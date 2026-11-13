PIB al României a crescut cu 2,1% în trimestrul III față de trimestrul II. De ce rămâne economia pe minus după primele nouă luni din an

Produsul intern brut al României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea din 2026 față de precedentele trei luni, pe seria ajustată sezonier, arată estimarea-semnal publicată vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Revenirea nu a compensat însă evoluția slabă de la începutul anului: în primele nouă luni, economia a scăzut cu 0,3% comparativ cu perioada similară din 2025.

Față de același trimestru al anului trecut, creșterea economică a fost mult mai redusă. PIB-ul a avansat cu 0,1% pe seria brută și cu 0,3% pe seria ajustată sezonier.

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2026, economia s-a contractat cu 0,3% față de primele nouă luni din 2025, pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, scăderea a fost de 1%.

Datele arată astfel o revenire în trimestrul al treilea față de trimestrul al doilea, dar nu și recuperarea integrală a pierderilor înregistrate la începutul anului.

Creșterea de 2,1% și scăderea de 0,3% nu se contrazic, deoarece comparațiile sunt diferite. Primul indicator arată evoluția trimestrului III față de trimestrul II, după eliminarea influențelor sezoniere, în timp ce al doilea compară primele nouă luni din 2026 cu aceeași perioadă din 2025.

Economia a stagnat în trimestrul al doilea

În trimestrul al doilea din 2026, economia a stagnat față de precedentele trei luni, iar în primul semestru PIB-ul a scăzut cu 0,6% față de perioada similară din 2025.

Odată cu includerea estimărilor pentru trimestrul III, INS a recalculat seria ajustată sezonier și a revizuit unele dintre rezultatele anterioare.

Contracția din primul trimestru al acestui an, față de ultimul trimestru din 2025, a fost revizuită de la 0,1% la 0,3%. Rezultatul trimestrului al doilea a rămas neschimbat, indicând stagnare.

Scăderea din ultimul trimestru al anului 2025 a fost, în schimb, revizuită de la 1,7% la 1,5% față de trimestrul precedent.

„Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană", precizează Institutul Național de Statistică.

Primele date detaliate vor fi publicate în decembrie

Cifrele anunțate vineri reprezintă estimări-semnal, care oferă o imagine rapidă asupra evoluției economiei, fără să prezinte contribuția fiecărui sector la creșterea sau scăderea PIB-ului.

Prima variantă provizorie a datelor pentru trimestrul al treilea, care va include informații suplimentare despre evoluția economiei, urmează să fie publicată pe 7 decembrie.

La finalul lunii octombrie, Comisia Națională de Strategie și Prognoză a estimat că economia României se va contracta cu 0,4% în 2026. Prognoza anterioară indica o creștere de 0,1%, astfel că estimarea a fost revizuită în scădere cu 0,5 puncte procentuale.

Editor : A.D.