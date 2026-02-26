Live TV

Schimbarea legii privind neplata amenzilor de circulație înseamnă suspendarea permisului de șofer în cazul rău-platnicilor. Perioada de suspendare este calculată în funcție de valoarea amenzii. Pentru fiecare 50 de lei datorați statului, șoferii vor avea permisul suspendat o zi. Ministrul Dezvoltării Cseke Attila spune că măsurile vor face șoferii să plătească mai rapid amenzile de circulație.

Spre exemplu, parcarea într-un loc interzis se sancționează cu o amendă de până la 607 lei. Potrivit legii, avem la dispoziție 15 zile să plătim amenda la jumătate. Apoi mai avem un răgaz de 90 de zile pentru a plăti amenda întreagă. Dacă nici după acest interval nu este achitată amenda, permisul se suspendă automat. Dacă este luată în calcul amenda maximă în acest exemplu, 600 de lei ar însemna 12 zile cu permis suspendat. 

Măsura, spun autoritățile, vine în condițiile în care doar 4 amenzi din 10 sunt achitate. 

O altă prevedere importantă despre care s-a vorbit mai puțin este că se reduce cu o treime perioada de suspendare a permisului, dacă șoferul plătește toate amenzile de circulație. Un exemplu este că pentru neacordarea de prioritate pietonilor care traversează regulamentar, șoferii primesc amendă și 30 de zile suspendare permis. Dacă plătește amenda în timp util, i se scad 10 zile din perioada de suspendare. 

Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a declarat, la Digi24, că suspendarea permisului nu stinge obligația de plată.  

„Va exista în continuare obligație de plată. Părerea mea personală este că față de 40% cât avem astăzi plată efectuată, acest proces se va modifica semnificativ, pentru că mulți nu își vor dori să se suspende permisul pentru o amendă neplătită. 

În momentul în care a expirat această perioadă de suspendare sau cetățeanul a plătit în timpul suspendării acea amendă, a doua zi imediat va avea dreptul de a conduce din nou.  

Dacă nu s-a plătit nici la finalizarea perioadei de suspendare, atunci este posibilă începerea unui unei alt termen care să scurgă din nou. 

La expirarea acestei perioade de suspendare, obligația de plată există în continuare. 

După aceea, dreptul de a conduce există din nou.  

Fizic, nu se întâmplă nimic, nu trebuie predat permisul, chiar dacă nu ați plătit amenda, cu riscul să înceapă să curgă o nouă perioadă de 90 de zile. 

Odată ce aceste zile de suspendare s-au terminat, cetățeanul va avea din nou dreptul de a conduce, dar cu riscul de a începe să curgă un nou termen. 

Această măsură va aduce o colectare mult mai bună și e vorba de siguranța circulației”, spune Cseke Attila. 

Citește și Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul de a conduce: „Este doar jumătate din ceea ce ar trebui să vedem" 

