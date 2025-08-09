Live TV

Pericolul inteligenței artificiale pentru generația Z și avertismentul lui Bill Gates: Nu vă așteptați la stabilitatea locului de muncă

Bill Gates
Bill Gates. Foto: Profimedia
Miliardarul și cofondatorul Microsoft Bill Gates spune că abilitatea de a folosi instrumentele IA (inteligență artificială, n.r.) este atât „distractivă, cât și emancipantă” și încurajează Generația Z să o adopte din timp. Însă rămâne neclar dacă această adoptare este suficientă pentru a salva absolvenții de ritmul perturbărilor de pe piața muncii. Ca răspuns, candidații pentru joburi își schimbă deja strategia, scrie Fortune.com.

Gates are un sfat pentru proaspeții absolvenți: adoptați instrumentele AI, dar nu vă așteptați la stabilitate în ceea ce privește căutarea unui loc de muncă.

Gates a declarat pentru CNN că sistemele inteligente au descoperit, în general, oportunități „distractive și emancipante”. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că absolvenții ambițioși vor obține jobul visat doar folosind IA. Piața muncii rămâne dificilă, chiar și în ciuda înțelegerii acestor aplicații.

„Adoptarea [IA] și urmărirea acesteia vor fi foarte, foarte importante”, a spus Gates. „Asta nu garantează că nu vom avea multe schimbări.”

Gates a spus că nu și-a schimbat recomandările pentru tineri: „Fiți curioși, citiți și folosiți cele mai noi instrumente”, a spus el.

IA a zguduit carierele la nivel de începători

Generația Z (oamenii născuți între 1995 și 2012) este din ce în ce mai epuizată de căutarea unui loc de muncă înainte chiar de a începe. Potrviti sursei citate, candidații frustrați se plâng pe TikTok de numărul de e-mailuri de respingere pe care le primesc de la companii și și-au exprimat temerile că piața muncii pare distrusă. Și datele recente le dau dreptate: ofertele de locuri de muncă pentru începători din SUA au scăzut cu aproximativ 35% din ianuarie 2023, iar rolurile care pot fi ușor automatizate de IA sunt afectate în mod disproporționat.

Un sondaj recent a arătat că 49% dintre persoanele din generația Z din SUA care caută un loc de muncă consideră că IA a redus valoarea diplomelor lor. În același timp, rata șomajului în rândul absolvenților de facultate a crescut peste 6% în ultimele 12 luni, până în mai, în timp ce rata șomajului la nivel național se situează în jurul valorii de 4%.

Înlocuirea locurilor de muncă pentru începători de către IA se resimte deja în toate sectoarele. La firma globală de investiții Carlyle, angajații începători care evaluau tranzacțiile apelau la Google pentru a căuta articole și a solicita documente manual. Acum, această muncă este realizată de IA, iar firma se orientează către angajarea de angajați juniori care pot asigura acuratețea muncii.

Directorii executivi și-au revizuit, de asemenea, strategia de angajare. Bill Balderaz, director executiv al firmei de consultanță Futurety, a declarat pentru Wall Street Journal că a decis să nu angajeze stagiar pentru vara aceasta, optând în schimb să utilizeze ChatGPT pentru redactarea conținutului pentru rețelele sociale.

Cum se poziționează generația Z

Pentru Generația Z care intră pe piața muncii, jocul carierei se schimbă. La fel cum investitorii apelează la obligațiuni de stat în perioade de incertitudine economică, mulți tineri se bucură de siguranța muncii manuale și a rolurilor bazate pe relații umane, creativitate și abilități fizice.

Un sondaj recent realizat pe un eșantion de 1.000 de lucrători americani din Generația Z a arătat că 53% dintre aceștia sunt atrași de meserii calificate sau autorizate în domeniul construcțiilor, instalațiilor sanitare și electrice. De exemplu, meseriile care implică instalarea ascensoarelor sunt remunerate cu salarii de până la șase cifre și nu necesită studii superioare. Urmează profesiile axate pe relațiile interumane, precum asistența medicală, educația și asistența socială.

