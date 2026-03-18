Peste 31.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România. Ce meserii sunt cele mai căutate și ce oferte există în străinătate

Locuri de muncă fără diploma de bac.
Din totalul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori, 2.066 sunt destinate persoanelor cu studii superioare.
Angajatorii din România oferă 31.352 de locuri de muncă vacante la nivel naţional, în timp ce alte 131 de posturi sunt disponibile pentru români în Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul reţelei EURES, potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Conform sursei citate, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător auto transport rutier (2.544), muncitor necalificat la demolarea clădirilor şi lucrări de finisaje (2.039), curier (1.627), lucrător comercial (1.515), manipulant mărfuri (1.514) şi ajutor bucătar (1.015).

De asemenea, sunt disponibile numeroase posturi pentru agent de securitate (945), muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (940), muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (804) şi agent de curăţenie în clădiri şi mijloace de transport (575), potrivit unui comunicat de presă, scrie Agerpres.

Din totalul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori, 2.066 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, pentru poziţii precum inginer, economist, manager sau specialist în diverse domenii, inclusiv în sectorul medical.

Alte 6.098 de locuri de muncă sunt disponibile pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale, în ocupaţii precum lucrător comercial, agent servicii clienţi, agent de vânzări, casier sau curier.

Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 6.376 de posturi, în meserii precum conducător auto, zidar, lăcătuş mecanic sau sudor.

Cele mai multe locuri de muncă, respectiv 16.812, sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale, în special pentru muncitori necalificaţi, manipulant mărfuri, agenţi de securitate sau ajutoare în bucătărie.

În ceea ce priveşte ofertele din străinătate, angajatorii din Spaţiul Economic European pun la dispoziţia românilor 131 de locuri de muncă, cele mai multe fiind în Norvegia, unde sunt disponibile 48 de posturi pentru lucrători în producţie, prelucrarea somonului şi mecanici de biciclete.

În Olanda sunt oferite 21 de locuri de muncă pentru inspector veterinar, mecanic de asamblare, personal de punte şi timonier, iar în Danemarca sunt disponibile 20 de posturi pentru tehnicieni în automatizări (ucenici).

Totodată, în Italia sunt disponibile 15 locuri de muncă pentru şoferi de autobuz, în Germania 12 posturi pentru tractorişti şi lucrători în procesarea produselor din carne, în Irlanda 5 posturi pentru îngrijitori de persoane, iar în Finlanda 3 locuri de muncă pentru măcelari.

Alte oferte sunt în Slovenia, unde sunt disponibile 3 locuri de muncă pentru cameristă, bucătar şi ospătar, în Franţa sunt disponibile 2 posturi pentru carosier tinichigiu auto, şi în Belgia alte 2 posturi pentru mecanic de aviaţie şi inspector aeronautic.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în Spaţiul Economic European pot consulta ofertele pe site-ul ANOFM/EURES, iar pentru un loc de muncă în România se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă.

