Bogdan Ivan a prezentat, sâmbătă la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi 24, un plan de reducere între 5 și 15% prețul la energie, într-un an și jumătate. „Sunt niște mecanisme foarte complicate și foarte fine. Creșterea capacităților de producție, diminuarea pierderilor rețelei de transport-distribuție care sunt în medie de până la 20% în funcție de zona geografică a consumatorilor și reglarea „transparentă și corectă” a pieței, ar fi cele trei acțiuni pe care vrea să le întreprindă ministrul Energiei.

„În momentul de față știm cu toții ultimii 5 ani în care am avut acea liberalizare în care modul de calcul al prețului energiei vândute pe piață se raportează la cel mai mare preț. Ca să înțeleagă toți telespectatorii o să dau un exemplu poate prea rudimentar, dar cam acolo a fost situația. Stă cineva la piață și vinde kilogramul de roșii cu 5 lei, altul cu 10 lei și vine cineva care vinde cu 30 de lei. Toată raportarea e la 30 de lei, iar consumatorul final, indiferent de la care dintre cei trei comercianți cumpără roșiile, va plăti 30 lei pentru ele”, a explicat Bogdan Ivan, la emisiunea „În fața ta” difuzată sâmbătă de Digi 24.

„În momentul de față am început niște discuții foarte aplicate cu specialiștii din domeniul energiei și din companiile de stat și din privat”, a continuat el.

„Pregătesc o poziție a României la nivelul Comisiei Europene, împreună cu alte state din Europa Centrală și de Est, membre ale UE care sunt aproximativ în aceeași situație. Dacă ne uităm, e un coridor vertical al prețurilor energiei foarte mare, poate chiar dublu comparativ cu vestul Europei. Atunci avem nevoie de o resetare a modului în care discutăm astăzi despre prețul la care se achiziționează de către distribuitor și furnizor”, a mai anunțat Ivan.

Cele „trei verticale principale” pe care Ivan le va prezenta coaliției

„Este evident și vreau să spun cele trei verticale principale pe care o să o pun pe masa coaliției și a României pentru a avea o validare foarte clară cu impact pe termen scurt, mediu și lung și când spun asta mă refer la 6 luni, 1 an sau 1 an și jumătate cu impact pentru următorii 5 ani pentru a reduce, în baza analizelor, cu 5-15% prețul existent astăzi pe piață. Și sunt: creșterea capacităților de producție. Avem acum mai multe proiecte începute și proiecte care urmează să înceapă, iar estimările sunt clare și anume că, în următorul an și jumătate vom aduce în piață 1.500 de megawați. Încă e suficient”, a explicat Bogdan Ivan.

„Doi, pierderile astăzi pe rețelele de transport-distribuție sunt și până la 20% în medie în funcție de zona geografică a consumatorilor”, a completat ministrul PSD.

„Acolo am calculat împreună cu operatorii și avem un necesar de 9 miliarde euro de investit în aceste rețele. Trei de a regla foarte transparent și corect piața pentru a evita situația în care pot să existe speculații și pentru a evita situația în care consumatorii finali să plătească energie care, în practică, vine de la același producător de energie care vine pe piață la 400-450 lei megawatt-ul/oră de energie, dar care e posibil să ajungă la consumatorul final cu 700-800 lei. Sunt niște mecanisme foarte complicate și foarte fine.

Cred că nu întâmplător sunt atât de complicate, dar împreună cu ANRE și Consiliul Concurenței am pornit deja o analiză foarte aplicată asupra modului de formare a prețului energiei din România și, pe estimările pe care le-am proiectat, undeva între 5 și 15%, într-un an și jumătate, vom reduce prețul final la energie, pe aceste trei layere principii”, a mai precizat ministrul Energiei.

Hidroelectrica are în continuare cel mai bun preț de pe piață, a adăugat el.

„Acum e o mare risipă la energia produsă de prosumatori”, spune ministrul Ivan

Bogdan Ivan a explicat că „acum e o mare risipă la energia produsă de prosumatori, pentru că acele programe de finanțare pentru prosumatorii casnici sau industriali s-au limitat de foarte multe ori doar la producție, fără baterii”.

„Și asta înseamnă automat că, atunci când ai nevoie cea mai mare, adică între orele 18 - 22 seara, toată energia produsă în timpul zilei de prosumatori, în mare parte din panouri solare, se irosește, pentru că n-ai cum să o vinzi atunci când ai cel mai bun preț, și anume între 18 și 21. Iar aici calculăm un mecanism prin care această energie să nu o pierdem și să o ducem mai degrabă către acei consumatori industriali care au nevoie de energie fix în perioada zilei în care se produce energie electrică din partea consumatorilor. În momentul de față cred foarte mult că ei pot să fie stimulați mai bine de un astfel de mecanism”, a mai spus el.

Acesta a adăugat că „„rezolvăm și problema cererii și a unui preț foarte bun pentru piața marilor consumatori de energie și, în același timp, oferim un beneficiu suplimentar și bani mai mulți pentru cei care produc energie și astăzi o irosesc pentru că n-au efectiv unde să o vândă sau ajung să o vândă cu preț negativ”.

