Live TV

Poșta Română și-a schimbat identitatea. 48.000 de euro pentru rebranding: „Suntem extrem de mulțumiți de ce a ieșit”

Data publicării:
Screenshot 2025-10-09 at 15.11.53
Sursa: Poșta Română
Din articol
Cât au costat serviciile de rebranding

Poșta Română a prezentat astăzi noul logo, care nu mai fusese modificat din 2004. Serviciile de rebranding au costat aproximativ 48.000 de euro, iar reprezentanții companiei s-au declarat „extrem de mulțumiți de ce a ieșit”. În perioada următoare, oficialii anunță îmbunătățirea serviciilor și modernizarea tuturor sediilor din țară.

Reprezentanții Poștei Române au organizat joi o conferință de presă în care au prezentat noua identitate vizuală a companiei. „Suntem extrem de mulțumiți de ce a ieșit și de viitor. (...) Nu am făcut un logo, ci un proces de branding pentru Poșta Română”, a declarat directorul general, Valentin Ștefan. 

Procesul de rebranding înseamnă, pe lângă schimbarea vechiului logo, și colantarea tuturor mașinilor, schimbarea uniformelor angajaților, dar va aduce și modificări în oficiile poștale. În privința mașinilor, autoritățile estimează un cost între 50 și 100 de euro pentru fiecare mașină. 

„Uniformele nu se schimbă, ele se oferă anual către salariați. Poșta este obligată, în fiecare an, să acorde salariaților uniforme. Cele care au fost cumpărate au fost folosite în 2023, cele din 2024 – în 2024”, a explicat directorul general.

De asemenea, în următorii ani, sediile poștei vor fi modernizate. „Pentru oficiile poștale estimăm o investiție între 10 și 15 milioane de euro în următorii doi ani pentru modernizarea lor. Trebuie făcute, indiferent dacă aveam rebranding sau nu”, a mai spus Valentin Ștefan. 

Cât au costat serviciile de rebranding

Potrivit anunțului publicat pe portalul achizițiilor publice în data de 20 mai, Poșta Română a plătit pentru întregul pachet de rebranding aproximativ 48.000 de euro. Pe lângă elaborarea unui nou logo, pachetul contractat de companie cuprinde și o analiză a pieței, workshopuri și interviuri pentru a afla percepția asupra brandului. 

posta romana 2
Sursa: Poșta Română

Reprezentanții companiei care au obținut contractul cu Poșta Română au transmis, în cadrul conferinței de presă, că noua imagine reprezintă „un nod care duce coletele și care conectează România. Este coletul care se mișcă.”

Pe lângă schimbarea identității vizuale, Poșta Română promite transformarea pe încă trei direcții:

  • un ghișeu universal unde cetățenii să aibă acces la serviciile instituțiilor de stat;
  • curierat și logistică: hub-uri logistice, dezvoltarea serviciilor;
  • soluții digitale accesibile;

Valentin Ștefan a mai anunțat că Poșta Română lansează compania Zor, în domeniul curieratului rapid. „Targetăm clienții cu vârsta de 18-20 de ani, și cu Zor vrem să cucerim și acest segment. Ne-am adaptat, și ne-am dezvoltat continuu.Pentru că știm că o țară stabilă are nevoie de o Poștă stabilă, apreciem trecutul și ne uităm la viitor pe care îl pregătim cu Zor”, a mai spus acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
După ce a făcut înconjurul lumii cu o sticlă de vin de 18.700 €, i-a lăsat pe toți ”mască”: susţine teoria ”chemtrails”
Digi Sport
După ce a făcut înconjurul lumii cu o sticlă de vin de 18.700 €, i-a lăsat pe toți ”mască”: susţine teoria ”chemtrails”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana toiu si marco rubio dau mana
Ce au discutat Oana Țoiu și Marco Rubio în SUA. Anunțul ministrului...
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets...
BUCURESTI - CEREMONIE - VICTIME ALE HOLOCAUSTULUI - 9 OCT 2025
Nicușor Dan, provocat să-și explice poziția față de legionari. „Ce-i...
volodimir zelenski - octombrie 2025
Europa se confruntă cu un „risc semnificativ” de război dacă Rusia va...
Ultimele știri
Scandal de spionaj la la Bruxelles. CE investighează informaţii potrivit cărora spionii lui Viktor Orban au vizat oficiali UE
A fost publicat proiectul autostrăzii Brașov-Făgăraș. Când ar putea începe lucrările
SUA sancționează principalul furnizor de petrol al Serbiei. NIS este controlată de Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Posta Română
Scandal între Poșta Română și Registrul Comerțului. Compania acuză ONRC că blochează sediile sociale. „Refuzuri pe motive hilare”
manole
Anunț despre plata pensiilor pe card. Ministrul Muncii: „E nevoie de o viteză mai mare”
politie posta
Percheziții în Timiș și Constanța, în dosarul jafului de 10 milioane de lei de la Poșta Mare din Timișoara
CSS PIERDERI ROMFILATELIA-BETA_01540
Poșta Română cumpără timbrele pe care tot ea le produce. Ministrul Economiei: „Este un ping-pong cu 10 serve în aceeași cameră”
bani lei
Anchetă la Poșta Română din Timișoara, după furtul a 10 milioane de lei. Principala ipoteză este jaful la pont (surse)
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră...
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Grupa de muncă pentru cadrele militare și polițiști: cum se calculează vechimea și reducerea vârstei
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Emma Bunton, însoțită de fiul cel mare la premiera documentarului Victoriei Beckham. Băiatul lui Baby Spice...
Film Now
Conservatorii critică „One Battle After Another”: „Cel mai iresponsabil film al anului”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...