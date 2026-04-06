Pescarii din Delta Dunării au scumpit peștele din cauza costurilor cu carburanții. „Trebuie să acoperim pierderile”

Pescarii tulceni au majorat prețurile cerute pentru capturile proprii livrate către punctele de debarcare și centrele de primă vânzare, pe fondul creșterii semnificative a costurilor cu carburanții. Președintele asociației Golovița, Cătălin Balaban, a declarat pentru Agerpres că cea mai mare majorare a fost de 5 lei pentru un kilogram de scrumbie, prețul la această specie variind în funcție de cherhanale de la 35 de lei la 40 de lei.

De asemenea, prețul unui kilogram de caras a crescut un leu. Potrivit acestuia , scumpirile sunt inevitabile în contextul actual economic, în care costurile de operare au crescut considerabil.

„Am crescut prețul la anumite specii, pentru că este foarte greu să ținem pasul cu aceste măriri de prețuri la combustibil și cumva trebuie să acoperim pierderile. În același timp, observăm că peștele nostru, unul curat și de calitate, se vinde mai ieftin decât alte produse congelate aduse din import”, a explicat Balaban.

Început de an dificil pentru pescari

Pe lângă presiunea financiară, pescarii s-au confruntat și cu un început de an slab din punct de vedere al capturilor.

„Pescuitul a fost destul de slab la început de an. Vremea nu ne-a ajutat, a fost capricioasă. De câteva zile avem soare și, treptat, capturile încep să crească”, a mai spus președintele asociației Golovița.

Acesta a readus în discuție și nevoia de sprijin pentru piața locală de pește, subiect abordat recent și în timpul vizitei în județul Tulcea a comisarului european pentru Oceane și Pescuit, Costas Kadis.

„Este normal să susținem piețele locale, pentru ca oamenii să vadă diferența dintre peștele din Deltă și cel din import. Ne dorim ca peștele să ajungă cât mai rapid și proaspăt la consumator. În prezent, pescarul este obligat să debarce întreaga captură la centre autorizate, iar acest lucru îngreunează vânzarea directă către restaurante sau puncte gastronomice locale. Ar trebui reglat acest aspect”, a subliniat Balaban.

În prezent, aproape 1.000 de pescari comerciali din Delta Dunării, autorizați anual de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, au dreptul să își comercializeze capturile doar prin două puncte de debarcare sau centre de primă vânzare.

Reprezentanții pescarilor atrag atenția că flexibilizarea acestui sistem ar putea contribui la dezvoltarea economiei locale și la creșterea accesului consumatorilor la pește proaspăt din Deltă.

Editor : A.D.