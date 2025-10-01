Live TV

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu producătorii de carne de porc. Ce probleme au semnalat în sectorul suin

bolo
Guvernul României a reafirmat susținerea pentru dezvoltarea sectorului suin. Sursa foto: gov.ro
Sprijin pentru sectorul suin

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, tema discuțiilor fiind măsurile necesare pentru combaterea pestei porcine africane și sprijinirea sectorului suin.

Reprezentanții asociației au atras atenția asupra provocărilor majore cu care se confruntă producătorii, în special pierderile generate de răspândirea pestei porcine africane, în ciuda investițiilor constante în biosecuritate.

Printre măsurile discutate pentru limitarea efectelor virusului s-au aflat:

  • evidența clară și actualizată a animalelor, în gospodării și în ferme, conform legislației în vigoare;
  • monitorizarea și gestionarea populației de mistreți în zonele forestiere;
  • combaterea comerțului neautorizat și nefiscalizat cu carne de porc;
  • accelerarea și asigurarea plății compensărilor în zonele afectate de focare.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei acțiuni mai ferme din partea statului și a responsabilizării instituțiilor implicate, pentru respectarea legislației și identificarea celor mai eficiente soluții împotriva răspândirii pestei porcine africane.

Sprijin pentru sectorul suin

Guvernul României a reafirmat susținerea pentru dezvoltarea sectorului suin în condiții sigure din punct de vedere sanitar și economic. Executivul urmărește menținerea unui echilibru între producția internă și importuri, cu scopul de a reduce deficitul din balanța comercială.

La discuțiile de la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan, au participat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, precum și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu.

