Live TV

Podul peste Prut de la Ungheni, care leagă România de Republica Moldova, a ajuns la un stadiu fizic de 56%. Când va fi finalizat

Data publicării:
pod ungheni
Foto: CNAIR
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţă că podul peste Prut de la Ungheni, care leagă România de Republica Moldova, a ajuns la un stadiu fizic de 56%, în prezent, fiind mobilizate pe şantier 33 de utilaje şi 50 de muncitori. Contractul, cu o valoare de aproximativ 151 milioane lei, fără TVA, este finanţat din fonduri europene, iar termenul contractual de finalizare a lucrărilor este decembrie 2027.

„Podul peste Prut de la Ungheni a ajuns la un stadiu fizic de 56%. Contractul, în valoare de aproximativ 151 milioane lei, fără TVA, este finanţat din fonduri europene şi vizează realizarea infrastructurii de conectare dintre Autostrada Unirii (A8), pe teritoriul României şi infrastructura rutieră din Republica Moldova”, arată, marţi, CNAIR într-o postare pe Facebook.

Antreprenorul Ness Proiect desfăşoară lucrări specifice etapelor de execuţie a infrastructurii podului şi a drumurilor de legătură, care includ lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare şi decaparea stratului de pământ vegetal, în vederea pregătirii terenului pentru etapele următoare de execuţie.

În paralel, pe partea Republicii Moldova, continuă lucrările la tablierul metalic al podului, relatează News.ro.

„Pentru desfăşurarea activităţilor din şantier sunt mobilizate 33 de utilaje şi 50 de muncitori, care lucrează la realizarea acestui obiectiv de infrastructură transfrontalieră. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este decembrie 2027”, precizează conducerea CNAIR.

Podul de la Ungheni este primul pod rutier la nivel de autostradă construit peste Prut după 1989, fiind, parte integrantă a Autostrăzii Unirii (A8).

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Blood pressure measurement in progress
1
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
2026-10-20-1739
3
România are un Guvern plin după luni de interimat. Cabinetul Luca Niculescu a trecut de...
atac scoala bistrita colaj
4
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
Protests are taking place in Paris on October 17
5
Celulă de criză în Franța: mașini incendiate, vitrine sparte și 2.400 de arestări...
Arpad Paszkany, milionarul retras. A plecat din România și trăiește în lux
Digi Sport
Arpad Paszkany, milionarul retras. A plecat din România și trăiește în lux
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
xc
DN1 va fi închis pentru câteva ore marți și miercuri, în Prahova: intervalul orar și rutele alternative recomandate
tunel autostrada a1
A fost străpunsă a doua galerie a tunelului Boița 1 de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Imagini spectaculoase surprinse pe șantier
avion blocat sub pod pe dn1
Avion blocat sub un pod pe DN1: ce se va întâmpla cu aeronava
punct frontiera sighet ii
CNAIR: Noul pod peste Tisa şi punctul de frontieră Sighetul Marmaţiei II, între România și Ucraina, se deschid joi
trafic normal pe autostrada A12 din Olanda.
CNAIR anunță că incidentele tehnice ale platformei TollRo au fost remediate. Nu se aplică amenzi decât în anumite situaţii
Recomandările redacţiei
luca niculescu inquam george calin
Luca Niculescu: Începând de mâine, intrăm direct în urgenţe...
sorin grindeanu parlament camera deputatilor
Sorin Grindeanu: Nu vom administra eșecul Guvernului Bolojan și al...
ilie bolojan guvern 2
Bolojan acuză PSD că a blocat reforma statului pentru a-l controla...
Ședința în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului în care se dezbate și votează învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, la Palatul Parlamentului din București, 20 octombrie 2026.
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai...
Ultimele știri
Ministerul Muncii anunță ajutoare umanitare pentru vârstnici, copii și persoane cu dizabilități. Ce vor conține pachetele
BNR: Rata anuală a inflației va crește până la sfârșitul anului și va depăși nivelul de 6,1% estimat anterior
Nicuşor Dan spune că România are un avantaj în securitatea cibernetică: „Reţelele online au devenit un câmp de confruntare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 lucruri pe care le fac părinții buni, dar pe care copiii ajung să le aprecieze abia la maturitate
Cancan
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră
Fanatik.ro
Prima promisiune pe care a făcut-o premierul Luca Niculescu are legătură cu sportul. Ce i-a transmis lui...
editiadedimineata.ro
Rusia folosește o rețea de boți și videoclipuri false generate cu AI pentru a influența alegerile din SUA
Fanatik.ro
Când va fi prezentat Nicolae Stanciu. U Cluj pregătește alte două transferuri tari
Adevărul
Autostrada în carouri roșii, soluția neobișnuită găsită de inginerii unei țări. Șoferii sunt avertizați că...
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La o zi după ce a anunțat divorțul de Gael Monfils, Elina Svitolina a decis să spună adevărul
Pro FM
Cel mai nou cuplu din showbiz? Jennifer Lopez, idilă discretă cu un actor cunoscut. „Le place să meargă la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rosamund Pike, despre decizia care i-a afectat cariera. Se întâmpla chiar după ce „Gone Girl” o catapultase...
Adevarul
Recordul comercial al Chinei zguduie economia globală. Ce avertizează experții
Newsweek
Florin Manole, declarații confuze despre creșterea vârstei de pensionare în Armată. Legea îl contrazice!
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce s-a micşorat Luna de-a lungul timpului. Descoperirea cercetătorilor după o analiză a faliilor de la...
Digi Animal World
Momentul inedit în care un câine scapă o minge prin gard. Imaginile sunt virale: ”M-a făcut să izbucnesc în...
Film Now
Meryl Streep, despre chimia incontestabilă cu Robert Redford: Era divin. Cu adevărat uimitor. Nu voiam ca...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...