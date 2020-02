Poveștile românilor din diaspora care s-au întors în țară și au reușit să-și deschidă o afacere. „E nevoie doar de puțin curaj”

5,6 milioane de români trăiesc în diaspora și an de an li se adaugă câteva alte câteva zeci de mii. Iar odată ce s-au obișnuit nivelul de trai din țările în care s-au dus, mai bine de jumătate din ei nu mai vor să revină în România. Există însă și oameni care au decis să se întoarcă și să înceapă propria afacere, în ciuda piedicilor. Au demonstrat că pot avea succes și acasă, iar poveștile lor vor vor fi adunate într-o carte. Este ideea unui tânăr orădean, care speră ca astfel și alții să le urmeze exemplul.

După mai bine de 10 ani petrecuți în Irlanda de Nord, Daniel Galea s-a întors în Oradea, orașul natal, la începutul anului 2017. În regat a dezvoltat un lanț de măcelării și atunci i-a venit ideea de a aduce conceptul și în România, acela de restaurant, piață și măcelărie într-un singur loc. Toate produsele sunt la vedere, iar clientul poate alege din vitrină carnea din care îi va fi pregătită mâncarea.

Daniel Galea – antreprenor: Irlanda de Nord a fost o experiență frumoasă, am acumulat multă experiență, dar România, din punctul meu de vedere, oferă foarte multe oportunități în acest moment. E nevoie doar de puțin curaj și puțină determinare.

Dan Ștefan a lăsat o carieră de succes de consultant de achiziții în Franța și a deschis, împreună cu fratele său, o firmă de închirieri de mașini în România. După 14 ani, compania sa numără 9.000 de autoturisme în peste 30 de orașe din țară și în alte trei orașe din Ungaria și Serbia.

Dan Ștefan – antreprenor: M-am întors chiar înainte să intre în Uniunea Europeană. Se știa, se știa data în calendar și mi-am dat seama că e un timing excelent. Eu fiind în Franța, câștigam bani acolo, dar investeam aici, împrumutam bani acolo, investeam aici, câștigam destul de bine investind în bursă și în alte lucruri pe care le puteam gestiona de la distanță și ne tot uitam la proiecte care pot crește și când l-am identificat pe acela scalabil, nu am ezitat prea mult, deși eram acolo deja de 7 ani și făceam lucruri interesante.

Poveștile celor doi antreprenori, alături de alte zeci de exemple, se vor regăsi într-o carte sub forma unor interviuri. Ideea i-a venit unui tânăr din Oradea, după ce a în urmă cu un an și jumătate a mai scos un volum cu 70 interviuri cu unii dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România care au reușit să depășească eșecurile și să construiască adevărate imperii financiare. Vlad Mocanu vrea ca astfel să îi motiveze pe cei care sunt la început de drum într-o afacere.

Vlad Mocanu- autorul cărții: Am avut bucuria de a face două lansări în Roma și în Londra, unde am interacționat direct cu românii plecați din țară. Am aflat de la aceștia că le-ar plăcea ca volumul 2 să conțină și poveștile antreprenorilor care s-au întors în țară, pentru a primi o doză de motivație ca să se întoarcă și ei.

Marius Bostan- președintele Repatriot: Noi am început încă din 2015 să prezentăm astfel de exemple și inițiativa lui Vlad este foarte bună, pentru că arată că se poate și că există cazuri destul de multe de români de succes care s-au întors și au făcut afaceri bune în România.

Dan Ștefan – antreprenor: O mare parte din românii care au plecat nu numai că sunt un fel de ambasadori, dar sunt investitori. Cele mai mari investiții în ultimii 15 ani în România au fost făcute de aceste remitențe, de banii pe care i-au trimis oficial și neoficial acești concetățeni ai noștri.

Potrivit datelor oficiale, 5,6 milioane de români trăiesc în diaspora. Un studiu al Asociației Repatriot arată că doar 47% din ei mai vor să revină în țară.