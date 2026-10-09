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Platforma TollRo a revenit la normal după problemele tehnice de vineri. CNAIR: Utilizatorii afectați nu vor fi amendați

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Platforma TollRo. Sursa foto: Facebook/ CNAIR
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Din articol
Platforma a mai avut probleme la începutul lunii

Problemele tehnice apărute vineri dimineață la platforma TollRo au fost remediate, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Utilizatorii care nu au putut achita taxa în intervalul în care sistemul nu a funcționat nu vor fi sancționați.

ACTUALIZARE 15:57 În anunțul transmis după remedierea incidentului, CNAIR a explicat cum vor fi tratate cursele efectuate în intervalul în care platforma nu a funcționat. Vehiculele care aveau un dispozitiv OBE activ, o sesiune de tarifare pornită în aplicație sau un tichet de rută valabil nu vor fi înregistrate ca fiind în situație de neplată.

Taxa aferentă perioadei respective va fi stabilită ulterior, pe baza informațiilor disponibile în sistem, fără costuri suplimentare. CNAIR a reiterat că nu va aplica sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achita TollRo din cauza defecțiunilor platformei.

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Știrea inițială

Platforma TollRo a înregistrat vineri noi disfuncționalități, iar echipele tehnice au început lucrările pentru remedierea acestora, potrivit unui anunț al CNAIR.

„CNAIR informează utilizatorii că în acest moment platforma TollRo înregistrează disfuncționalități temporare. Precizăm că echipele tehnice lucrează la remedierea incidentelor constatate. Subliniem că, până la remedierea incidentelor tehnice, CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll pe perioada disfuncționalităților apărute”, se arată în comunicatul transmis vineri.

În cazul vehiculelor pentru care exista deja un dispozitiv OBE activ, o sesiune de tarifare pornită în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil în momentul apariției defecțiunii, sistemul nu va înregistra o situație de neplată.

Taxa aferentă intervalului în care platforma nu a funcționat va fi stabilită ulterior, pe baza informațiilor disponibile, fără costuri suplimentare pentru utilizator.

„În cazul unei disfuncționalități a STRR sau a mijloacelor automate de control, indiferent de cauza acesteia, vehiculele pentru care, la momentul disfuncționalității, există un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu se înregistrează în STRR ca aflate în situație de neplată a TollRo pentru intervalul disfuncționalității, iar TollRo aferent se stabilește ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare în sarcina utilizatorului”, prevăd normele citate de CNAIR.

Compania are obligația să asigure funcționarea sistemului în condiții de avarie și să publice pe site și în aplicația mobilă informații despre disfuncționalitate și intervalul în care aceasta s-a manifestat.

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Platforma a mai avut probleme la începutul lunii

CNAIR a anunțat marți, 6 octombrie, că incidentele tehnice apărute la lansarea platformei, pe 1 octombrie, au fost remediate și că sistemul funcționa în parametri normali. Compania a avertizat însă că mai pot apărea probleme tehnice sporadice.

„Niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului TollRo”, a precizat atunci conducerea CNAIR.

TollRo poate fi achitat prin două modalități. Utilizatorii pot cumpăra în avans un tichet pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei sau pot porni o sesiune de tarifare în aplicația mobilă, care înregistrează traseul, iar plata este retrasă din portofelul electronic.

Editor : A.D.

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