Live TV

Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi

Data actualizării: Data publicării:
pensie, bani
Foto Shutterstock

Numărul pensiilor speciale plătite în județul Timiș, la finalul lunii iulie, este în ușoară scădere în acest an, față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare, aflată în plată, este de 46.267 de lei și o încasează un aviator. Cea mai mică pensie este de 1 leu și o primește o persoană care a lucrat doar o zi, anunță Agerpres.

La nivelul județului Timiș, la sfârșitul lunii iulie 2025 avem înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu. În aceeași perioadă a anului 2024, aveam 305 beneficiari de pensii de serviciu. Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 lei și face parte din categoria profesională Aviator. Cea mai mică pensie, calculată în funcție de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe baza de contract de asigurat. Până în anul 2018 era suficientă o vechime în muncă chiar și de o singură zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate”, a declarat joi directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Timiș, Cristian-Aron Mircea.

Cel mai mare cuantum al unei pensii obținute pe bază de contributivitate este de 33.905 lei și o primește un beneficiar care a activat în mediul privat.

La nivelul județului Timiș sunt înregistrați 153.925 de beneficiari de pensii din sistemul public, în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, când se înregistrau 155.366 de pensionari.

Cel mai mic cuantum al unei pensii de serviciu este de 2.967 de lei și face parte categoria profesională Magistrați.

Cristian-Aron Mircea a mai spus că numărul de pensionări anticipate nu a crescut, ca urmare a măsurilor de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan, dar este posibil ca, din luna septembrie, numărul unor astfel de solicitări să fie mai mare.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
2
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
3
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
elev
5
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
Digi Sport
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Putin
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin, dar fără armata de...
economie bani crestere salariu foto ins insse ro 06 08 2015
Creștere firavă a economiei României, anunțată de INS: doar 0,3%. Cât...
ilustratie elev scoala
Ministerul Educației propune noi reguli pentru bursele școlare ale...
Sistem Patriot
Rusia susţine că a lovit fabrici de rachete în Ucraina, distrugând...
Ultimele știri
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny. Cum arată ordonanța care își propune „atenuarea riscului fiscal”
Alexandru Nazare cere Consiliului Concurenței să verifice cum stabilesc prețurile marile magazine: „Anumite prețuri se și rotunjesc”
Alertă în Alaska: risc de inundații catastrofale din cauza topirii unui ghețar
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin oprescu
Fugarul Sorin Oprescu a câștigat procesul pentru pensia specială. Va încasa 3.500 de euro, bani pe care îi va primi în Grecia
bani
Cea mai mare pensie din România este de 94.000 de lei pe lună și nu este pensie specială. Cine încasează atâția bani
Dumitru buzatu
Șpaga de milioane, prea puțin pentru Buzatu. Baronul PSD a mers în instanță pentru recuperarea pensiei speciale
Președintele PSD, Marcel Ciolacu.
Ciolacu vrea supraimpozitarea cumulului de pensie și salariu care depășește venitul președintelui. „Zona de privat nu a fost discutată”
Plenul Senatului.
Legea prin care pensia militară de serviciu este retrasă pentru colaboratorii securității, adoptată tacit de Senat
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu aveam niciun simptom, dar corpul meu era plin de cancer". O femeie a descoperit întâmplător boala și acum...
Cancan
Melania Trump îl dă în judecată pe Hunter Biden! Cere despăgubiri de 1 miliard de dolari după dezvăluirile...
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Direct! Luis Enrique a spus-o pe față, după ce PSG a revenit de la 0-2 cu Tottenham și a câștigat Supercupa
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Maria Shriver, surprinsă cu bărbatul despre care presa susține că ar fi iubitul ei. Este prima apariție...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...