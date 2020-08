Plafonul de garantare pentru IMM Invest, ridicat la 20 de miliarde de lei. Cîțu: „Cererile sunt în continuare mari”

Comisia Europeană a aprobat creșterea plafonului de garantare pentru IMM Invest de la 15 la 20 de miliarde de lei, a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, informează Agerpres.

„Cererile sunt în continuare mari”, a spus ministrul Cîţu.

Circa 13.500 de credite au fost aprobate prin programul IMM Invest de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii să-și revină după criza economică declanșată de pandemia de coronavirus.

Premierul Ludovic Orban a menţionat că aproape jumătate dintre bănci au cerut creşterea plafonului şi i-a spus ministrului de Finanţe că poate să detaşeze de la Fondul de contragarantare sau din ANAF oameni cu expertiză, pentru a se grăbi procedurile.

„Am avut o discuţie cu Fondul de garantare, ei lucrează şi la automatizarea procedurii care cred că este mult mai simplă şi este o soluţie pentru termen lung, dar pe termen scurt vom vedea cum putem să ajutăm cu personal din alte instituţii”, a menţionat Cîţu.

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România, demarat în ultimii 30 de ani.

Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

