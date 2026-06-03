Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la finalul anului. Anunțul lui Tanczos Barna

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat miercuri că, la propunerea UDMR, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului 2026. Măsura, care expiră în prezent la 30 iunie, mai are nevoie de votul plenului Camerei Deputaților pentru a intra în vigoare.

„Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârşitul anului. UDMR a susţinut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflaţia ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menţinută”, a transmis ministrul interimar al Agriculturii, într-o postare pe Facebook.

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Potrivit acestuia, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea măsurii până la 31 decembrie 2026, în locul termenului actual de expirare, stabilit pentru finalul lunii iunie.

„Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creşterii preţurilor la alimentele de bază. Le mulţumesc colegilor deputaţi UDMR şi membrilor comisiei pentru sprijinul acordat. Sper ca şi plenul Camerei Deputaţilor să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra şi în continuare, până la sfârşitul anului, produsele alimentare esenţiale la preţuri mai mici”, a adăugat acesta.

Măsura este în vigoare până la 30 iunie

Plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost prelungită anterior până la data de 30 iunie 2026. Guvernul a justificat menținerea acesteia prin necesitatea limitării creșterilor de prețuri pentru produsele esențiale din coșul de consum.

Dacă proiectul va fi aprobat și de plenul Camerei Deputaților, măsura va rămâne în vigoare încă șase luni, până la finalul anului.

Lista produselor pentru care se aplică plafonarea adaosului comercial include mai multe alimente de bază consumate frecvent de populație:

pâine albă simplă (300–500 grame);

lapte de consum de un litru, cu 1,5% grăsime, fără UHT;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu de vacă cu 3,5% grăsime, în ambalaje de maximum 200 de grame;

făină albă de grâu „000”;

mălai;

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui;

carne proaspătă de pui;

carne proaspătă de porc;

legume proaspete vrac, inclusiv roșii, ceapă, castraveți, morcovi și ardei;

fructe proaspete vrac, precum mere, pere, prune și struguri;

cartofi albi vrac;

zahăr alb tos;

smântână cu 12% grăsime;

unt în ambalaje de până la 250 de grame;

magiun în ambalaje de până la 350 de grame.

Măsura a fost introdusă pentru a tempera creșterea prețurilor la alimente și a fost prelungită succesiv de autorități pe fondul inflației ridicate și al presiunilor asupra costului vieții.

Editor : A.D.