Exclusiv Plafonarea prețurilor la carburanți nu va duce la ieftiniri. Avertismentul lui Gabriel Biriș: „Principalul pericol este penuria”

Plafonarea adaosurilor la carburanți nu va duce la ieftiniri semnificative și ar putea genera riscuri pentru piață, avertizează avocatul în fiscalitate Gabriel Biriș, care a declarat la Digi24 că astfel de măsuri pot provoca penurie și falimente în rândul operatorilor mici. El a susținut că intervențiile statului în formarea prețurilor pot agrava situația din piață.

„Eu am tot tras semnele de alarmă cu privire la faptul că principalul pericol pentru România nu este creșterea prețului, ci penuria. Orice măsură care duce la scăderea prețului acum, în condițiile în care avem probleme de aprovizionare, poate pune gaz pe foc. Adică poate genera penurie. Asta las cu titlul general”, a declarat Gabriel Biriș, luni pentru Digi24.

În ceea ce privește propunerile vehiculate, Biriș consideră că estimările privind scăderea prețurilor sunt prea optimiste.

„Vedem măsurile care au început să circule în spațiul public, una dintre ele fiind limitarea la 50% față de adaosul din o din perioada de 12 luni anterioară izbucnirii războiului. Mi se pare cam mare scăderea de preț estimată de Asociația pentru Energie Inteligentă, pentru că dacă ne uităm la prețurile angro în Portul Constanța și vedem cât de repede au crescut, că ele au crescut cam cu 90% față de începutul crizei, nu prea vedem unde ar mai putea să scadă adaosurile.”

„Limitarea adaosurilor s-ar putea să nu se vadă la pompă”

Potrivit lui Biriș, piața a ajustat deja marjele comerciale, iar impactul măsurilor ar putea fi minim pentru consumatori.

„Senzația mea, uitându-mă la prețul la pompă și la prețul angro din Portul Constanța, este că deja pe lanț adaosurile au fost un pic comprimate ca să nu suprime cererea, adică să nu scadă prea mult consumul. Dacă au făcut calcule și reducerea la 50% a adaosului este posibilă, atunci s-o facă. Dar atrag atenția că mulți, în special lanțuri mici de benzinării, vor intra în faliment pentru că ele trebuie să plătească și ăsta se plătește pe tot lanțul, ICAS - impozitul suplimentar pentru produsele de petrol și gaze. Este inacceptabil ca statul român să plafoneze adaosurile, dar să aplice un impozit suplimentar la prețul de vânzare, inclusiv acciza. Mie asta mi se pare de noaptea minții”, a explicat el.

„Eu nu cred că limitarea adaosurilor se va vedea la pompă sau, dacă ar trebui să se vadă, va fi mâncată repede de creșterea cotațiilor la motorină pe piața internațională”, a mai spus acesta.

Risc de falimente și piață dominată de câțiva jucători

Expertul avertizează că măsurile ar putea elimina jucătorii mici din piață, ceea ce ar afecta concurența.

„Nu, dar există riscul să se elimine jucători mai mici care practic arbitrează piața și în momentul în care piața se transformă în oligopol, că va fi greu să reintre în piață cei mai mici, atunci vom vedea probleme cu modul de stabilire a prețului. Acum prețul este stabilit în funcție de prețurile internaționale. Dar în momentul în care devine oligopol nu cred că vor mai scădea. Aceasta e pericolul pentru că statul de fiecare dată când intervine în funcționare a pieței face dezastru. Am văzut-o mereu.”

Biriș a criticat și sistemul actual de taxare, pe care îl consideră excesiv.

„Primul lucru care trebuia făcut, că oricum trebuia făcut la 1 ianuarie 2026, dar a fost prelungit până în 2027, era eliminarea acestui barbarism, adică un impozit pe venit aplicat pe fiecare verigă din lanț. Dacă îl aplici la importator, după care îl aplică și angrosistul la prețul cu care ia de la importator și mai aplică și benzinăriile la prețul cu care iau de la angrosist. Toate astea sunt incluse, impozit la impozit. Ori astfel de măsuri nu ajută”, a spus el.

Totodată, el respinge ideea reducerii taxelor în actualul context bugetar.

„Nu, eu am zis-o că statul n-ar trebui să intervină în momentul de față în formarea prețului și nici reducerea accizei și a TVA. Vedem că alte state au făcut-o, dar alte state nu sunt în situația deficitului pe care îl avem noi. Orice reducere de aciză sau TVA se va duce în creșterea de cheltuieli cu dobânzile la creditele ce trebuie luate ca să finanțeze deficitul suplimentar”, a mai precizat Biriș.

Măsuri „periculoase” și efecte în lanț în economie

În opinia sa, singura măsură cu efect imediat ar putea fi limitarea exporturilor, dar și aceasta vine cu riscuri.

„Singura măsură care are sens și mai e una care din punctul meu de vedere periculoasă și vă explic imediat, este interziceri ale exportului, care într-adevăr e o măsură care practic tentația de a vinde la cine plătește mai mult și a nu vinde în România, mai ales în contextul în care plafonezi adaosul.”

De asemenea, Biriș critică eliminarea obligației de a include bioetanol în combustibil.

„Și mai e o prevedere cel puțin ciudată - limitează sau elimina necesitatea de a include bioetanolul în combustibil, care într-adevăr e mai scump decât motorină. Dar ce faci cu companiile care au investit în producția de bioetanol? Îi scoți din piață, îi omori că oamenii aceia au angajați, trebuie să plătească salarii, trebuie să plătească impozitele pe salarii? Ce faci cu ei? Și în plus, bioetanului e produs intern. Deci îți crește volumul motorinei vândute la intern, deci reduce riscul de penurie”, consideră avocatul în fiscalitate.

În concluzie, specialistul avertizează că plafonarea nu va aduce ieftiniri semnificative la pompă și ar putea destabiliza piața, în loc să o echilibreze.

