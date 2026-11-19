În contextul în care PSD își dorește să scadă impozitarea pe salariile mici, premierul a explicat că există multe opinii care circulă, însă le-a cerut ministerelor să prezinte propuneri pentru „a avea pe ce să fundamentăm bugetul”. Luca Niculescu a subliniat faptul că România are ținte „destul de clare” în ceea ce privește perspectiva bugetară pe anul 2027.

Prezent la un forum de afaceri franco-român, Luca Niculescu a fost întrebat despre această dorință a social-democraților.

Acesta a explicat: „Sunt multe păreri și multe opinii și multe propuneri care circulă și este ceea ce le-am cerut tuturor ministerelor: să vină cu propuneri pentru a avea pe ce să fundamentăm bugetul. Vom discuta despre cum va arăta noul buget în momentul în care ne vom apuca de el, dar, după cum știți, noi avem de îndeplinit niște ținte destul de clare privind perspectiva bugetară pe anul viitor. Orice astfel de propuneri, dacă vor fi adoptate, trebuie să facă în așa fel încât să nu ieșim din acea țintă”.

PSD ia în calcul următoarele praguri pentru impozitarea salariilor:

La salariul minim de 4.325 de lei (brut) – taxarea să fie 0%. Câștigul net la salariu ar fi 182 de lei;

La 4.575 de lei brut impozitul ar fi de 1,49%, iar 189 de lei net i-ar rămâne în plus angajatului.

4.825 de lei – impozit de 2,99%, câștig net de 177 de lei;

5.075 de lei – impozit de 4,48%, câștig net de 152 de lei;

5.325 de lei – impozit de 5,97%, câștig net de 122 de lei;

5.575 de lei – impozit de 7,46%, câștig net de 84 de lei;

5.825 de lei – impozit de 8,86%, i-ar rămâne angajatului 37 de lei;

6.000 de lei salariu brut – impozit de 10%, fără câștig net.

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Editor : A.M.G.