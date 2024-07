Premierul Ciolacu nu renunţă la digitalizare în sistemul fiscal: Nu-mi cereţi să fiu comod pentru că este an electoral

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat că nu va renunța la digitalizarea sistemului fiscal și a adăugat că nu o să accepte să vadă „un sistem opac la orice schimbare, ca să rămână învechit, anchilozat şi corupt”. „Nu-mi cereţi să fiu comod pentru că este an electoral”, a mai comentat șeful Executivului.

„Noi avem un proiect de ţară. Acesta se numeşte aderarea la OCDE (...) Categoric că s-a exagerat. Am făcut. Nu sunt un căpos. Au venit din piaţă anumite cereri, am luat şi am modificat, dar nu pot să fiu neputincios. Nu-mi cereţi să fiu comod pentru că este an electoral. Nu o fac şi n-am să o fac. Încerc să fac bine. Nu pot să vreau în clubul ţărilor dezvoltate, ca să am un trai mai bun, spitale, autostrăzi, să dezvolt ţara mea şi eu să rămân empiric, pe vremurile cu caietul şi cu controale după cum îmi trece mie prin cap. Nu se mai întâmplă decât în Rusia”, a afirmat Marcel Ciolacu întrebat despre modificările din sistemul fiscal și digitalizarea ANAF, miercuri seară la RTV, potrivit News.ro.

„De 33 de ani trăim într-o nepuţină, stăm cu mâinile, venim ca babele şi găsim scuze de ce nu s-a putut. Aoleu, mamă”, a mai subliniat Ciolacu.

El a precizat că va continua cu digitalizarea.

„Daţi-mă afară, schimbaţi-mă. Votaţi altfel, daţi-mă afară şi am rezolvat problema, (...) dar eu să văd un sistem opac la orice schimbare, ca să rămână învechit, anchilozat şi corupt, eu n-am să accept. Am deranjat sistemul. Da, lucrăm la acordul fin şi facem ca sistemul să fie mai corect”, a mai explicat premierul.

Acesta s-a referit din nou la valorile crescute ale evaziunii fiscale şi a adăugat: „Haindeţi să nu mai fim cârcotaşi. E tipic românesc”.

Editor : Ana Petrescu