajungă la 0,1% din PIB;

cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare să crească de la 0,46% la 1,5% din PIB;

numărul brevetelor internaționale la un milion de locuitori să crească de la 2,5 la 50;

cheltuielile pentru educație să urce de la 4% la 5% din PIB;

rata părăsirii timpurii a școlii în mediul rural să scadă de la 23,7% la 10%;

ponderea tinerilor care nu lucrează și nu studiază să se reducă de la aproximativ 20% la 10%;

toate serviciile publice pentru cetățeni și companii să fie disponibile digital;

capacitatea de stocare a energiei în baterii să crească de la 0,25 GW la 8 GW;

capacitatea fotovoltaică să ajungă la 16 GW, iar cea eoliană la 9,5 GW;

sursele regenerabile să acopere 46% din consumul final de energie;

rata de participare pe piața muncii a populației cu vârste între 15 și 64 de ani să urce de la 67,1% la 77,5%.

Enrico Letta: Transformarea este o alegere politică

Enrico Letta avertizează că România nu va ajunge automat la scenariul favorabil și că direcția țării depinde de deciziile politice și de continuarea reformelor dincolo de durata unui mandat.

„Scenariile analizate în acest raport ne reamintesc că viitorul nu este predeterminat. Stagnarea sau chiar ceva mai rău reprezintă un risc atunci când inacțiunea ori luptele politice ajung în prim-plan. Dar scenariile arată și că transformarea este o alegere politică. Este nevoie acum de o coaliție durabilă pentru reformă și inovare, capabilă să privească dincolo de ciclurile electorale și să așeze prosperitatea pe termen lung a României în centrul priorităților naționale”, afirmă fostul premier italian.

Editor : A.D.