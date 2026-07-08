Live TV

Peste 2.000 de persoane, găsite fără forme legale la firme de ridesharing și curierat. Ce sancțiuni au fost aplicate

Data publicării:
sofer, ride sharing
Foto: Shutterstock
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Inspecția Muncii: „Platformele digitale nu pot fi un paravan pentru munca la negru”

Peste 2.000 de persoane care lucrau în domenii precum ridesharing, curierat și comerț online au fost depistate fără forme legale, în urma unei campanii naționale de control desfășurate de Inspecția Muncii între 2 și 22 iunie. Inspectorii au aplicat amenzi de peste 23 de milioane de lei și avertizează că verificările vor continua, în condițiile în care fenomenul muncii nedeclarate rămâne unul îngrijorător.

Campania a vizat firmele care desfășoară activități prin intermediul platformelor digitale, respectiv transportul de persoane la comandă, comerțul online și serviciile de curierat și poștă.

În perioada 2-22 iunie, inspectorii de muncă au efectuat 1.087 de controale la nivel național, dintre care 15 în colaborare cu Direcția Regională Antifraudă Fiscală. În urma verificărilor, au fost identificate 2.053 de persoane care prestau muncă nedeclarată.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 453 de sancțiuni angajatorilor, dintre care 197 de amenzi și 256 de avertismente. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 23,3 milioane de lei, din care peste 22,8 milioane de lei au vizat exclusiv sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Inspectorii au dispus, totodată, 1.314 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

Inspecția Muncii: „Platformele digitale nu pot fi un paravan pentru munca la negru”

Inspectorul general de stat adjunct al Inspecției Muncii, Mihai-Nicolae Ucă, afirmă că rezultatele controalelor arată că flexibilitatea oferită de platformele digitale este folosită, în multe cazuri, pentru a ocoli legislația muncii.

„Digitalizarea economiei trebuie să vină la pachet cu respectarea legii, nu cu eludarea ei. Cele peste 2.000 de persoane depistate lucrând fără forme legale ne arată că flexibilitatea oferită de platformele digitale este adesea folosită ca paravan pentru munca nedeclarată. Acest semnal de alarmă, tradus în amenzi de peste 23 de milioane de lei, nu este un punct final, ci un avertisment ferm: controalele vor continua și se vor intensifica până când drepturile angajaților vor fi pe deplin respectate”, a declarat acesta, potrivit unui comunicat de presă. 

Cele mai multe persoane depistate fără forme legale au fost în județul Timiș, unde inspectorii au identificat 1.459 de lucrători aflați în această situație. Urmează Dâmbovița (152 de persoane), Prahova (94), Bihor (77), Argeș (47), Ilfov (46) și Ialomița (45).

Tot Timiș conduce și în clasamentul sancțiunilor aplicate, cu 155 de sancțiuni și amenzi în valoare de peste 8,3 milioane de lei.

La polul opus, în județele Călărași, Constanța, Maramureș, Suceava și Vâlcea nu au fost aplicate sancțiuni în cadrul acestei campanii.

Pe lângă munca nedeclarată, inspectorii au găsit numeroase alte abateri de la legislația muncii, printre care nerespectarea evidenței timpului de muncă, netransmiterea datelor în Reges Online, neplata drepturilor salariale, nerespectarea repausului săptămânal și lipsa programării concediilor de odihnă.

Au fost constatate, de asemenea, dosare de personal și regulamente interne incomplete, precum și situații în care angajatorii nu au pus în aplicare măsurile dispuse la controalele anterioare.

Potrivit Inspecției Muncii, având în vedere amploarea neregulilor descoperite, controalele în sectoarele care utilizează platforme digitale vor continua și vor fi intensificate în perioada următoare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nicusor dan
2
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
Stindardul Hamas, pictat pe un zid. Imagine cu caracter ilustrativ.
5
Hamas anunță desființarea administrației care conduce Gaza de 20 de ani, deschizând calea...
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Digi Sport
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politist de la rutiera opreste masini
Fost polițist, rămas fără serviciu după ce a fost prins cu mită, a îmbrăcat uniforma pentru a face rost de bani amendând șoferi
ANPC
Amenzi de peste un milion de lei după controalele ANPC la comercianții de produse de origine animală. Ce nereguli au fost descoperite
Apple iPhone 6s plus with Airbnb application on the screen.
ANAF avertizează românii care închiriază pe Airbnb și Booking: Ce obligații fiscale au și ce amenzi riscă dacă nu declară veniturile
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Consiliul Concurenței: Sancțiunile aplicate băncilor au vizat încălcarea flagrantă a regulilor de concurență naționale și europene
bancnote de 100 de lei
Noua lege a salarizării și combaterea muncii la negru, printre reformele prevăzute în programul de guvernare propus de Adrian Veștea
Recomandările redacţiei
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan cheamă liderii PNL, PSD, USR și UDMR la noi discuții...
alegeri parlamentare 2020
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intența de...
Imagine difuzată de CENTCOM
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”: „Este o țară...
Ultimele știri
Organizațiile neguvernamentale propun mai multe schimbări, după cazul azilelor ilegale din Bihor. Scrisori deschise către autorități
O femeie din Japonia a fost arestată după ce i-ar fi cusut buzele unei alte femei cu care locuia
Arhiepiscopul de Rabat s-a autosuspendat din funcţie după ce a fost acuzat de mai multe femei de agresiuni sexuale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția savuroasă a lui Kate Middleton, după ce un copil a întrebat-o dacă este fiica reginei. Ce i-a răspuns...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, lovitură pentru Universitatea Craiova! Cum ar putea arăta primul 11 la meciul tur cu ML...
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Postarea de 4 milioane de aprecieri a soției lui Messi după dramaticul Argentina – Egipt 3-2. Cele 5 cuvinte...
Adevărul
Eșec grandios: Rusia a încercat să copieze drona ucraineană „Baba Iaga”. Șeful companiei care a dezvoltat-o...
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Cine este Paul Itu, singurul absolvent din Sibiu care a obținut media 10 la Bac 2026. Unde va studia din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
Pro FM
Dorian Popa a început munca în folosul comunității. A pus mâna pe lopată și mătură, dar nu a lăsat ceasul de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
Digi FM
FOTO Emmanuel Macron, jogging pe străzile din Ankara, înainte de summitul NATO. Președintele Franței și-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...