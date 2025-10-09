Poșta Română și-a schimbat identitatea. 48.000 de euro pentru rebranding: „Suntem extrem de mulțumiți de ce a ieșit”

Poșta Română a prezentat astăzi noul logo, care nu mai fusese modificat din 2004. Serviciile de rebranding au costat aproximativ 48.000 de euro, iar reprezentanții companiei s-au declarat „extrem de mulțumiți de ce a ieșit”. În perioada următoare, oficialii anunță îmbunătățirea serviciilor și modernizarea tuturor sediilor din țară.

Reprezentanții Poștei Române au organizat joi o conferință de presă în care au prezentat noua identitate vizuală a companiei. „Suntem extrem de mulțumiți de ce a ieșit și de viitor. (...) Nu am făcut un logo, ci un proces de branding pentru Poșta Română”, a declarat directorul general, Valentin Ștefan.

Procesul de rebranding înseamnă, pe lângă schimbarea vechiului logo, și colantarea tuturor mașinilor, schimbarea uniformelor angajaților, dar va aduce și modificări în oficiile poștale. În privința mașinilor, autoritățile estimează un cost între 50 și 100 de euro pentru fiecare mașină.

„Uniformele nu se schimbă, ele se oferă anual către salariați. Poșta este obligată, în fiecare an, să acorde salariaților uniforme. Cele care au fost cumpărate au fost folosite în 2023, cele din 2024 – în 2024”, a explicat directorul general.

De asemenea, în următorii ani, sediile poștei vor fi modernizate. „Pentru oficiile poștale estimăm o investiție între 10 și 15 milioane de euro în următorii doi ani pentru modernizarea lor. Trebuie făcute, indiferent dacă aveam rebranding sau nu”, a mai spus Valentin Ștefan.

Cât au costat serviciile de rebranding

Potrivit anunțului publicat pe portalul achizițiilor publice în data de 20 mai, Poșta Română a plătit pentru întregul pachet de rebranding aproximativ 48.000 de euro. Pe lângă elaborarea unui nou logo, pachetul contractat de companie cuprinde și o analiză a pieței, workshopuri și interviuri pentru a afla percepția asupra brandului.

Reprezentanții companiei care au obținut contractul cu Poșta Română au transmis, în cadrul conferinței de presă, că noua imagine reprezintă „un nod care duce coletele și care conectează România. Este coletul care se mișcă.”

Pe lângă schimbarea identității vizuale, Poșta Română promite transformarea pe încă trei direcții:

un ghișeu universal unde cetățenii să aibă acces la serviciile instituțiilor de stat;

curierat și logistică: hub-uri logistice, dezvoltarea serviciilor;

soluții digitale accesibile;

Valentin Ștefan a mai anunțat că Poșta Română lansează compania Zor, în domeniul curieratului rapid. „Targetăm clienții cu vârsta de 18-20 de ani, și cu Zor vrem să cucerim și acest segment. Ne-am adaptat, și ne-am dezvoltat continuu.Pentru că știm că o țară stabilă are nevoie de o Poștă stabilă, apreciem trecutul și ne uităm la viitor pe care îl pregătim cu Zor”, a mai spus acesta.

