Peste 5.000 de angajați protejați: Guvernul majorează plata salariilor în companiile strategice

Guvernul a extins protecția salarială pentru peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București, printr-o ordonanță care garantează plata salariilor în cazul insolvenței sau al concordatului preventiv pentru operatorii economici strategici.

În forma actuală, legea permite plata creanțelor salariale din Fondul de garantare pe o perioadă de maximum 5 luni, în limita a 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, exclusiv în cazul insolvenței. Această regulă rămâne valabilă.

Ordonanța adoptată introduce însă două modificări importante:

Extinde aplicarea legii și la angajatorii pentru care s-a deschis procedura de concordat preventiv, o procedură prin care firma încearcă să își redreseze situația financiară înainte de a intra în insolvență.

Majorează plafonul creanțelor salariale garantate pentru operatorii economici de interes strategic.

Astfel, pentru aceste companii:

în cazul insolvenței, statul poate acoperi până la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare angajat;

în cazul concordatului preventiv, plafonul este de până la 6 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat

Ce înseamnă „operator economic de interes strategic”

Noua reglementare definește operatorul economic de interes strategic ca fiind compania a cărei activitate este esențială pentru apărarea națională, securitatea economică, energetică, alimentară sau socială a statului, ori pentru funcționarea infrastructurilor critice și a capacităților industriale de apărare.

Lista acestor operatori și criteriile obiective de includere vor fi stabilite ulterior prin hotărâre de Guvern, la propunerea ministerelor de resort.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a declarat că măsura este una de responsabilitate față de angajați și comunitățile care depind de aceste locuri de muncă.

„Pentru mine, este esențial ca oamenii să știe că munca lor este protejată, chiar și în momentele cele mai dificile pentru angajator. Nimeni nu trebuie să rămână fără veniturile pe care le-a câștigat prin muncă cinstită. Vorbim despre mii de oameni, peste 5.000 de angajați de la companii precum Damen Mangalia, Liberty Galați sau Romaero București, pentru care acest sprijin poate face diferența între incertitudine și siguranță”, a afirmat ministrul.

Cum vor fi plătite sumele

Ordonanța clarifică și mecanismul fiscal aplicabil sumelor achitate din Fondul de garantare.

Acestea vor fi plătite în cuantum net către salariați, iar agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din subordinea ANOFM vor vira direct impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate.

Pentru cererile aflate deja în curs de soluționare sunt prevăzute dispoziții tranzitorii.

Potrivit Ministerului Muncii, măsurile adoptate au ca scop prevenirea conflictelor de muncă, reducerea riscului de excluziune socială și menținerea coeziunii comunităților locale dependente de operatorii economici cu rol strategic.

