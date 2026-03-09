Live TV

Video Petrolul, mai scump cu 25%, aurul se ieftinește. Donald Trump: „un preț mic de plătit”. Ce alte scumpiri provoacă războiul din Iran

Sondă de țiței la apus
Foto: Profimedia Images
Creșterea prețului petrolului duce la scumpirea uleiurilor vegetale si a cerelelor De ce scade aurul Aluminiul crește din cauza intreruperilor de aprovizionare „Un preț foarte mic de plătit”, în opinia lui Donald Trump

Preţurile petrolului au crescut luni cu aproximativ 25%, atingând cel mai ridicat nivel de la mijlocul anului 2022, iar ţiţeiul Brent este pe cale să înregistreze o creştere record într-o singură zi, în timp ce aurul a scăzut cu 2%, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul, care a afectat aprovizionarea mondială cu energie, a stimulat dolarul şi a diminuat speranţele de reducere a ratelor dobânzilor, relatează Reuters, potrivit News.ro. În faţa acestor evoluţii, Donald Trump a comentat că este „un preţ mic de plătit” şi a dat asigurări că preţurile petrolului „vor scădea rapid odată ce distrugerea ameninţării nucleare iraniene va fi finalizată”.

Preţurile uleiurilor comestibile au crescut, de asemenea, ca urmare a utilizării pe scară largă a uleiurilor vegetale în producţia de biocombustibili.

Aluminiul s-a consolidat, pe fondul îngrijorărilor legate de aprovizionare, chiar dacă alte metale s-au confruntat cu dificultăţi din cauza aprecierii dolarului.

„Reacţia violentă provine din faptul că pieţele nu văd nicio ieşire evidentă din conflictul din Orientul Mijlociu, care se intensifică şi a ajuns acum într-un impas cu miză mare, în care niciuna dintre părţi nu pare dispusă să cedeze prima”, a declarat Tony Sycamore, analist de piaţă IG. „Riscul unor daune economice mai durabile continuă să crească pe zi ce trece”, avertizează expertul.

Iranul l-a numit luni pe Mojtaba Khamenei ca succesor al tatălui său, Ali Khamenei, în funcţia de lider suprem, semnalând că, la o săptămână de la începutul conflictului cu Statele Unite şi Israel, linia dură rămâne ferm la putere în Teheran.

Creșterea prețului petrolului duce la scumpirea uleiurilor vegetale si a cerelelor

Brent era pe cale să înregistreze cea mai mare creştere zilnică din istorie, atât în termeni procentuali, cât şi absoluţi, pe fondul extinderii conflictului dintre SUA şi Israel cu Iranul, care a determinat unii dintre principalii producători de petrol din Orientul Mijlociu să reducă aprovizionarea şi pe fondul temerilor privind întreruperea prelungită a transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz.

Contractele futures pentru ţiţeiul Brent au urcat la un maxim de 119,50 dolari pe baril, iar cele pentru ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) la 119,48 dolari pe baril.

„... situaţia pare să se deterioreze şi mai mult”, au afirmat analiştii ING într-o notă. „În plus, producţia de petrol a început să se reducă, producătorii confruntându-se cu constrângeri de stocare. Irakul, Kuweitul şi Emiratele Arabe Unite au început să reducă producţia de petrol”, arată analiştii.

Pe pieţele agricole, uleiul de palmier din Malaezia a crescut cu 9%, iar uleiul de soia din Chicago a urcat la cel mai înalt nivel de la sfârşitul anului 2022, susţinut de creşterea preţului petrolului brut.

Preţul grâului a urcat la cel mai înalt nivel din iunie 2024, iar preţul porumbului a atins cel mai înalt nivel din ultimele 10 luni.

De ce scade aurul

Aurul a scăzut cu peste 2%, pe fondul aprecierii dolarului, care a afectat preţul lingourilor exprimate în dolari, în timp ce costurile mai mari ale energiei au alimentat temerile legate de inflaţie şi au diminuat şi mai mult perspectivele unei reduceri a ratelor dobânzilor pe termen scurt.

Dolarul s-a menţinut aproape de maximul de trei luni atins săptămâna trecută, ceea ce a făcut ca lingourile să fie mai scumpe pentru deţinătorii de alte monede.

Temerile legate de inflaţie determinate de petrol şi aşteptările întârziate privind reducerea ratelor dobânzilor au întărit probabil randamentele din SUA şi dolarul, depăşind cererea de refugiu sigur şi împingând aurul în jos.

Aluminiul crește din cauza intreruperilor de aprovizionare

Aluminiul a atins cel mai înalt nivel din ultimii patru ani, pe fondul intensificării temerilor legate de aprovizionare din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Aluminiul de referinţă pe trei luni la Bursa de Metale din Londra a atins cel mai ridicat nivel din martie 2022, la 3.544 dolari pe tonă.

Topitoria Qatalum din Qatar şi Aluminium Bahrain au declarat deja forţă majoră pentru livrări, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu.

Alte metale de bază au fost afectate de aprecierea dolarului.

„Un preț foarte mic de plătit”, în opinia lui Donald Trump

În timp ce preţul barilului de petrol depăşea în această noapte 115 dolari din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, preşedintele american a asigurat pe Truth Social că preţurile petrolului „vor scădea rapid odată ce distrugerea ameninţării nucleare iraniene va fi finalizată”.

Cum creşterea fără precedent a preţurilor îngrijorează liderii mondiali şi afectează deja consumatorii americani, Donald Trump a reacţionat rapid pe reţeaua sa Truth Social, declarând că această creştere este „un preţ foarte mic de plătit pentru pacea şi securitatea Statelor Unite şi a lumii”.

„Numai proştii pot gândi altfel!”, a adăugat preşedintele american, asigurând că preţurile petrolului „vor scădea rapid odată ce ameninţarea nucleară iraniană va fi eliminată”.

Vineri, Agenţia Americană pentru Dezvoltare DFC a anunţat punerea în aplicare a unui mecanism de reasigurare pentru a facilita acoperirea riscurilor legate de trecerea strâmtorii Ormuz, în valoare de până la 20 de miliarde de dolari. Statele Unite colaborează în prezent cu armatorii care doresc să-şi scoată petrolierele din Golful Persic, a insistat duminică secretarul american al energiei, Chris Wright, citat de AFP.

„La început, aceste nave vor fi probabil sub protecţia militară americană”, a adăugat el, prevăzând o revenire a traficului la normal „într-un viitor relativ apropiat”. Dar aceste semnale nu au fost suficiente pentru a linişti: din teama de atacuri, traficul rămâne aproape paralizat în strâmtoare - informaţiile din presă menţionând doar trecerea câtorva nave identificate ca fiind chinezeşti.

„Perturbările aprovizionării se intensifică, datele de urmărire a navelor confirmând oprirea traficului maritim”, observă Lloyd Chan, de la banca MUFG, vorbind despre „şocul petrolier”.

