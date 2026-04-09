Ministrul Investiţiilor și Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru a declarat, joi, că are un „optimism rezervat” în privinţa deciziei pe care o va lua Comisia Europeană referitor la jalonul legat de pensiile speciale din PNRR.

Întrebat, după şedinţa de Guvern, dacă jalonul pentru pensiile speciale este considerat îndeplinit la Bruxelles, ministrul a răspuns: „Am un optimism rezervat cu privire la plata pe care Comisia va decide să o facă pe acest jalon”.

„V-am spus că ultima declaraţie, şi repet exact terminologia, este că am agreat cu Comisia Europeană că se vor uita constructiv cu privire la argumentele pe care România le-a pus pe masă”, a adăugat el în briefingul de presă.

Dragoş Pîslaru a explicat şi de ce nu există încă un verdict final asupra cererii de plată 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Motivul este că, odată ce am depus şi cererea de plată 4, Comisia Europeană ar dori ca decizia de aprobare în Consiliu să fie pe ambele cereri, cumulat, şi atunci, practic, deşi pe cererea de plată 3 ei au o analiză preliminară pe care încă nu o fac încă publică, vor cumva să anunţe cum stă România şi pe cererea 3 şi pe cererea 4”, a menţionat el.

Referindu-se la cererea de plată 4, ministrul a transmis un avertisment pentru beneficiari şi coordonatorii de reforme.

„Pe cererea de plată 4, şi asta este o lecţie foarte importantă pentru toţi beneficiarii care urmăresc această conferinţă de presă şi pentru coordinatorii de reformă şi investiţii, este că una e că îndeplineşti investiţia şi alta este că furnizezi documentele doveditoare. Şi aici a fost un schimb întreg de excel-uri şi de explicaţii pe care a trebuit să le oferim, pentru a structura dovezile cu privire la implementare, pe lucrurile pe care le-am făcut în cererea de plată 4. Şi acum suntem pe ultima sută de metri, după nu ştiu al câtelea schimb în care avem ultimele reglaje sau clarificări către Comisie”, a subliniat Pîslaru.

Potrivit ministrului, dialogul tehnic este în plină desfăşurare.

„Comisia Europeană este înapoi pe baricade, după sărbătorile de Paşte şi se lucrează cu ei pentru a finaliza partea tehnică”, a spus el.

În final, acesta a reiterat miza financiară a celor două cereri.

„Apoi, cererile pe plată 3 şi 4 le vom vedea aprobate, discutând de o sumă, am mai spus în spaţiu public, de circa 3 miliarde de euro, pe care România sperăm să o vadă cât mai curând venită spre ţară”, a conchis ministrul Pîslaru.

