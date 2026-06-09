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Exclusiv Pot scădea taxele și TVA-ul? Ce spune consilierul premierului interimar Ilie Bolojan despre o eventuală relaxare fiscală

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PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionut Dumitru. Inquam Photos / George Calin

Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, a declarat marți la Digi24 că România nu are în prezent spațiu bugetar pentru reducerea taxelor și impozitelor. Reacția vine după declarațiile premierului desemnat Eugen Tomac privind posibilitatea unei relaxări fiscale.

„Haideți să ne uităm unde suntem în momentul de față. Suntem cu deficitul bugetar la 6,2%, ținta pentru anul acesta, venind de la 9 și ceva la sută din PIB deficit bugetar în 2024. S-au luat pentru a ajunge la 6,2%, au fost luate, implementate, mai multe pachete de ajustare care au inclus atât creșteri de taxe, TVA, accize, în special, taxe pe proprietate și reduceri de cheltuieli, au fost înghețate cheltuielile cu salariile, au fost înghețate cheltuielile cu pensiile și alte categorii de cheltuieli au fost ajustate astfel încât să se producă această ajustare de 3-4 puncte procentuale din PIB în buget. De la 6,2% cât avem în momentul de față deficit bugetar, trebuie să mergem la 3%, sub 3% din PIB. Să discutăm în momentul de față de reduceri de taxe, mi se pare complet nepotrivit, pentru că nu ai spațiu bugetar să o faci”, a declarat consilierul onorific al premierului interimar Ilie Bolojan.

Ionuț Dumitru a declarat că nu se pune problema unei opoziții față de taxe mai mici, ci că nu este „spațiu” pentru ca acestea să scadă pentru că bugetul „are constrângeri foarte mari”.

„Sigur că toți ne-am dorit ca taxele să fie mai mici. Nu există discuție pe subiectul ăsta. Problema este că nu avem spațiu să o facem. Adică dacă ne uităm la buget, o să constatăm că în continuare bugetul are constânceri foarte mari. Avem un deficit bugetar chiar și la 6%, foarte mare, uriaș, aș spune. Să discutăm în momentul de față de relaxări fiscale, care pot să însemne reduceri de taxe sau creșteri de cheltuieli, încă o dată, este împotriva a ceea ce trebuie să facem și ceea ce așteaptă și Comisia Europeană și investitorii, finanțatorii și agențiile de rating de la noi. Și ar fi un semnal extrem de negativ”, a mai spus economistul. „Când ai deficit bugetar de 6% din PIB, nu ai spațiu să faci relaxări fiscale.”

Referitor la declarațiile social-democraților privind taxa pe valoare adăugată, Dumitru a declarat că „nu cu mult timp în urmă, TVA-ul a fost crescut pentru a face ajustarea aceasta de la un deficit bugetar extrem de mare, cel mai mare din Uniunea Europeană, pe care România îl avea și îl are în continuare. Să vii după doar câteva luni de zile să spui că o iei în direcția e opusă, mi se pare încă o dată că dăm un semnal de neseriozitate. Dacă un guvern vrea să reducă anumite taxe, trebuie să înțelegem că trebuie acoperit de undeva acel gol pe care îl creezi din buget. Fie prin creșterea altor taxe, fie prin scăderea unor cheltuieli”.

Întrebat despre legea salarizării, dacă ar putea fi modificată astfel încât să existe creșteri de salarii, Dumitru a spus că guvernul ar fi pe „contrasens”, în direcția opusă față de așteptările oamenilor.

„Păi încă o dată, dacă discutăm și de reduceri de taxe și de creșterea salariilor, suntem pe contrasens. Suntem pe contrasens față de ceea ce ar trebui să facem și ceea ce așteaptă toată lumea de la noi să facem, pentru că e singura soluție rațională pe care pot să o implementez. Când ai deficite extrem de mari, uriașe, și suntem într-o situație în care avem deficit uriaș, nu ai niciun spațiu de relaxare fiscală, în niciun caz. Și mi se pare că dăm și un semnal incoerent pentru cei care ne urmăresc și, în primul rând, pentru agențiile de rating. De ce e important lucrul acesta? Pentru că la deficite foarte mari pe care România le are în continuare, este extrem de important să păstrezi încrederea piețelor financiare, pentru că deficitele acestea, ne place sau nu ne place, ele există doar dacă pot fi finanțate. Adică dacă cineva te împrumută și te împrumută la costuri rezonabile”, a concluzionat consilierul premierului interimar.

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Editor : M.I.

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