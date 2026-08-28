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Populația României continuă să scadă, deși numărul imigranților îl depășește pe cel al emigranților

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romani pe strada
Persoanele cu vârsta de cel puțin 65 de ani reprezentau 20,5% din populație la 1 ianuarie 2026, față de 20,3% cu un an înainte. Foto: Inquam Photos
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Din articol
Aproape 136 de vârstnici la 100 de tineri

Populația rezidentă a României a ajuns la 19,041 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, cu 1.829 mai puține decât cu un an înainte, potrivit datelor provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Scăderea a fost limitată de migrație: numărul imigranților l-a depășit cu 102.200 pe cel al emigranților, însă diferența nu a compensat integral declinul natural de 104.100 de persoane.

Datele arată că România a continuat să fie în 2025 o țară de imigrare. Soldul pozitiv al migrației internaționale a crescut față de anii precedenți și a acoperit aproape întreaga diferență dintre numărul deceselor și cel al nașterilor.

În rândul persoanelor care au plecat din România, bărbații au reprezentat 57,9% din total. Aceștia au fost majoritari și printre cei care au venit în țară, cu o pondere de 58,6%.

Populația din mediul urban a ajuns la 9,792 milioane de persoane la începutul anului 2026, în creștere cu 0,2% față de aceeași perioadă din 2025. Populația feminină a fost de 9,744 milioane de persoane, în scădere cu 0,1%.

Aproape 136 de vârstnici la 100 de tineri

Dincolo de reducerea numărului de locuitori, datele INS indică o accentuare a îmbătrânirii demografice. Persoanele cu vârsta de cel puțin 65 de ani reprezentau 20,5% din populație la 1 ianuarie 2026, față de 20,3% cu un an înainte.

În același timp, ponderea copiilor cu vârste între 0 și 14 ani a scăzut de la 15,4% la 15,1%. Indicele de îmbătrânire demografică a urcat astfel de la 131,3 la 135,9 persoane vârstnice pentru fiecare 100 de persoane tinere.  Cu alte cuvinte, la începutul anului 2026, România avea aproape 136 de persoane de cel puțin 65 de ani la fiecare 100 de copii sub 15 ani.

Raportul de dependență demografică a scăzut ușor, de la 55,6 la 55,2 persoane tinere și vârstnice pentru fiecare 100 de persoane adulte.

INS include în populația rezidentă cetățenii români și străini, precum și persoanele fără cetățenie, care locuiesc în mod obișnuit în România pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Pe durata războiului din Ucraina, statistica îi include și pe cetățenii ucraineni care beneficiază de protecție temporară în România. Datele pentru 1 ianuarie 2026 sunt provizorii și vor fi revizuite în decembrie.

Editor : A.D.

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