Live TV

Precizările BNR, după declarațiile controversate ale consilierului guvernatorului Mugur Isărescu

Data publicării:
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu,
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Banca Națională a României a precizat marți, după un mesaj dur adresat politicienilor și sindicaliștilor de Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Mugur Isărescu, că mesajul acestuia, exprimat pe contul personal de pe o rețea socială, este o opinie personală și nu punctul de vedere oficial al BNR.

„Punctele de vedere oficiale ale BNR sunt exprimate exclusiv de către membrii Consiliului de administrație al BNR sau de alți reprezentanți ai băncii centrale care au mandat oficial de comunicare și reprezentare din partea instituției, asumat explicit în momentul expunerii publice. (...) Atragem atenția că mesajele și opiniile exprimate de angajați ai BNR pe conturile personale de pe rețelele sociale (Facebook, LinkedIn, Instagram, X etc.) reprezintă opinii personale și nu constituie luări de poziții oficiale ale băncii centrale”, a transmis Banca Națională marți, într-un comunicat.

Pentru informații și poziții oficiale din partea băncii centrale, recomandăm consultarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare ale BNR și urmărirea declarațiilor exprimate în spațiul public de către reprezentanții BNR care au un mandat oficial de comunicare asumat explicit în momentul expunerii publice.

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a avertizat luni, într-un text pe contul său de Facebook, că viitorul economiei româneşti rămâne extrem de incert și mai avem doar câteva zile pentru a salva ce se mai poate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Trăim de aproape 10 ani mult peste mijloacele noastre. Consumăm pe o datorie care creşte exponenţial şi care stă să explodeze. (...) Mai avem doar câteva zile pentru a salva ce se mai poate salva din PNRR. Dacă nu sunt adoptate legi care trenează deja de 5 ani, vom pierde miliarde de euro - bani europeni gratuiţi, pe care s-a construit bugetul din acest an. În absenţa lor, situaţia se va înrăutăţi foarte mult şi foarte repede”, a scris Rădulescu pe pagina sa de Facebook.

Declarațiile sale au atras reacția PSD, care i-a cerut lui Mugur Isărescu să-și demită consilierul.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meetings of the parliamentary groups
1
Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei...
radu manta
2
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
3
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
4
Prima țară care a anunțat că se retrage de la Eurovision 2027: Concursul a devenit „o...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
5
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
Și-a jurat că nu va avea niciodată un astfel de iubit, dar viața i-a jucat o festă: ”Știm că nu va fi așa pentru totdeauna”
Digi Sport
Și-a jurat că nu va avea niciodată un astfel de iubit, dar viața i-a jucat o festă: ”Știm că nu va fi așa pentru totdeauna”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BNR
BNR: Creditele acordate populației și companiilor au ajuns la 472,4 miliarde de lei în iulie, în creștere cu 7,6%
cosmin marinescu
Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, avertizează asupra problemelor din companiile de stat: „Sectorul funcționează cu două viteze”
eugen radulescu la o sedinta
Reacție dură din PSD după criticile consilierului BNR Eugen Rădulescu: „Mugur Isărescu să-l demită rapid”
grafic al economiei
Avertisment de la vârful BNR: Suntem aproape de o criză majoră. Fără banii din PNRR situaţia se va înrăutăţi foarte repede
Monedă Tonitza
BNR lansează prima monedă în formă de tablou, colorată, din argint, din seria „Pictori români”
Recomandările redacţiei
primar primari alesi locali
Risc de blocaj în primării din toată țara. Mii de consilieri ar putea...
PARLAMENT - COMISIA DE APARARE - AUDIERE - STS - CRIMA DIN CARAC
Ședință secretă a Comisiei de Apărare în Parlament, după creșterea...
600340870_835164326098377_1653381784432708574_n
România ratează ținta din PNRR pentru autostrăzi. Ionuț Ciurea: „A7...
dominic fritz
USR a depus o nouă Lege a Integrității, fără amendamentul anti-Fritz...
Ultimele știri
Dragoș Pîslaru avertizează asupra creșterii taxelor pentru mediul privat: „Ar descuraja creșterea economică”
Un politician german vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei. Câte persoane și-au exprimat interesul
Doar unul din trei români are competențe digitale de bază. România, pe ultimul loc în UE (Infografic)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă plină de noroc pe 26 august 2026. Universul le deschide noi oportunități
Cancan
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Fanatik.ro
E Nuno Campos antrenorul cu care Dinamo se poate bate la titlu? Răspuns plin de diplomație al lui Andrei...
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Florin Tănase, out din primul 11 al FCSB după ce Gigi Becali i-a zis să se lase? Verdictul lui Meme. Exclusiv
Adevărul
Român urmărit și arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. A încercat să lovească...
Playtech
Ai moștenit bani și îi depui în cont. Ce documente trebuie să păstrezi dacă ANAF verifică proveniența sumei
Digi FM
David Popovici nu a vrut să știe câți bani câștigă. Ce i-a spus mama lui la 19 ani: „Erau mult mai mulți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan, mesaj puternic în social media
Pro FM
Cine este noul iubit al Paulei Seling. Iubește din nou, la 4 ani de la divorțul de Radu Bucura: "Ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Mama lui Hayden Panettiere dezvăluie ce s-a întâmplat între ele înainte de moartea actriței: „Mi-am pierdut...
Adevarul
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Newsweek
Pensie mai mare cu o simplă adeverință? Mulți români află prea târziu că o pot depune oricând pentru sporuri
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
Toată lumea vorbește despre noua stea de la Hollywood. Are zâmbetul Juliei Roberts și este comparată cu cele...
UTV
Laurette a intrat din nou în sala de operație, după ce starea ei s-a agravat. „Trebuie să mă vindec”