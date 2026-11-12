Platforma WorkInRomania este din nou complet funcțională, după aproape două luni de blocaj. Ce proceduri au fost reluate

Platforma WorkInRomania.gov.ro, prin care sunt gestionate procedurile pentru angajarea lucrătorilor străini, este din nou complet funcțională, după aproape două luni de blocaj. Începând de joi, angajatorii se pot înregistra sau autoriza, iar cererile unice pentru vizele de lungă ședere de tip D/AM2 pot fi din nou depuse online.

„Platforma WorkInRomania este complet funcțională, inclusiv fluxurile pentru înregistrarea angajatorului, autorizarea angajatorului și depunerea cererii unice pentru vizele de lungă ședere de tip D/AM2", se arată în anunțul publicat pe portal.

Vizele D/AM2 sunt destinate, între altele, lucrătorilor permanenți, sezonieri și transfrontalieri care nu intră în categoria angajaților înalt calificați. Pentru aceștia, ocupația pentru care se solicită angajarea în România trebuie să se regăsească pe lista profesiilor deficitare.

Angajatorul se poate înregistra în platformă și poate apela la o agenție autorizată pentru recrutarea lucrătorilor străini. Companiile care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot solicita statutul de angajator autorizat și pot recruta direct.

Cererea de autorizare trebuie soluționată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în cel mult 15 zile lucrătoare de la încărcarea documentelor, iar stadiul solicitării poate fi urmărit online.

Președintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, Romulus Badea, a salutat reluarea procedurilor, dar a atras atenția că portalul trebuie să funcționeze de acum înainte fără noi întreruperi.

„Salutăm îndepărtarea blocajului juridic și repunerea în funcțiune a portalului, un moment mult așteptat de întreaga industrie și, nu în ultimul rând, de mii de cetățeni străini. Mulțumim Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pentru deschidere și dialog social. Sperăm ca și celelalte disfuncționalități să fi fost rezolvate între timp, iar procesul să funcționeze de acum înainte stabil și previzibil", a declarat Romulus Badea.

De ce a fost blocată platforma

Portalul nu mai putea fi utilizat integral de la mijlocul lunii septembrie, după suspendarea în instanță a ordinului Ministerului Muncii prin care fusese stabilită lista ocupațiilor deficitare.

Blocajul a afectat în special procedurile pentru vizele D/AM2, care depind de includerea postului pentru care se solicită angajarea pe lista profesiilor deficitare.

Noile reguli privind accesul străinilor pe piața muncii au intrat în vigoare pe 8 august 2026, când platforma a devenit operațională. Sistemul a funcționat însă doar pentru o perioadă scurtă.

Potrivit unei analize realizate de PIFM în timpul blocajului, platforma fusese disponibilă doar 38 de zile din cele 146 scurse de la termenul legal de operaționalizare, stabilit pentru 27 mai. Patronatul atribuia indisponibilitatea atât întârzierilor administrative în adoptarea actelor normative secundare, cât și suspendării judiciare a ordinului privind profesiile deficitare.

Reprezentanții organizației susțineau că imposibilitatea derulării procedurilor a oprit procesele de recrutare, a provocat pierderi companiilor și a creat riscul ca unii lucrători străini aflați deja în proceduri să depășească termenele legale fără ca situația să le fie imputabilă.

Cele mai afectate au fost companiile din construcții, agricultură, industrie, HoReCa și servicii, domenii în care deficitul de personal este deja ridicat.

Lista ocupațiilor deficitare ar urma să fie extinsă

La sfârșitul lunii octombrie, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă anunța că Ministerul Muncii pregătește două ordine pentru deblocarea situației.

Primul urma să modifice metodologia prin care este stabilită lista profesiilor deficitare, iar al doilea să introducă o listă extinsă. Potrivit patronatului, numărul ocupațiilor incluse ar urma să crească de la 289 la aproape 400.

PIFM anunța și reducerea la zece zile a termenului pentru adăugarea unei profesii noi pe listă, la solicitarea angajatorilor.

WorkInRomania este primul sistem digital integrat prin care angajatorii, agențiile de plasare și autoritățile competente gestionează într-un singur flux principalele proceduri privind accesul lucrătorilor străini pe piața muncii.

Prin intermediul portalului pot fi create conturi de angajator, încărcate ofertele ferme de locuri de muncă, depuse cererile unice pentru angajarea lucrătorilor străini și urmărit stadiul solicitărilor. Platforma permite și verificarea agențiilor de plasare autorizate și raportarea situațiilor de abuz sau exploatare.

Editor : A.D.