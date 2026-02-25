Peste 5 milioane de români au primit ajutoare sociale în februarie. Cine sunt beneficiarii celor peste 2,6 miliarde de lei

Peste 5 milioane de români au primit în februarie bani de la stat sub formă de ajutoare sociale, pentru drepturile aferente lunii ianuarie. Suma totală plătită a fost de peste 2,63 miliarde de lei, iar cei mai mulți bani au mers către alocațiile copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copilului și persoanele cu dizabilități, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Din totalul sumelor plătite, cea mai mare parte a mers către alocațiile pentru copii. Aproape 3,6 milioane de beneficiari au primit în total peste 1,19 miliarde de lei.

Sume importante au fost acordate și părinților: 147.565 de persoane au primit indemnizații pentru creșterea copilului, în valoare totală de peste 565 de milioane de lei, iar alți 73.116 părinți au beneficiat de stimulentul de inserție, în sumă de aproape 56 de milioane de lei, pentru revenirea mai devreme la locul de muncă.

În același timp, aproape 937.300 de persoane cu dizabilități au primit drepturi sociale în valoare totală de 587 de milioane de lei.

Au fost făcute plăți și pentru alte categorii vulnerabile: 262.164 de persoane au primit venitul minim de incluziune, în valoare totală de aproape 175 de milioane de lei, iar 28.251 de beneficiari au primit alocații de plasament, în sumă de aproape 37 de milioane de lei.

Sprijin financiar a fost acordat și pentru hrană:

13.625 de persoane cu HIV/SIDA au primit în total aproape 14 milioane de lei;

3.750 de persoane bolnave de TBC au primit peste 3,3 milioane de lei.

Editor : A.D.