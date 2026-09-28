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Peste 5.400 de șomeri erau înregistrați în Capitală în luna august. Mai mult de jumătate nu primeau indemnizație

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Numărul șomerilor înregistrați în București a ajuns la 5.405 persoane la sfârșitul lunii august, iar rata șomajului a fost de 0,41%, potrivit datelor publicate luni de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Aproape două treimi dintre persoanele aflate în evidențe erau femei.

Din totalul șomerilor înregistrați, 3.348 erau femei. Un număr de 2.263 de persoane beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce 3.142 nu erau indemnizate.

Toate cele 5.405 persoane aflate în evidențele AMOFM București proveneau din mediul urban.

Persoanele cu studii liceale reprezentau cea mai mare categorie, respectiv 35,49% din total, urmate de cele cu studii superioare, cu o pondere de 29,47%.

Alți 15,95% dintre șomerii înregistrați absolviseră o școală profesională sau de arte și meserii, iar 14,8% aveau studii gimnaziale. Persoanele cu studii postliceale reprezentau 3,01%, iar cele cu studii primare sau fără studii - 1,28%.

În funcție de nivelul de ocupabilitate stabilit prin profilare, 1.058 de persoane erau considerate foarte greu ocupabile, 1.588 - greu ocupabile, 1.605 - mediu ocupabile, iar 1.154 - ușor ocupabile.

AMOFM București a precizat că încadrarea în aceste categorii este realizată în urma profilării persoanelor înregistrate în evidențele instituției.

Citește și: Numărul șomerilor înregistrați a ajuns la 260.919 în august. Cei mai mulți au peste 55 de ani

Editor : A.D.

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