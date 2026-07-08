Peste 2.000 de persoane, găsite fără forme legale la firme de ridesharing și curierat. Ce sancțiuni au fost aplicate

Peste 2.000 de persoane care lucrau în domenii precum ridesharing, curierat și comerț online au fost depistate fără forme legale, în urma unei campanii naționale de control desfășurate de Inspecția Muncii între 2 și 22 iunie. Inspectorii au aplicat amenzi de peste 23 de milioane de lei și avertizează că verificările vor continua, în condițiile în care fenomenul muncii nedeclarate rămâne unul îngrijorător.

Campania a vizat firmele care desfășoară activități prin intermediul platformelor digitale, respectiv transportul de persoane la comandă, comerțul online și serviciile de curierat și poștă.

În perioada 2-22 iunie, inspectorii de muncă au efectuat 1.087 de controale la nivel național, dintre care 15 în colaborare cu Direcția Regională Antifraudă Fiscală. În urma verificărilor, au fost identificate 2.053 de persoane care prestau muncă nedeclarată.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 453 de sancțiuni angajatorilor, dintre care 197 de amenzi și 256 de avertismente. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 23,3 milioane de lei, din care peste 22,8 milioane de lei au vizat exclusiv sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Inspectorii au dispus, totodată, 1.314 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

Inspecția Muncii: „Platformele digitale nu pot fi un paravan pentru munca la negru”

Inspectorul general de stat adjunct al Inspecției Muncii, Mihai-Nicolae Ucă, afirmă că rezultatele controalelor arată că flexibilitatea oferită de platformele digitale este folosită, în multe cazuri, pentru a ocoli legislația muncii.

„Digitalizarea economiei trebuie să vină la pachet cu respectarea legii, nu cu eludarea ei. Cele peste 2.000 de persoane depistate lucrând fără forme legale ne arată că flexibilitatea oferită de platformele digitale este adesea folosită ca paravan pentru munca nedeclarată. Acest semnal de alarmă, tradus în amenzi de peste 23 de milioane de lei, nu este un punct final, ci un avertisment ferm: controalele vor continua și se vor intensifica până când drepturile angajaților vor fi pe deplin respectate”, a declarat acesta, potrivit unui comunicat de presă.

Cele mai multe persoane depistate fără forme legale au fost în județul Timiș, unde inspectorii au identificat 1.459 de lucrători aflați în această situație. Urmează Dâmbovița (152 de persoane), Prahova (94), Bihor (77), Argeș (47), Ilfov (46) și Ialomița (45).

Tot Timiș conduce și în clasamentul sancțiunilor aplicate, cu 155 de sancțiuni și amenzi în valoare de peste 8,3 milioane de lei.

La polul opus, în județele Călărași, Constanța, Maramureș, Suceava și Vâlcea nu au fost aplicate sancțiuni în cadrul acestei campanii.

Pe lângă munca nedeclarată, inspectorii au găsit numeroase alte abateri de la legislația muncii, printre care nerespectarea evidenței timpului de muncă, netransmiterea datelor în Reges Online, neplata drepturilor salariale, nerespectarea repausului săptămânal și lipsa programării concediilor de odihnă.

Au fost constatate, de asemenea, dosare de personal și regulamente interne incomplete, precum și situații în care angajatorii nu au pus în aplicare măsurile dispuse la controalele anterioare.

Potrivit Inspecției Muncii, având în vedere amploarea neregulilor descoperite, controalele în sectoarele care utilizează platforme digitale vor continua și vor fi intensificate în perioada următoare.

Editor : A.D.