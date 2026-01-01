Peste 404.000 de români beneficiau de pensii și indemnizații speciale în noiembrie 2025. Cine sunt beneficiarii și ce sume primesc

Un număr de 404.604 persoane beneficiau, în luna noiembrie 2025, de pensii și indemnizații acordate în baza unor legi speciale, în scădere cu 1.495 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Statisticile arată că aceste drepturi sunt acordate unor categorii diferite de persoane, de la foști persecutați politic și veterani de război, până la revoluționari, artiști sau soți supraviețuitori, în funcție de legislația specială aplicabilă fiecărei situații.

Cea mai mare pondere a beneficiarilor o reprezintă persoanele persecutate din motive politice în perioada regimului comunist. Astfel, 197.445 de persoane primeau indemnizații conform Decretului-lege nr. 118/1990, care acordă drepturi celor persecutați de dictatura instaurată după 6 martie 1945, precum și celor deportați sau constituiți în prizonieri.

Pentru această categorie, indemnizația medie plătită în noiembrie 2025 a fost de 1.511 lei.

Veterani de război, invalizi și văduve

Un alt grup de beneficiari este cel al veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război. Conform Legii nr. 49/1991 și Legii nr. 44/1994, 11.432 de persoane beneficiau de astfel de drepturi.

În acest caz, indemnizația medie a fost de 912 lei, sumă acordată ca formă de recunoaștere a participării sau a sacrificiului din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Alte persoane afectate de regimul comunist

Datele CNPP mai arată că 62.496 de persoane beneficiau de indemnizații conform Legii nr. 189/2000, care extinde și completează drepturile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990.

Pentru această categorie, suma medie plătită a fost de 854 lei, nivel mai redus decât în cazul altor beneficiari ai legislației reparatorii.

În ceea ce privește persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950–1961, CNPP înregistra 36.762 de beneficiari, conform Legii nr. 309/2002.

Aceștia primeau una dintre cele mai mici indemnizații prevăzute de legile speciale, suma medie fiind de doar 80 de lei, considerată mai degrabă o compensație simbolică.

Revoluționarii din Decembrie 1989, printre cele mai mari indemnizații

Un număr de 12.411 persoane beneficiau, în noiembrie 2025, de indemnizații acordate în baza Legii nr. 341/2004, cunoscută drept legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii Revoluției din decembrie 1989.

Aceștia primeau o indemnizație medie de 2.179 lei, una dintre cele mai ridicate sume acordate în cadrul legislației speciale.

În categoria artiștilor, 537 de persoane beneficiau de indemnizații conform Legii nr. 109/2005, cu o indemnizație medie de 345 lei.

De asemenea, 14.066 de persoane primeau indemnizații în baza Legii nr. 8/2006, care reglementează drepturile membrilor uniunilor de creație, suma medie fiind de 1.933 lei.

Totodată, 67.455 de persoane erau beneficiare ale indemnizației acordate soțului supraviețuitor, conform Legii nr. 578/2004. În acest caz, indemnizația medie plătită a fost de 128 lei.

Comparativ cu luna octombrie 2025, numărul total al persoanelor care primesc pensii și indemnizații în baza legilor speciale a scăzut ușor. Potrivit CNPP, această evoluție este explicată în principal de factorii demografici, majoritatea beneficiarilor făcând parte din categorii cu vârste înaintate.

Indemnizațiile sunt acordate conform legislației în vigoare și sunt finanțate din bugetul de stat sau din bugetul asigurărilor sociale, în funcție de tipul dreptului acordat.

