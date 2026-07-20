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Platforma offshore de producție din cadrul proiectului Neptun Deep a fost instalată în Marea Neagră. Are peste 225 de metri înălțime

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Platforma din cadrul proiectului Neptun Deep. Foto OMV Petrom
Platforma din cadrul proiectului Neptun Deep. Foto: OMV Petrom
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OMV Petrom şi Romgaz au finalizat instalarea platformei de producţie offshore pentru Neptun Deep, marcând una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România, care se menţine în grafic pentru începerea producţiei în 2027, se arată într-un comunicat al companiei. 

Situată în zona cu ape de circa 120 de metri adâncime, „Neptun Alpha” cântăreşte 16.500 de tone şi are o înălţime totală de peste 225 de metri. Atât structura de susţinere (jacket), cât şi structura superioară (topsides) au fost fabricate de Saipem, pe şantierele sale din Arbatax (Italia), respectiv Karimun (Indonezia).

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, care va contribui la securitatea energetică a ţării şi la reducerea dependenţei de importuri. Instalarea platformei de producţie în Marea Neagră reprezintă una dintre cele mai importante etape ale proiectului şi confirmă progresul constant al acestuia. De asemenea, am finalizat 6 din cele 10 sonde de dezvoltare, precum şi instalarea conductei de 160 km care face legătura cu ţărmul. Dezvoltarea proiectului continuă cu instalarea conductelor şi ombilicalelor submarine între zăcăminte pentru conectarea elementelor offshore, etapă care va fi urmată de testări riguroase, pentru pregătirea producţiei estimate să înceapă în 2027”, a declarat directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, în comunicat.

Instalarea platformei s-a făcut cu ajutorul Saipem 7000, a treia cea mai mare navă-macara semi-submersibilă din lume, care utilizează tehnologie avansată de ridicare şi poziţionare offshore.

Instalarea platformei în Marea Neagră. Foto OMV Petrom
Instalarea platformei în Marea Neagră. Foto: OMV Petrom

„Instalarea unor structuri offshore de aproximativ 16.500 de tone, aproape cât două turnuri Eiffel, este o operaţiune foarte complexă şi de mare precizie. Structura de susţinere a fost fixată pe fundul mării cu 8 piloni, fiecare cu diametrul de peste 2 metri. Platforma este complet automatizată şi poate fi operată de la distanţă. Având în vedere că este o platformă fără personal permanent la bord, construim de asemenea un vas suport dedicat activităţilor de operare şi mentenanţă, care va putea găzdui până la 90 de persoane. Avansăm într-un ritm susţinut cu execuţia, siguranţa fiind prioritatea noastră principală, pentru a asigura energie pe care ne putem baza pentru România şi securitate energetică pentru regiunea noastră. Le mulţumesc partenerilor noştri şi echipelor OMV Petrom pentru dedicarea, profesionalismul şi perseverenţa cu care contribuie la derularea acestui proiect”, a afirmat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare şi Producţie, conform comunicatului.

Platforma va asigura procesarea gazelor naturale şi direcţionarea acestora către infrastructura de transport care le va aduce la ţărm.

Infrastructura de producţie a proiectului Neptun Deep include 10 sonde pe zăcămintele Pelican Sud şi Domino, trei sisteme de producţie submarine, conducte colectoare asociate, o platformă offshore, o conductă de gaze naturale către Tuzla şi o staţie de măsurare a gazelor.

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„Proiectul Neptun Deep marchează succesiv realizări importante ce vor contribui la securitatea energetică a României. Operaţiunea de instalare a platformei de producţie offshore Neptun Alpha s-a efectuat la cele mai ridicate standarde de siguranţă şi vine în continuarea finalizării etapei de instalare a conductei de transport gaze. Menţinem un ritm susţinut în execuţia lucrărilor offshore aflate în derulare pentru instalarea infrastructurii subacvatice la zăcămintele Domino şi Pelican Sud, finalizarea sondelor şi punerea în funcţiune în anul 2027”, a spus, la rândul său, directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu.

În perioada următoare, proiectul intră într-o nouă etapă, concentrată pe conectarea tuturor componentelor sistemului: continuarea forajului sondelor de producţie, instalarea şi integrarea infrastructurii submarine, conectarea instalaţiilor offshore la conducta de transport, precum şi realizarea unui program extins de testare.

„Astăzi marcăm finalizarea unei etape cheie a proiectului Neptun Deep, ceea ce ne aduce mult mai aproape de prima producţie de gaze naturale în 2027. Platforma Neptun Alpha este epicentrul offshore al proiectului, aici sunt montate toate echipamentele şi instalaţiile care vor trata gazele naturale ce vor fi extrase din zăcăminte. Proiectul Neptun Deep aduce o premieră istorică în industria gazelor naturale prin mobilizarea unei flote de nave de construcţii offshore din lume de o magnitudine fără precedent în România şi Uniunea Europeană. Acest succes de proporţii reuneşte un efort global de inginerie, fabricare, transport şi instalare maritimă. Mulţumesc tuturor companiilor care contribuie la execuţia lucrărilor şi echipelor dedicate din cadrul parteneriatului Romgaz - OMV Petrom”, a transmis şi directorul general adjunct al Romgaz, Aristotel Jude.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW.

Compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti cu 28,1% din acţiuni liber tranzacţionabile. La sfârşitul anului 2025, acţionarii români deţineau circa 45% din acţiuni, din care statul român deţinea 20,7%, iar 24,4% erau deţinute de fondurile de pensii din România, precum şi de alte persoane fizice şi entităţi juridice româneşti). OMV Aktiengesellschaft deţinea 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deţinute de alţi investitori străini.

Romgaz este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucuresti (BVB). Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%.

La data de 1 august 2022, Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited.

Editor : M.C

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