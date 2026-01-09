Live TV

PIB-ul României a scăzut cu 0,2% în trimestrul III 2025 față de trimestrul anterior. „România ar putea intra în recesiune tehnică”

fisicuri de monede cu procente deasupra - imagine sugereaza crestere economica
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut și în trimestrul IV din 2025 față de trimestrul anterior și să avem recesiune tehnică, consideră președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu.

„Avem o creștere trimestrul III 2025 față de trimestrul III 2024 de 1,7%. Aș spune că această creștere în acest trimestru cumva ne garantează faptul că pe tot anul vom închide cu un ușor plus. Mai mic decât cel înregistrat în 2024. În 2024 am avut 0,9% creștere de PIB. În 2025 probabil o să avem spre 0,5% sau poate ușor sub, dar va fi plus. Aceasta este vestea bună. Vestea mai puțin bună: este posibil să avem recesiune tehnică în anul 2025 pentru că avem în trimestrul III versus trimestrul II o scădere de 0,2%. Iar uitându-mă la cum a evoluat consumul în trimestrul IV anul trecut s-ar putea ca și trimestru IV față de trimestru III să fie tot un minus pe partea de PIB. Sunt riscuri ca să înregistrăm în ultimele două trimestre ale anului trecut recesiune tehnică. Dar pe ansamblu anului va fi un plus mic. Dacă mă uit la consum, s-a accentuat scăderea consumului. Avem 4,8% scădere în noiembrie 2025 versus noiembrie 2024. Scăderea e mai mare decât cea înregistrată în octombrie, tot pe date anuale. Se vede, consumul a fost lovit de majorarea de fiscalitate. Pe de o parte avem și efectul de bază în 2025, pentru că în 2024 efectiv s-a aruncat cu bani în economie. Acele politici nu erau sustenabile pentru creșterea consumului. Cumva și de aici a venit această scădere, dar ce a declanșat, începând din august această scădere a consumului, majorările de taxe”, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Codirlașu.

El a spus că este posibil ca și în luna decembrie să se înregistreze o scădere a consumului.

Mai mult, Adrian Codirlașu susține că și în 2026 consumul va fi „lovit” pentru că se pierde putere de cumpărare, dar șansa României o constituie atragerea de fonduri europene.

„Ar putea fi recordul nostru de atragere de fonduri europene. Dacă facem suma am avea acces undeva la 20-25 de miliarde de euro pe care să le luăm. Nu cred că avem capacitatea să le luăm pe toate, dar măcar să depășim 15 miliarde de euro. Istoric noi am luat undeva la 11-12 miliarde de euro. Asta a fost maximumul în 2023”, a afirmat Adrian Codirlașu.

Institutul Național de Statistică (INS) a revizuit în creștere evoluția economiei din perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025, care a urcat cu 0,9% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor provizorii (II) publicate vineri, 9 ianuarie.

Datele INS arată că Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 miliarde lei prețuri curente, mai mic cu 0,2%, în termeni reali, față de trimestrul precedent și în creștere cu 1,5% față de trimestrul III 2024.

Editor : A.D.

