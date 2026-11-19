În contextul în care PSD își dorește să scadă impozitarea pe salariile mici, premierul a explicat că există multe opinii care circulă, însă le-a cerut ministerelor să prezinte propuneri pentru „a avea pe ce să fundamentăm bugetul”. Luca Niculescu a subliniat faptul că România are ținte „destul de clare” în ceea ce privește perspectiva bugetară pe anul 2027.
Prezent la un forum de afaceri franco-român, Luca Niculescu a fost întrebat despre această dorință a social-democraților.
Acesta a explicat: „Sunt multe păreri și multe opinii și multe propuneri care circulă și este ceea ce le-am cerut tuturor ministerelor: să vină cu propuneri pentru a avea pe ce să fundamentăm bugetul. Vom discuta despre cum va arăta noul buget în momentul în care ne vom apuca de el, dar, după cum știți, noi avem de îndeplinit niște ținte destul de clare privind perspectiva bugetară pe anul viitor. Orice astfel de propuneri, dacă vor fi adoptate, trebuie să facă în așa fel încât să nu ieșim din acea țintă”.