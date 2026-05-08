Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi masă caldă sau pachet alimentar. Guvernul a aprobat finanțarea programului

Guvernul a aprobat vineri repartizarea a peste 1,5 miliarde de lei pentru finanțarea Programului național „Masă sănătoasă” în 2026, program prin care peste 540.000 de preșcolari și elevi din 1.427 de unități de învățământ vor primi zilnic, gratuit, o masă caldă sau un pachet alimentar. Fondurile vor fi transferate către autoritățile locale și școlile incluse în program, iar Executivul susține că măsura are rolul de a reduce abandonul școlar și excluziunea socială.

Potrivit hotărârii aprobate de Guvern, suma totală alocată pentru derularea programului în 2026 este de 1,531 miliarde de lei.

Finanțarea este asigurată de la bugetul de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București.

Pe baza sumelor repartizate, autoritățile locale vor rectifica bugetele pentru implementarea programului în unitățile de învățământ beneficiare.

Cine beneficiază de program și ce primesc elevii

Programul „Masă sănătoasă” este implementat la nivel național din 8 ianuarie 2026 și se adresează unui număr estimat de peste 540.000 de copii și elevi din 1.427 de unități de învățământ.

Beneficiarii sunt preșcolarii și elevii prezenți la activitățile didactice pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar.

Sprijinul constă în acordarea zilnică, gratuită, a unei mese calde sau, în cazurile în care aceasta nu poate fi asigurată, a unui pachet alimentar.

Potrivit documentelor aprobate de Guvern, suma alocată pentru fiecare beneficiar este de 16,5 lei pe zi, inclusiv TVA, pe perioada desfășurării cursurilor în anul 2026.

În nota de fundamentare a hotărârii se arată că măsura urmărește „asigurarea accesului nediscriminatoriu la educație și reducerea abandonului școlar în grupurile vulnerabile de elevi”.

Ministerul Educației invocă inclusiv dificultățile economice ale multor familii și faptul că lipsa unei mese zilnice influențează direct participarea copiilor la cursuri.

Programul urmează să fie extins treptat la nivel național, astfel încât până la începutul anului școlar 2029-2030 să fie generalizat pentru toți beneficiarii din învățământul preuniversitar.

