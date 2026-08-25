Precizările BNR, după declarațiile controversate ale consilierului guvernatorului Mugur Isărescu

Banca Națională a României a precizat marți, după un mesaj dur adresat politicienilor și sindicaliștilor de Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Mugur Isărescu, că mesajul acestuia, exprimat pe contul personal de pe o rețea socială, este o opinie personală și nu punctul de vedere oficial al BNR.

„Punctele de vedere oficiale ale BNR sunt exprimate exclusiv de către membrii Consiliului de administrație al BNR sau de alți reprezentanți ai băncii centrale care au mandat oficial de comunicare și reprezentare din partea instituției, asumat explicit în momentul expunerii publice. (...) Atragem atenția că mesajele și opiniile exprimate de angajați ai BNR pe conturile personale de pe rețelele sociale (Facebook, LinkedIn, Instagram, X etc.) reprezintă opinii personale și nu constituie luări de poziții oficiale ale băncii centrale”, a transmis Banca Națională marți, într-un comunicat.

Pentru informații și poziții oficiale din partea băncii centrale, recomandăm consultarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare ale BNR și urmărirea declarațiilor exprimate în spațiul public de către reprezentanții BNR care au un mandat oficial de comunicare asumat explicit în momentul expunerii publice.

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a avertizat luni, într-un text pe contul său de Facebook, că viitorul economiei româneşti rămâne extrem de incert și mai avem doar câteva zile pentru a salva ce se mai poate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Trăim de aproape 10 ani mult peste mijloacele noastre. Consumăm pe o datorie care creşte exponenţial şi care stă să explodeze. (...) Mai avem doar câteva zile pentru a salva ce se mai poate salva din PNRR. Dacă nu sunt adoptate legi care trenează deja de 5 ani, vom pierde miliarde de euro - bani europeni gratuiţi, pe care s-a construit bugetul din acest an. În absenţa lor, situaţia se va înrăutăţi foarte mult şi foarte repede”, a scris Rădulescu pe pagina sa de Facebook.

Declarațiile sale au atras reacția PSD, care i-a cerut lui Mugur Isărescu să-și demită consilierul.

Editor : B.P.