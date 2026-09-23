Peste jumătate dintre români nu cred că economia își va reveni curând. Procentul urcă la 61% printre votanții AUR (sondaj INSCOP)

Doar 10,3% dintre români cred că vor începe să simtă o îmbunătățire clară a situației economice în următoarele 12 luni, în timp ce 51,2% nu se așteaptă la nicio redresare în viitorul previzibil. Rezultatele complete ale Indexului Sentimentului Economic NewMoney.ro – INSCOP, prezentate miercuri la Academia de Studii Economice din București, mai arată că 56,4% dintre respondenți intenționează să cheltuiască mai puțin, deși au crescut ponderile celor care vor să economisească, să cumpere euro sau să facă achiziții importante.

Indicele Sentimentului Economic a urcat ușor, de la -39,5 puncte în luna iunie la -38,1 puncte în septembrie. Evoluția de numai 1,4 puncte nu indică însă o schimbare a climatului economic, sentimentul populației rămânând într-o zonă puternic negativă.

Indicele este calculat pe o scară cuprinsă între -100 și +100, prin scăderea opiniilor negative din cele pozitive. Valorile sub zero arată că percepțiile nefavorabile sunt predominante.

În privința momentului în care situația economică s-ar putea îmbunătăți, 4,3% dintre cei chestionați cred că schimbarea va fi resimțită în următoarele șase luni, iar 6% plasează acest moment într-un interval cuprins între șase luni și un an.

Alți 15,9% se așteaptă la o ameliorare peste unul sau doi ani, iar 17,1% cred că va fi nevoie de mai mult de doi ani. În schimb, 51,2% nu cred că situația se va îmbunătăți în viitorul previzibil.

Votanții AUR, cei mai pesimiști în privința economiei

Pesimismul este mai accentuat în rândul votanților AUR, dintre care 61% nu văd nicio redresare la orizont. Aceeași percepție este împărtășită de 58% dintre femei și de 57% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 44 de ani, dintre respondenții cu educație primară și dintre locuitorii din mediul rural.

La polul opus se află votanții USR, dintre care 25% nu cred că situația economică se va îmbunătăți în viitorul previzibil, și tinerii sub 30 de ani, în cazul cărora procentul este de 33%.

„Pesimismul economic nu privește doar prezentul, ci și durata percepută a dificultăților. Pentru o mare parte a populației, redresarea fie este împinsă într-un viitor îndepărtat, fie dispare complet din orizontul previzibil. Se conturează astfel nu doar un deficit de optimism, ci și unul de perspectivă economică”, a explicat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

În ceea ce privește veniturile, 42,3% dintre români spun că acestea au scăzut în ultimele 12 luni, 44,5% afirmă că au rămas la același nivel, iar numai 12,2% au înregistrat o creștere.

Așteptările pentru următoarea jumătate de an sunt ceva mai puțin pesimiste: 16,3% cred că veniturile familiei lor vor crește, față de 11,5% în iunie. Aproximativ 45% se așteaptă ca acestea să rămână neschimbate, iar 34,7% anticipează o diminuare.

Totodată, șase din zece respondenți simt că au puțin sau deloc control asupra propriei situații economice în anii următori. Numai 8,3% consideră că dețin controlul într-o foarte mare măsură, iar 28,5%, într-o măsură destul de mare.

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Românii vor să cheltuiască mai puțin, dar cresc planurile de economisire

Datele arată că 56,4% dintre români intenționează să cheltuiască mai puțin în următoarele șase luni. Aproximativ 33% vor să cheltuiască la fel ca în prezent, iar numai 9,4% au în vedere cheltuieli mai mari.

În același timp, au crescut intențiile de economisire, de plasament și de realizare a unor achiziții importante. Ponderea celor care vor să cumpere euro a urcat de la 17% în iunie la 24,1% în septembrie, cu 7,1 puncte procentuale.

Proporția românilor care intenționează să economisească într-un depozit bancar în lei a crescut de la 20,6% la 27,4%, iar cea a persoanelor care vor să cumpere titluri de stat, de la 5,2% la 7,3%.

Cea mai mare creștere apare în cazul intenției de cumpărare a electrocasnicelor sau mobilierului: de la 23,6% la 34,1%, un avans de 10,5 puncte procentuale. Ponderea celor care vor să cumpere o mașină a crescut de la 9,5% la 15,4%, iar cea a românilor care iau în calcul achiziționarea unei locuințe, de la 8,7% la 11,3%.

„Datele arată un aparent paradox: pesimismul persistă, dar intenția de acțiune economică crește. Românii declară mai frecvent atât intenții de economisire și plasament, cât și intenții de achiziții importante. Acest lucru nu înseamnă neapărat revenirea optimismului, ci începutul unei adaptări comportamentale la un mediu economic perceput ca fiind dificil și persistent. Creșterea intențiilor de achiziție nu contrazice acest tablou, ci poate indica o trecere către un consum mai selectiv și mai atent prioritizat”, a precizat directorul INSCOP Research.

Potrivit raportului, românii par să își reorganizeze comportamentul economic pentru a funcționa într-un context dificil, pe care nu îl mai percep ca fiind temporar. Această adaptare se traduce prin mai multă prudență în cheltuielile curente, o selecție mai atentă a achizițiilor și un interes mai mare pentru protejarea resurselor financiare.

Cercetarea a fost realizată de INSCOP Research, la solicitarea NewMoney.ro, în parteneriat cu Informat.ro și Strategic Thinking Group. Datele au fost culese prin interviuri telefonice, în perioada 1-7 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Editor : A.D.