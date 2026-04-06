Live TV

Pescarii din Delta Dunării au scumpit peștele din cauza costurilor cu carburanții. „Trebuie să acoperim pierderile”

Data actualizării: Data publicării:
pescari Delta
Sursa foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia
Din articol
Început de an dificil pentru pescari

Pescarii tulceni au majorat prețurile cerute pentru capturile proprii livrate către punctele de debarcare și centrele de primă vânzare, pe fondul creșterii semnificative a costurilor cu carburanții. Președintele asociației Golovița, Cătălin Balaban, a declarat pentru Agerpres că cea mai mare majorare a fost de 5 lei pentru un kilogram de scrumbie, prețul la această specie variind în funcție de cherhanale de la 35 de lei la 40 de lei.

De asemenea, prețul unui kilogram de caras a crescut un leu. Potrivit acestuia , scumpirile sunt inevitabile în contextul actual economic, în care costurile de operare au crescut considerabil.

„Am crescut prețul la anumite specii, pentru că este foarte greu să ținem pasul cu aceste măriri de prețuri la combustibil și cumva trebuie să acoperim pierderile. În același timp, observăm că peștele nostru, unul curat și de calitate, se vinde mai ieftin decât alte produse congelate aduse din import”, a explicat Balaban.

Început de an dificil pentru pescari

Pe lângă presiunea financiară, pescarii s-au confruntat și cu un început de an slab din punct de vedere al capturilor.

„Pescuitul a fost destul de slab la început de an. Vremea nu ne-a ajutat, a fost capricioasă. De câteva zile avem soare și, treptat, capturile încep să crească”, a mai spus președintele asociației Golovița.

Acesta a readus în discuție și nevoia de sprijin pentru piața locală de pește, subiect abordat recent și în timpul vizitei în județul Tulcea a comisarului european pentru Oceane și Pescuit, Costas Kadis.

„Este normal să susținem piețele locale, pentru ca oamenii să vadă diferența dintre peștele din Deltă și cel din import. Ne dorim ca peștele să ajungă cât mai rapid și proaspăt la consumator. În prezent, pescarul este obligat să debarce întreaga captură la centre autorizate, iar acest lucru îngreunează vânzarea directă către restaurante sau puncte gastronomice locale. Ar trebui reglat acest aspect”, a subliniat Balaban.

În prezent, aproape 1.000 de pescari comerciali din Delta Dunării, autorizați anual de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, au dreptul să își comercializeze capturile doar prin două puncte de debarcare sau centre de primă vânzare.

Reprezentanții pescarilor atrag atenția că flexibilizarea acestui sistem ar putea contribui la dezvoltarea economiei locale și la creșterea accesului consumatorilor la pește proaspăt din Deltă.

Aproape 40% dintre pescarii din Delta Dunării riscă să rămână fără autorizație. „Există suspiciuni de pescuit la negru"

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Cum a fost batjocorit cel mai bun jucător străin din România: ”Era cu capul pe masă și ăia îi puneau coarne”
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Dănuț Lupu a plâns în direct! Întrebarea despre Mircea Lucescu care l-a bulversat până la lacrimi pe fostul...
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Salariile pe care astronauții de pe Artemis II le primesc. Sumele sunt hotărâte după reguli stricte, nici...
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”