Peste un milion de români au accesat portalul Pilonului 2 în 2026. Cum verifici câți bani ai strâns pentru pensie

Peste un milion de români au accesat pilonul2.ro în primele zece luni ale anului pentru a afla la ce fond de pensii private contribuie și cum își pot verifica economiile acumulate, arată Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Portalul poate fi folosit de cei 8,5 milioane de participanți la Pilonul 2.

Pilonul 2 este sistemul obligatoriu de pensii private lansat în 2008, prin care o parte din contribuția de asigurări sociale este transferată într-un cont individual, administrat de unul dintre cele șapte fonduri autorizate.

Contribuția reprezintă în prezent 4,75% din venitul brut lunar și este inclusă în contribuția totală de asigurări sociale de 25% achitată de salariați. Participarea la Pilonul 2 nu presupune, astfel, plata unei contribuții suplimentare.

Banii virați în conturile personale sunt investiți de administratorii fondurilor, în limitele și condițiile stabilite prin lege. La pensionare, participantul beneficiază atât de contribuțiile acumulate, cât și de câștigurile obținute din investiții.

Cum afli la ce fond contribui și câți bani ai strâns

Românii pot afla la care dintre cele șapte fonduri de pensii private sunt înscriși prin formularul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) disponibil pe pilonul2.ro. Pentru verificare trebuie completate numele și codul numeric personal, iar răspunsul este oferit în mai puțin de 30 de secunde, potrivit APAPR.

După identificarea fondului, participantul poate verifica valoarea contului personal direct pe platforma administratorului. Portalul centralizează legăturile către cele șapte fonduri, unde pot fi create conturi online pentru consultarea sumelor acumulate și a istoricului contribuțiilor virate.

Aproape două milioane de români își verifică deja online conturile de pensie privată.

APAPR recomandă participanților să își actualizeze la administrator datele personale și de contact, precum adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență. Astfel, aceștia pot primi informările referitoare la cont și eventualele modificări ale sistemului.

În fiecare an, în luna mai, administratorii transmit scrisoarea anuală de informare, care cuprinde contribuțiile virate în anul precedent și valoarea totală a contului la sfârșitul anului. Documentul poate fi primit și în format electronic, prin e-mail.

Câștigurile din investiții au ajuns la aproximativ 96 de miliarde de lei

De la lansarea sistemului, în 2008, fondurile de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu anual de 8,5%, comparativ cu o inflație medie anuală de 4,8%, potrivit datelor valabile la 30 septembrie 2026 prezentate de APAPR.

Fondurile administrau peste 237 de miliarde de lei în beneficiul participanților, dintre care aproximativ 96 de miliarde de lei reprezentau câștigul net rezultat din investiții. Diferența este formată din contribuțiile virate în conturile individuale.

„Cu alte cuvinte, o parte importantă din economiile acumulate de români în Pilonul 2 provine din performanța investițiilor realizate de administratorii fondurilor de pensii private”, arată APAPR.

În ce situații pot fi retrași banii din Pilonul 2

Sumele acumulate nu pot fi retrase în orice moment. Legea permite plata lor în trei situații: la pensionarea pentru limită de vârstă, după obținerea deciziei de pensionare din sistemul public; în cazul pensionării pentru invaliditate, indiferent de grad; și după decesul participantului, când banii revin moștenitorilor legali sau testamentari.

Conform regulilor aflate în vigoare, beneficiarul poate solicita plata integrală a banilor sau încasarea lor în tranșe lunare egale, pe o perioadă de cel mult cinci ani, adică maximum 60 de plăți.

Pentru obținerea sumelor, participantul sau moștenitorul trebuie să se adreseze administratorului fondului, care comunică documentele necesare și pașii de urmat.

Aceste reguli se vor aplica până la autorizarea primelor fonduri specializate de plată, cel mai devreme în cursul anului 2027. Din acel moment va produce efecte noua lege privind plata pensiilor private, Legea nr. 2/2026.

Până la 30 septembrie 2026, aproximativ 365.000 de români primiseră banii acumulați în Pilonul 2, valoarea totală a plăților ajungând la circa 8,5 miliarde de lei.

Pentru informații generale despre funcționarea pensiilor private, APAPR a lansat și asistentul virtual „Domnul Pensionescu”, bazat pe inteligență artificială. Organizația precizează că acesta nu are acces la conturile individuale ale participanților.

Editor : A.D.