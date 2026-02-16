Live TV

Pîslaru, după ce Câciu a spus că nu mai sunt bani din PNRR: „Fie că ești habarnist, fie oportunist”

dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: gov.ro

Dragoș Pîslaru a respins acuzațiile social-democratului Adrian Câciu și a asigurat că „nu există niciun risc de blocaj financiar pe PNRR”. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  a adăugat că cererea de plată numărul 4 este în proces de aprobare la Comisia Europeană și în luna martie ar trebui să fie finalizat„Să spui că există un asemenea risc înseamnă fie că ești habarnist, fie doar un politician oportunist, care alege deliberat să semene panică”, a adăugat el.

„În încercarea disperată de a-i apărea numele la televizor, fostul ministru PSD al Fondurilor Europene și al Finanțelor aruncă din nou minciuni în spațiul public. Știți la cine mă refer, domnul acela cu mașina de 100.000 de euro închiriată de la firma fostei soții. Haideți să clarificăm: Nu, nu există niciun risc de blocaj financiar pe PNRR.

Ministerul Finanțelor alocă prioritate totală plăților pe PNRR. Avem la dispoziție credite bugetare instante. Decontarea cu Comisia Europeană avansează bine. În decembrie a fost depusă cererea de plată nr. 4 și suntem în proces de verificare și aprobare cu Comisia. În luna martie ar trebui să fie finalizat.

Să spui că există un asemenea risc înseamnă fie că ești habarnist, fie ești doar un politician oportunist, care alege deliberat să semene panică doar de dragul de a câștiga trei like-uri pe Internet”, a scris Pîslaru, luni pe Facebook.

Ministrul Pîslaru a atașat postării sale pe rețeaua de socializare o poză cu o stire apărută pe site-ul Newsweek cu titlul „Adrian Câciu a terminat o facultate neacreditată. A urmat un master pe când era în Guvern. Bugetar din 2001”.

Reacția acestuia vine după ce fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a declarat luni la Digi24 că România se confruntă cu întârzieri majore în accesarea fondurilor din PNRR, iar cererea de plată numărul 4, de 2,3 miliarde euro, nu a primit încă răspuns de la Comisia Europeană. „Ieri a fost 15 februarie și s-au îndeplinit două luni de la cererea de plată numărul 4. Nu avem niciun răspuns astăzi de la Comisia Europeană, că cererea de plată numărul 4 de 2,3 miliarde euro ar fi validă”, a spus deputatul PSD.

Editor : Ana Petrescu

